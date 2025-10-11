Live Radio
Buick LPGA Shanghai Scores

The Associated Press

October 11, 2025, 4:19 AM

Saturday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

Third Round

Minami Katsu 70-61-68—199
Minjee Lee 65-71-65—201
Jeeno Thitikul 65-70-66—201
Jenny Bae 65-69-68—202
Somi Lee 68-67-67—202
Lindy Duncan 67-67-70—204
Sei Young Kim 69-69-66—204
A Lim Kim 71-65-68—204
Jenny Shin 65-73-66—204
Ying Xu 66-73-65—204
Miyu Yamashita 67-70-67—204
Ina Yoon 65-68-72—205
Jin Hee Im 67-70-69—206
Auston Kim 71-68-67—206
Pauline Roussin 68-68-70—206
Sarah Schmelzel 66-72-68—206
Shiyuan Zhou 70-66-70—206
Hye Jin Choi 70-68-69—207
Nanna Koerstz Madsen 70-71-66—207
Arpichaya Yubol 64-71-72—207
Ariya Jutanugarn 70-68-70—208
Ruixin Liu 67-70-71—208
Nasa Hataoka 73-69-67—209
Wei-Ling Hsu 72-68-69—209
Menghan Li 70-68-71—209
Xiaowen Yin 74-67-68—209
Carlota Ciganda 69-75-66—210
Esther Henseleit 73-67-70—210
Lucy Li 70-69-71—210
Rio Takeda 69-70-71—210
Lilia Vu 71-70-69—210
Robyn Choi 69-74-68—211
Gemma Dryburgh 71-70-70—211
Stephanie Kyriacou 70-71-70—211
Mary Liu 69-74-68—211
Yan Liu 72-67-72—211
Julia Lopez Ramirez 69-69-73—211
Hira Naveed 71-70-70—211
Yijia Ren 75-69-67—211
Paula Reto 74-70-67—211
Ruoning Yin 71-68-72—211
Ashleigh Buhai 68-71-73—212
Allisen Corpuz 71-70-71—212
Manon De Roey 74-71-67—212
Muni He 70-69-73—212
Gurleen Kaur 71-70-71—212
Gaby Lopez 72-71-69—212
Cassie Porter 70-72-70—212
Patty Tavatanakit 69-70-73—212
Leona Maguire 72-72-69—213
Gabriela Ruffels 69-71-73—213
Albane Valenzuela 71-69-73—213
Yuri Yoshida 73-69-71—213
Weiwei Zhang 71-73-69—213
Aditi Ashok 70-70-74—214
Saki Baba 71-70-73—214
Karis Davidson 70-72-72—214
Kristen Gillman 73-72-69—214
Nataliya Guseva 70-73-71—214
Jennifer Kupcho 66-75-73—214
Yu Liu 71-70-73—214
Emily Pedersen 69-71-74—214
Yuai Ji 70-75-70—215
Na Rin An 70-72-74—216
Brooke Matthews 76-72-68—216
Pajaree Anannarukarn 73-71-73—217
Haeji Kang 72-75-70—217
Shuying Li 69-76-72—217
Runzhi Pang 72-71-74—217
Yujie Liu 76-73-69—218
Benedetta Moresco 75-72-72—219
Miranda Wang 70-75-74—219
Zining An 72-74-75—221
Yu Yuan Jiang 73-77-71—221
Celine Borge 70-74-78—222
Danielle Kang 77-75-71—223
Sherman Santiwiwatthanaphong 70-74-79—223
Zixuan Wang 71-78-74—223
Chih Yen Chang 74-76-75—225
Angel Yin 78-75-76—229
Yahui Zhang 80-75-75—230
Ilhee Lee 72-75-WD

