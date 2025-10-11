Buick LPGA Shanghai Scores

Saturday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,703; Par: 72
Third Round
|Minami Katsu
|70-61-68—199
|Minjee Lee
|65-71-65—201
|Jeeno Thitikul
|65-70-66—201
|Jenny Bae
|65-69-68—202
|Somi Lee
|68-67-67—202
|Lindy Duncan
|67-67-70—204
|Sei Young Kim
|69-69-66—204
|A Lim Kim
|71-65-68—204
|Jenny Shin
|65-73-66—204
|Ying Xu
|66-73-65—204
|Miyu Yamashita
|67-70-67—204
|Ina Yoon
|65-68-72—205
|Jin Hee Im
|67-70-69—206
|Auston Kim
|71-68-67—206
|Pauline Roussin
|68-68-70—206
|Sarah Schmelzel
|66-72-68—206
|Shiyuan Zhou
|70-66-70—206
|Hye Jin Choi
|70-68-69—207
|Nanna Koerstz Madsen
|70-71-66—207
|Arpichaya Yubol
|64-71-72—207
|Ariya Jutanugarn
|70-68-70—208
|Ruixin Liu
|67-70-71—208
|Nasa Hataoka
|73-69-67—209
|Wei-Ling Hsu
|72-68-69—209
|Menghan Li
|70-68-71—209
|Xiaowen Yin
|74-67-68—209
|Carlota Ciganda
|69-75-66—210
|Esther Henseleit
|73-67-70—210
|Lucy Li
|70-69-71—210
|Rio Takeda
|69-70-71—210
|Lilia Vu
|71-70-69—210
|Robyn Choi
|69-74-68—211
|Gemma Dryburgh
|71-70-70—211
|Stephanie Kyriacou
|70-71-70—211
|Mary Liu
|69-74-68—211
|Yan Liu
|72-67-72—211
|Julia Lopez Ramirez
|69-69-73—211
|Hira Naveed
|71-70-70—211
|Yijia Ren
|75-69-67—211
|Paula Reto
|74-70-67—211
|Ruoning Yin
|71-68-72—211
|Ashleigh Buhai
|68-71-73—212
|Allisen Corpuz
|71-70-71—212
|Manon De Roey
|74-71-67—212
|Muni He
|70-69-73—212
|Gurleen Kaur
|71-70-71—212
|Gaby Lopez
|72-71-69—212
|Cassie Porter
|70-72-70—212
|Patty Tavatanakit
|69-70-73—212
|Leona Maguire
|72-72-69—213
|Gabriela Ruffels
|69-71-73—213
|Albane Valenzuela
|71-69-73—213
|Yuri Yoshida
|73-69-71—213
|Weiwei Zhang
|71-73-69—213
|Aditi Ashok
|70-70-74—214
|Saki Baba
|71-70-73—214
|Karis Davidson
|70-72-72—214
|Kristen Gillman
|73-72-69—214
|Nataliya Guseva
|70-73-71—214
|Jennifer Kupcho
|66-75-73—214
|Yu Liu
|71-70-73—214
|Emily Pedersen
|69-71-74—214
|Yuai Ji
|70-75-70—215
|Na Rin An
|70-72-74—216
|Brooke Matthews
|76-72-68—216
|Pajaree Anannarukarn
|73-71-73—217
|Haeji Kang
|72-75-70—217
|Shuying Li
|69-76-72—217
|Runzhi Pang
|72-71-74—217
|Yujie Liu
|76-73-69—218
|Benedetta Moresco
|75-72-72—219
|Miranda Wang
|70-75-74—219
|Zining An
|72-74-75—221
|Yu Yuan Jiang
|73-77-71—221
|Celine Borge
|70-74-78—222
|Danielle Kang
|77-75-71—223
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|70-74-79—223
|Zixuan Wang
|71-78-74—223
|Chih Yen Chang
|74-76-75—225
|Angel Yin
|78-75-76—229
|Yahui Zhang
|80-75-75—230
|Ilhee Lee
|72-75-WD
