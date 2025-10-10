Buick LPGA Shanghai Scores

Friday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,703; Par: 72
Second Round
|Minami Katsu
|70-61—131
|Ina Yoon
|65-68—133
|Jenny Bae
|65-69—134
|Lindy Duncan
|67-67—134
|Somi Lee
|68-67—135
|Jeeno Thitikul
|65-70—135
|Arpichaya Yubol
|64-71—135
|A Lim Kim
|71-65—136
|Minjee Lee
|65-71—136
|Pauline Roussin
|68-68—136
|Shiyuan Zhou
|70-66—136
|Jin Hee Im
|67-70—137
|Ruixin Liu
|67-70—137
|Miyu Yamashita
|67-70—137
|Hye Jin Choi
|70-68—138
|Ariya Jutanugarn
|70-68—138
|Sei Young Kim
|69-69—138
|Menghan Li
|70-68—138
|Julia Lopez Ramirez
|69-69—138
|Sarah Schmelzel
|66-72—138
|Jenny Shin
|65-73—138
|Ashleigh Buhai
|68-71—139
|Muni He
|70-69—139
|Auston Kim
|71-68—139
|Lucy Li
|70-69—139
|Yan Liu
|72-67—139
|Rio Takeda
|69-70—139
|Patty Tavatanakit
|69-70—139
|Ying Xu
|66-73—139
|Ruoning Yin
|71-68—139
|Aditi Ashok
|70-70—140
|Esther Henseleit
|73-67—140
|Wei-Ling Hsu
|72-68—140
|Emily Pedersen
|69-71—140
|Gabriela Ruffels
|69-71—140
|Albane Valenzuela
|71-69—140
|Saki Baba
|71-70—141
|Allisen Corpuz
|71-70—141
|Gemma Dryburgh
|71-70—141
|Gurleen Kaur
|71-70—141
|Nanna Koerstz Madsen
|70-71—141
|Jennifer Kupcho
|66-75—141
|Stephanie Kyriacou
|70-71—141
|Yu Liu
|71-70—141
|Hira Naveed
|71-70—141
|Lilia Vu
|71-70—141
|Xiaowen Yin
|74-67—141
|Na Rin An
|70-72—142
|Karis Davidson
|70-72—142
|Nasa Hataoka
|73-69—142
|Cassie Porter
|70-72—142
|Yuri Yoshida
|73-69—142
|Robyn Choi
|69-74—143
|Nataliya Guseva
|70-73—143
|Mary Liu
|69-74—143
|Gaby Lopez
|72-71—143
|Runzhi Pang
|72-71—143
|Pajaree Anannarukarn
|73-71—144
|Celine Borge
|70-74—144
|Carlota Ciganda
|69-75—144
|Leona Maguire
|72-72—144
|Yijia Ren
|75-69—144
|Paula Reto
|74-70—144
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|70-74—144
|Weiwei Zhang
|71-73—144
|Manon De Roey
|74-71—145
|Kristen Gillman
|73-72—145
|Yuai Ji
|70-75—145
|Shuying Li
|69-76—145
|Miranda Wang
|70-75—145
|Zining An
|72-74—146
|Haeji Kang
|72-75—147
|Ilhee Lee
|72-75—147
|Benedetta Moresco
|75-72—147
|Brooke Matthews
|76-72—148
|Yujie Liu
|76-73—149
|Zixuan Wang
|71-78—149
|Chih Yen Chang
|74-76—150
|Yu Yuan Jiang
|73-77—150
|Danielle Kang
|77-75—152
|Angel Yin
|78-75—153
|Yahui Zhang
|80-75—155
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.