Buick LPGA Shanghai Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 4:06 AM

Friday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

Second Round

Minami Katsu 70-61—131
Ina Yoon 65-68—133
Jenny Bae 65-69—134
Lindy Duncan 67-67—134
Somi Lee 68-67—135
Jeeno Thitikul 65-70—135
Arpichaya Yubol 64-71—135
A Lim Kim 71-65—136
Minjee Lee 65-71—136
Pauline Roussin 68-68—136
Shiyuan Zhou 70-66—136
Jin Hee Im 67-70—137
Ruixin Liu 67-70—137
Miyu Yamashita 67-70—137
Hye Jin Choi 70-68—138
Ariya Jutanugarn 70-68—138
Sei Young Kim 69-69—138
Menghan Li 70-68—138
Julia Lopez Ramirez 69-69—138
Sarah Schmelzel 66-72—138
Jenny Shin 65-73—138
Ashleigh Buhai 68-71—139
Muni He 70-69—139
Auston Kim 71-68—139
Lucy Li 70-69—139
Yan Liu 72-67—139
Rio Takeda 69-70—139
Patty Tavatanakit 69-70—139
Ying Xu 66-73—139
Ruoning Yin 71-68—139
Aditi Ashok 70-70—140
Esther Henseleit 73-67—140
Wei-Ling Hsu 72-68—140
Emily Pedersen 69-71—140
Gabriela Ruffels 69-71—140
Albane Valenzuela 71-69—140
Saki Baba 71-70—141
Allisen Corpuz 71-70—141
Gemma Dryburgh 71-70—141
Gurleen Kaur 71-70—141
Nanna Koerstz Madsen 70-71—141
Jennifer Kupcho 66-75—141
Stephanie Kyriacou 70-71—141
Yu Liu 71-70—141
Hira Naveed 71-70—141
Lilia Vu 71-70—141
Xiaowen Yin 74-67—141
Na Rin An 70-72—142
Karis Davidson 70-72—142
Nasa Hataoka 73-69—142
Cassie Porter 70-72—142
Yuri Yoshida 73-69—142
Robyn Choi 69-74—143
Nataliya Guseva 70-73—143
Mary Liu 69-74—143
Gaby Lopez 72-71—143
Runzhi Pang 72-71—143
Pajaree Anannarukarn 73-71—144
Celine Borge 70-74—144
Carlota Ciganda 69-75—144
Leona Maguire 72-72—144
Yijia Ren 75-69—144
Paula Reto 74-70—144
Sherman Santiwiwatthanaphong 70-74—144
Weiwei Zhang 71-73—144
Manon De Roey 74-71—145
Kristen Gillman 73-72—145
Yuai Ji 70-75—145
Shuying Li 69-76—145
Miranda Wang 70-75—145
Zining An 72-74—146
Haeji Kang 72-75—147
Ilhee Lee 72-75—147
Benedetta Moresco 75-72—147
Brooke Matthews 76-72—148
Yujie Liu 76-73—149
Zixuan Wang 71-78—149
Chih Yen Chang 74-76—150
Yu Yuan Jiang 73-77—150
Danielle Kang 77-75—152
Angel Yin 78-75—153
Yahui Zhang 80-75—155

