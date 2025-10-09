Live Radio
Home » Sports » Buick LPGA Shanghai Par Scores

Buick LPGA Shanghai Par Scores

The Associated Press

October 9, 2025, 3:28 AM

Thursday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

First Round

Arpichaya Yubol 32-32—64 -8
Jenny Bae 33-32—65 -7
Minjee Lee 33-32—65 -7
Jenny Shin 32-33—65 -7
Jeeno Thitikul 35-30—65 -7
Ina Yoon 32-33—65 -7
Jennifer Kupcho 36-30—66 -6
Sarah Schmelzel 34-32—66 -6
Ying Xu 33-33—66 -6
Lindy Duncan 35-32—67 -5
Jin Hee Im 33-34—67 -5
Ruixin Liu 35-32—67 -5
Miyu Yamashita 35-32—67 -5
Ashleigh Buhai 36-32—68 -4
Somi Lee 36-32—68 -4
Pauline Roussin 33-35—68 -4
Robyn Choi 36-33—69 -3
Carlota Ciganda 36-33—69 -3
Sei Young Kim 35-34—69 -3
Shuying Li 34-35—69 -3
Mary Liu 32-37—69 -3
Julia Lopez Ramirez 35-34—69 -3
Emily Pedersen 34-35—69 -3
Gabriela Ruffels 34-35—69 -3
Rio Takeda 35-34—69 -3
Patty Tavatanakit 34-35—69 -3
Na Rin An 36-34—70 -2
Aditi Ashok 34-36—70 -2
Celine Borge 34-36—70 -2
Hye Jin Choi 36-34—70 -2
Karis Davidson 39-31—70 -2
Nataliya Guseva 35-35—70 -2
Muni He 35-35—70 -2
Yuai Ji 33-37—70 -2
Ariya Jutanugarn 35-35—70 -2
Minami Katsu 34-36—70 -2
Nanna Koerstz Madsen 36-34—70 -2
Stephanie Kyriacou 35-35—70 -2
Menghan Li 36-34—70 -2
Lucy Li 36-34—70 -2
Cassie Porter 36-34—70 -2
Sherman Santiwiwatthanaphong 36-34—70 -2
Miranda Wang 35-35—70 -2
Shiyuan Zhou 36-34—70 -2
Saki Baba 34-37—71 -1
Allisen Corpuz 37-34—71 -1
Gemma Dryburgh 38-33—71 -1
Gurleen Kaur 35-36—71 -1
Auston Kim 36-35—71 -1
A Lim Kim 36-35—71 -1
Yu Liu 36-35—71 -1
Hira Naveed 38-33—71 -1
Albane Valenzuela 37-34—71 -1
Lilia Vu 37-34—71 -1
Zixuan Wang 35-36—71 -1
Ruoning Yin 35-36—71 -1
Weiwei Zhang 36-35—71 -1
Zining An 37-35—72 E
Wei-Ling Hsu 37-35—72 E
Haeji Kang 35-37—72 E
Ilhee Lee 37-35—72 E
Yan Liu 35-37—72 E
Gaby Lopez 37-35—72 E
Leona Maguire 37-35—72 E
Runzhi Pang 36-36—72 E
Pajaree Anannarukarn 37-36—73 +1
Kristen Gillman 37-36—73 +1
Nasa Hataoka 37-36—73 +1
Esther Henseleit 35-38—73 +1
Yu Yuan Jiang 38-35—73 +1
Yuri Yoshida 38-35—73 +1
Chih Yen Chang 36-38—74 +2
Manon De Roey 37-37—74 +2
Paula Reto 36-38—74 +2
Xiaowen Yin 38-36—74 +2
Benedetta Moresco 38-37—75 +3
Yijia Ren 39-36—75 +3
Yujie Liu 40-36—76 +4
Brooke Matthews 38-38—76 +4
Danielle Kang 39-38—77 +5
Angel Yin 39-39—78 +6
Yahui Zhang 41-39—80 +8

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up