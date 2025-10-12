Buick LPGA Shanghai Par Scores

Sunday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,703; Par: 72
Final Round
(x-won on fifth playoff hole)
|x-Jeeno Thitikul, $330,000
|65-70-66-63—264
|-24
|Minami Katsu, $202,195
|70-61-68-65—264
|-24
|Minjee Lee, $146,678
|65-71-65-68—269
|-19
|Jenny Bae, $93,173
|65-69-68-69—271
|-17
|Somi Lee, $93,173
|68-67-67-69—271
|-17
|Miyu Yamashita, $93,173
|67-70-67-67—271
|-17
|Lindy Duncan, $58,672
|67-67-70-68—272
|-16
|Jenny Shin, $58,672
|65-73-66-68—272
|-16
|Ying Xu, $0
|66-73-65-68—272
|-16
|A Lim Kim, $49,262
|71-65-68-69—273
|-15
|Hye Jin Choi, $41,697
|70-68-69-68—275
|-13
|Auston Kim, $41,697
|71-68-67-69—275
|-13
|Arpichaya Yubol, $41,697
|64-71-72-68—275
|-13
|Shiyuan Zhou, $0
|70-66-70-69—275
|-13
|Carlota Ciganda, $34,169
|69-75-66-66—276
|-12
|Sei Young Kim, $34,169
|69-69-66-72—276
|-12
|Nanna Koerstz Madsen, $34,169
|70-71-66-69—276
|-12
|Nasa Hataoka, $28,229
|73-69-67-68—277
|-11
|Gaby Lopez, $28,229
|72-71-69-65—277
|-11
|Sarah Schmelzel, $28,229
|66-72-68-71—277
|-11
|Xiaowen Yin, $28,229
|74-67-68-68—277
|-11
|Jin Hee Im, $24,133
|67-70-69-72—278
|-10
|Jennifer Kupcho, $24,133
|66-75-73-64—278
|-10
|Stephanie Kyriacou, $24,133
|70-71-70-67—278
|-10
|Pauline Roussin, $24,133
|68-68-70-72—278
|-10
|Yan Liu, $19,982
|72-67-72-68—279
|-9
|Ruixin Liu, $19,982
|67-70-71-71—279
|-9
|Hira Naveed, $19,982
|71-70-70-68—279
|-9
|Ruoning Yin, $19,982
|71-68-72-68—279
|-9
|Ina Yoon, $19,982
|65-68-72-74—279
|-9
|Yuri Yoshida, $19,982
|73-69-71-66—279
|-9
|Saki Baba, $16,383
|71-70-73-66—280
|-8
|Robyn Choi, $16,383
|69-74-68-69—280
|-8
|Cassie Porter, $16,383
|70-72-70-68—280
|-8
|Paula Reto, $16,383
|74-70-67-69—280
|-8
|Manon De Roey, $13,893
|74-71-67-69—281
|-7
|Esther Henseleit, $13,893
|73-67-70-71—281
|-7
|Lucy Li, $13,893
|70-69-71-71—281
|-7
|Yu Liu, $13,893
|71-70-73-67—281
|-7
|Ashleigh Buhai, $11,310
|68-71-73-70—282
|-6
|Kristen Gillman, $11,310
|73-72-69-68—282
|-6
|Ariya Jutanugarn, $11,310
|70-68-70-74—282
|-6
|Gurleen Kaur, $11,310
|71-70-71-70—282
|-6
|Menghan Li, $0
|70-68-71-73—282
|-6
|Emily Pedersen, $11,310
|69-71-74-68—282
|-6
|Rio Takeda, $11,310
|69-70-71-72—282
|-6
|Allisen Corpuz, $9,409
|71-70-71-71—283
|-5
|Gemma Dryburgh, $9,409
|71-70-70-72—283
|-5
|Mary Liu, $9,409
|69-74-68-72—283
|-5
|Yuai Ji, $8,247
|70-75-70-69—284
|-4
|Julia Lopez Ramirez, $8,247
|69-69-73-73—284
|-4
|Patty Tavatanakit, $8,247
|69-70-73-72—284
|-4
|Lilia Vu, $8,247
|71-70-69-74—284
|-4
|Na Rin An, $7,306
|70-72-74-69—285
|-3
|Wei-Ling Hsu, $7,306
|72-68-69-76—285
|-3
|Leona Maguire, $7,306
|72-72-69-72—285
|-3
|Aditi Ashok, $6,753
|70-70-74-72—286
|-2
|Yijia Ren, $0
|75-69-67-75—286
|-2
|Weiwei Zhang, $6,753
|71-73-69-73—286
|-2
|Nataliya Guseva, $6,310
|70-73-71-73—287
|-1
|Haeji Kang, $6,310
|72-75-70-70—287
|-1
|Pajaree Anannarukarn, $5,757
|73-71-73-71—288
|E
|Shuying Li, $5,757
|69-76-72-71—288
|E
|Brooke Matthews, $5,757
|76-72-68-72—288
|E
|Muni He, $5,259
|70-69-73-77—289
|+1
|Gabriela Ruffels, $5,259
|69-71-73-76—289
|+1
|Albane Valenzuela, $5,259
|71-69-73-76—289
|+1
|Miranda Wang, $5,259
|70-75-74-70—289
|+1
|Karis Davidson, $4,981
|70-72-72-76—290
|+2
|Yujie Liu, $0
|76-73-69-72—290
|+2
|Celine Borge, $4,871
|70-74-78-70—292
|+4
|Benedetta Moresco, $4,705
|75-72-72-74—293
|+5
|Zixuan Wang, $4,705
|71-78-74-70—293
|+5
|Runzhi Pang, $4,539
|72-71-74-77—294
|+6
|Yu Yuan Jiang, $0
|73-77-71-74—295
|+7
|Chih Yen Chang, $4,401
|74-76-75-71—296
|+8
|Sherman Santiwiwatthanaphong, $4,401
|70-74-79-73—296
|+8
|Zining An, $0
|72-74-75-77—298
|+10
|Danielle Kang, $4,316
|77-75-71-75—298
|+10
|Angel Yin, $4,261
|78-75-76-70—299
|+11
|Yahui Zhang, $4,206
|80-75-75-73—303
|+15
