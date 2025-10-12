Live Radio
Buick LPGA Shanghai Par Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 6:17 AM

Sunday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

Final Round

(x-won on fifth playoff hole)

x-Jeeno Thitikul, $330,000 65-70-66-63—264 -24
Minami Katsu, $202,195 70-61-68-65—264 -24
Minjee Lee, $146,678 65-71-65-68—269 -19
Jenny Bae, $93,173 65-69-68-69—271 -17
Somi Lee, $93,173 68-67-67-69—271 -17
Miyu Yamashita, $93,173 67-70-67-67—271 -17
Lindy Duncan, $58,672 67-67-70-68—272 -16
Jenny Shin, $58,672 65-73-66-68—272 -16
Ying Xu, $0 66-73-65-68—272 -16
A Lim Kim, $49,262 71-65-68-69—273 -15
Hye Jin Choi, $41,697 70-68-69-68—275 -13
Auston Kim, $41,697 71-68-67-69—275 -13
Arpichaya Yubol, $41,697 64-71-72-68—275 -13
Shiyuan Zhou, $0 70-66-70-69—275 -13
Carlota Ciganda, $34,169 69-75-66-66—276 -12
Sei Young Kim, $34,169 69-69-66-72—276 -12
Nanna Koerstz Madsen, $34,169 70-71-66-69—276 -12
Nasa Hataoka, $28,229 73-69-67-68—277 -11
Gaby Lopez, $28,229 72-71-69-65—277 -11
Sarah Schmelzel, $28,229 66-72-68-71—277 -11
Xiaowen Yin, $28,229 74-67-68-68—277 -11
Jin Hee Im, $24,133 67-70-69-72—278 -10
Jennifer Kupcho, $24,133 66-75-73-64—278 -10
Stephanie Kyriacou, $24,133 70-71-70-67—278 -10
Pauline Roussin, $24,133 68-68-70-72—278 -10
Yan Liu, $19,982 72-67-72-68—279 -9
Ruixin Liu, $19,982 67-70-71-71—279 -9
Hira Naveed, $19,982 71-70-70-68—279 -9
Ruoning Yin, $19,982 71-68-72-68—279 -9
Ina Yoon, $19,982 65-68-72-74—279 -9
Yuri Yoshida, $19,982 73-69-71-66—279 -9
Saki Baba, $16,383 71-70-73-66—280 -8
Robyn Choi, $16,383 69-74-68-69—280 -8
Cassie Porter, $16,383 70-72-70-68—280 -8
Paula Reto, $16,383 74-70-67-69—280 -8
Manon De Roey, $13,893 74-71-67-69—281 -7
Esther Henseleit, $13,893 73-67-70-71—281 -7
Lucy Li, $13,893 70-69-71-71—281 -7
Yu Liu, $13,893 71-70-73-67—281 -7
Ashleigh Buhai, $11,310 68-71-73-70—282 -6
Kristen Gillman, $11,310 73-72-69-68—282 -6
Ariya Jutanugarn, $11,310 70-68-70-74—282 -6
Gurleen Kaur, $11,310 71-70-71-70—282 -6
Menghan Li, $0 70-68-71-73—282 -6
Emily Pedersen, $11,310 69-71-74-68—282 -6
Rio Takeda, $11,310 69-70-71-72—282 -6
Allisen Corpuz, $9,409 71-70-71-71—283 -5
Gemma Dryburgh, $9,409 71-70-70-72—283 -5
Mary Liu, $9,409 69-74-68-72—283 -5
Yuai Ji, $8,247 70-75-70-69—284 -4
Julia Lopez Ramirez, $8,247 69-69-73-73—284 -4
Patty Tavatanakit, $8,247 69-70-73-72—284 -4
Lilia Vu, $8,247 71-70-69-74—284 -4
Na Rin An, $7,306 70-72-74-69—285 -3
Wei-Ling Hsu, $7,306 72-68-69-76—285 -3
Leona Maguire, $7,306 72-72-69-72—285 -3
Aditi Ashok, $6,753 70-70-74-72—286 -2
Yijia Ren, $0 75-69-67-75—286 -2
Weiwei Zhang, $6,753 71-73-69-73—286 -2
Nataliya Guseva, $6,310 70-73-71-73—287 -1
Haeji Kang, $6,310 72-75-70-70—287 -1
Pajaree Anannarukarn, $5,757 73-71-73-71—288 E
Shuying Li, $5,757 69-76-72-71—288 E
Brooke Matthews, $5,757 76-72-68-72—288 E
Muni He, $5,259 70-69-73-77—289 +1
Gabriela Ruffels, $5,259 69-71-73-76—289 +1
Albane Valenzuela, $5,259 71-69-73-76—289 +1
Miranda Wang, $5,259 70-75-74-70—289 +1
Karis Davidson, $4,981 70-72-72-76—290 +2
Yujie Liu, $0 76-73-69-72—290 +2
Celine Borge, $4,871 70-74-78-70—292 +4
Benedetta Moresco, $4,705 75-72-72-74—293 +5
Zixuan Wang, $4,705 71-78-74-70—293 +5
Runzhi Pang, $4,539 72-71-74-77—294 +6
Yu Yuan Jiang, $0 73-77-71-74—295 +7
Chih Yen Chang, $4,401 74-76-75-71—296 +8
Sherman Santiwiwatthanaphong, $4,401 70-74-79-73—296 +8
Zining An, $0 72-74-75-77—298 +10
Danielle Kang, $4,316 77-75-71-75—298 +10
Angel Yin, $4,261 78-75-76-70—299 +11
Yahui Zhang, $4,206 80-75-75-73—303 +15

