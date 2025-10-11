Buick LPGA Shanghai Par Scores

Saturday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,703; Par: 72
Third Round
|Minami Katsu
|70-61-68—199
|-17
|Minjee Lee
|65-71-65—201
|-15
|Jeeno Thitikul
|65-70-66—201
|-15
|Jenny Bae
|65-69-68—202
|-14
|Somi Lee
|68-67-67—202
|-14
|Lindy Duncan
|67-67-70—204
|-12
|Sei Young Kim
|69-69-66—204
|-12
|A Lim Kim
|71-65-68—204
|-12
|Jenny Shin
|65-73-66—204
|-12
|Ying Xu
|66-73-65—204
|-12
|Miyu Yamashita
|67-70-67—204
|-12
|Ina Yoon
|65-68-72—205
|-11
|Jin Hee Im
|67-70-69—206
|-10
|Auston Kim
|71-68-67—206
|-10
|Pauline Roussin
|68-68-70—206
|-10
|Sarah Schmelzel
|66-72-68—206
|-10
|Shiyuan Zhou
|70-66-70—206
|-10
|Hye Jin Choi
|70-68-69—207
|-9
|Nanna Koerstz Madsen
|70-71-66—207
|-9
|Arpichaya Yubol
|64-71-72—207
|-9
|Ariya Jutanugarn
|70-68-70—208
|-8
|Ruixin Liu
|67-70-71—208
|-8
|Nasa Hataoka
|73-69-67—209
|-7
|Wei-Ling Hsu
|72-68-69—209
|-7
|Menghan Li
|70-68-71—209
|-7
|Xiaowen Yin
|74-67-68—209
|-7
|Carlota Ciganda
|69-75-66—210
|-6
|Esther Henseleit
|73-67-70—210
|-6
|Lucy Li
|70-69-71—210
|-6
|Rio Takeda
|69-70-71—210
|-6
|Lilia Vu
|71-70-69—210
|-6
|Robyn Choi
|69-74-68—211
|-5
|Gemma Dryburgh
|71-70-70—211
|-5
|Stephanie Kyriacou
|70-71-70—211
|-5
|Mary Liu
|69-74-68—211
|-5
|Yan Liu
|72-67-72—211
|-5
|Julia Lopez Ramirez
|69-69-73—211
|-5
|Hira Naveed
|71-70-70—211
|-5
|Yijia Ren
|75-69-67—211
|-5
|Paula Reto
|74-70-67—211
|-5
|Ruoning Yin
|71-68-72—211
|-5
|Ashleigh Buhai
|68-71-73—212
|-4
|Allisen Corpuz
|71-70-71—212
|-4
|Manon De Roey
|74-71-67—212
|-4
|Muni He
|70-69-73—212
|-4
|Gurleen Kaur
|71-70-71—212
|-4
|Gaby Lopez
|72-71-69—212
|-4
|Cassie Porter
|70-72-70—212
|-4
|Patty Tavatanakit
|69-70-73—212
|-4
|Leona Maguire
|72-72-69—213
|-3
|Gabriela Ruffels
|69-71-73—213
|-3
|Albane Valenzuela
|71-69-73—213
|-3
|Yuri Yoshida
|73-69-71—213
|-3
|Weiwei Zhang
|71-73-69—213
|-3
|Aditi Ashok
|70-70-74—214
|-2
|Saki Baba
|71-70-73—214
|-2
|Karis Davidson
|70-72-72—214
|-2
|Kristen Gillman
|73-72-69—214
|-2
|Nataliya Guseva
|70-73-71—214
|-2
|Jennifer Kupcho
|66-75-73—214
|-2
|Yu Liu
|71-70-73—214
|-2
|Emily Pedersen
|69-71-74—214
|-2
|Yuai Ji
|70-75-70—215
|-1
|Na Rin An
|70-72-74—216
|E
|Brooke Matthews
|76-72-68—216
|E
|Pajaree Anannarukarn
|73-71-73—217
|+1
|Haeji Kang
|72-75-70—217
|+1
|Shuying Li
|69-76-72—217
|+1
|Runzhi Pang
|72-71-74—217
|+1
|Yujie Liu
|76-73-69—218
|+2
|Benedetta Moresco
|75-72-72—219
|+3
|Miranda Wang
|70-75-74—219
|+3
|Zining An
|72-74-75—221
|+5
|Yu Yuan Jiang
|73-77-71—221
|+5
|Celine Borge
|70-74-78—222
|+6
|Danielle Kang
|77-75-71—223
|+7
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|70-74-79—223
|+7
|Zixuan Wang
|71-78-74—223
|+7
|Chih Yen Chang
|74-76-75—225
|+9
|Angel Yin
|78-75-76—229
|+13
|Yahui Zhang
|80-75-75—230
|+14
|Ilhee Lee
|72-75-WD
