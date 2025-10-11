Live Radio
Home » Sports » Buick LPGA Shanghai Par Scores

Buick LPGA Shanghai Par Scores

The Associated Press

October 11, 2025, 4:19 AM

Saturday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

Third Round

Minami Katsu 70-61-68—199 -17
Minjee Lee 65-71-65—201 -15
Jeeno Thitikul 65-70-66—201 -15
Jenny Bae 65-69-68—202 -14
Somi Lee 68-67-67—202 -14
Lindy Duncan 67-67-70—204 -12
Sei Young Kim 69-69-66—204 -12
A Lim Kim 71-65-68—204 -12
Jenny Shin 65-73-66—204 -12
Ying Xu 66-73-65—204 -12
Miyu Yamashita 67-70-67—204 -12
Ina Yoon 65-68-72—205 -11
Jin Hee Im 67-70-69—206 -10
Auston Kim 71-68-67—206 -10
Pauline Roussin 68-68-70—206 -10
Sarah Schmelzel 66-72-68—206 -10
Shiyuan Zhou 70-66-70—206 -10
Hye Jin Choi 70-68-69—207 -9
Nanna Koerstz Madsen 70-71-66—207 -9
Arpichaya Yubol 64-71-72—207 -9
Ariya Jutanugarn 70-68-70—208 -8
Ruixin Liu 67-70-71—208 -8
Nasa Hataoka 73-69-67—209 -7
Wei-Ling Hsu 72-68-69—209 -7
Menghan Li 70-68-71—209 -7
Xiaowen Yin 74-67-68—209 -7
Carlota Ciganda 69-75-66—210 -6
Esther Henseleit 73-67-70—210 -6
Lucy Li 70-69-71—210 -6
Rio Takeda 69-70-71—210 -6
Lilia Vu 71-70-69—210 -6
Robyn Choi 69-74-68—211 -5
Gemma Dryburgh 71-70-70—211 -5
Stephanie Kyriacou 70-71-70—211 -5
Mary Liu 69-74-68—211 -5
Yan Liu 72-67-72—211 -5
Julia Lopez Ramirez 69-69-73—211 -5
Hira Naveed 71-70-70—211 -5
Yijia Ren 75-69-67—211 -5
Paula Reto 74-70-67—211 -5
Ruoning Yin 71-68-72—211 -5
Ashleigh Buhai 68-71-73—212 -4
Allisen Corpuz 71-70-71—212 -4
Manon De Roey 74-71-67—212 -4
Muni He 70-69-73—212 -4
Gurleen Kaur 71-70-71—212 -4
Gaby Lopez 72-71-69—212 -4
Cassie Porter 70-72-70—212 -4
Patty Tavatanakit 69-70-73—212 -4
Leona Maguire 72-72-69—213 -3
Gabriela Ruffels 69-71-73—213 -3
Albane Valenzuela 71-69-73—213 -3
Yuri Yoshida 73-69-71—213 -3
Weiwei Zhang 71-73-69—213 -3
Aditi Ashok 70-70-74—214 -2
Saki Baba 71-70-73—214 -2
Karis Davidson 70-72-72—214 -2
Kristen Gillman 73-72-69—214 -2
Nataliya Guseva 70-73-71—214 -2
Jennifer Kupcho 66-75-73—214 -2
Yu Liu 71-70-73—214 -2
Emily Pedersen 69-71-74—214 -2
Yuai Ji 70-75-70—215 -1
Na Rin An 70-72-74—216 E
Brooke Matthews 76-72-68—216 E
Pajaree Anannarukarn 73-71-73—217 +1
Haeji Kang 72-75-70—217 +1
Shuying Li 69-76-72—217 +1
Runzhi Pang 72-71-74—217 +1
Yujie Liu 76-73-69—218 +2
Benedetta Moresco 75-72-72—219 +3
Miranda Wang 70-75-74—219 +3
Zining An 72-74-75—221 +5
Yu Yuan Jiang 73-77-71—221 +5
Celine Borge 70-74-78—222 +6
Danielle Kang 77-75-71—223 +7
Sherman Santiwiwatthanaphong 70-74-79—223 +7
Zixuan Wang 71-78-74—223 +7
Chih Yen Chang 74-76-75—225 +9
Angel Yin 78-75-76—229 +13
Yahui Zhang 80-75-75—230 +14
Ilhee Lee 72-75-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up