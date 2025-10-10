Buick LPGA Shanghai Par Scores

Friday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,703; Par: 72
Second Round
|Minami Katsu
|70-61—131
|-13
|Ina Yoon
|65-68—133
|-11
|Jenny Bae
|65-69—134
|-10
|Lindy Duncan
|67-67—134
|-10
|Somi Lee
|68-67—135
|-9
|Jeeno Thitikul
|65-70—135
|-9
|Arpichaya Yubol
|64-71—135
|-9
|A Lim Kim
|71-65—136
|-8
|Minjee Lee
|65-71—136
|-8
|Pauline Roussin
|68-68—136
|-8
|Shiyuan Zhou
|70-66—136
|-8
|Jin Hee Im
|67-70—137
|-7
|Ruixin Liu
|67-70—137
|-7
|Miyu Yamashita
|67-70—137
|-7
|Hye Jin Choi
|70-68—138
|-6
|Ariya Jutanugarn
|70-68—138
|-6
|Sei Young Kim
|69-69—138
|-6
|Menghan Li
|70-68—138
|-6
|Julia Lopez Ramirez
|69-69—138
|-6
|Sarah Schmelzel
|66-72—138
|-6
|Jenny Shin
|65-73—138
|-6
|Ashleigh Buhai
|68-71—139
|-5
|Muni He
|70-69—139
|-5
|Auston Kim
|71-68—139
|-5
|Lucy Li
|70-69—139
|-5
|Yan Liu
|72-67—139
|-5
|Rio Takeda
|69-70—139
|-5
|Patty Tavatanakit
|69-70—139
|-5
|Ying Xu
|66-73—139
|-5
|Ruoning Yin
|71-68—139
|-5
|Aditi Ashok
|70-70—140
|-4
|Esther Henseleit
|73-67—140
|-4
|Wei-Ling Hsu
|72-68—140
|-4
|Emily Pedersen
|69-71—140
|-4
|Gabriela Ruffels
|69-71—140
|-4
|Albane Valenzuela
|71-69—140
|-4
|Saki Baba
|71-70—141
|-3
|Allisen Corpuz
|71-70—141
|-3
|Gemma Dryburgh
|71-70—141
|-3
|Gurleen Kaur
|71-70—141
|-3
|Nanna Koerstz Madsen
|70-71—141
|-3
|Jennifer Kupcho
|66-75—141
|-3
|Stephanie Kyriacou
|70-71—141
|-3
|Yu Liu
|71-70—141
|-3
|Hira Naveed
|71-70—141
|-3
|Lilia Vu
|71-70—141
|-3
|Xiaowen Yin
|74-67—141
|-3
|Na Rin An
|70-72—142
|-2
|Karis Davidson
|70-72—142
|-2
|Nasa Hataoka
|73-69—142
|-2
|Cassie Porter
|70-72—142
|-2
|Yuri Yoshida
|73-69—142
|-2
|Robyn Choi
|69-74—143
|-1
|Nataliya Guseva
|70-73—143
|-1
|Mary Liu
|69-74—143
|-1
|Gaby Lopez
|72-71—143
|-1
|Runzhi Pang
|72-71—143
|-1
|Pajaree Anannarukarn
|73-71—144
|E
|Celine Borge
|70-74—144
|E
|Carlota Ciganda
|69-75—144
|E
|Leona Maguire
|72-72—144
|E
|Yijia Ren
|75-69—144
|E
|Paula Reto
|74-70—144
|E
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|70-74—144
|E
|Weiwei Zhang
|71-73—144
|E
|Manon De Roey
|74-71—145
|+1
|Kristen Gillman
|73-72—145
|+1
|Yuai Ji
|70-75—145
|+1
|Shuying Li
|69-76—145
|+1
|Miranda Wang
|70-75—145
|+1
|Zining An
|72-74—146
|+2
|Haeji Kang
|72-75—147
|+3
|Ilhee Lee
|72-75—147
|+3
|Benedetta Moresco
|75-72—147
|+3
|Brooke Matthews
|76-72—148
|+4
|Yujie Liu
|76-73—149
|+5
|Zixuan Wang
|71-78—149
|+5
|Chih Yen Chang
|74-76—150
|+6
|Yu Yuan Jiang
|73-77—150
|+6
|Danielle Kang
|77-75—152
|+8
|Angel Yin
|78-75—153
|+9
|Yahui Zhang
|80-75—155
|+11
