Buick LPGA Shanghai Par Scores

Buick LPGA Shanghai Par Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 4:06 AM

Friday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

Second Round

Minami Katsu 70-61—131 -13
Ina Yoon 65-68—133 -11
Jenny Bae 65-69—134 -10
Lindy Duncan 67-67—134 -10
Somi Lee 68-67—135 -9
Jeeno Thitikul 65-70—135 -9
Arpichaya Yubol 64-71—135 -9
A Lim Kim 71-65—136 -8
Minjee Lee 65-71—136 -8
Pauline Roussin 68-68—136 -8
Shiyuan Zhou 70-66—136 -8
Jin Hee Im 67-70—137 -7
Ruixin Liu 67-70—137 -7
Miyu Yamashita 67-70—137 -7
Hye Jin Choi 70-68—138 -6
Ariya Jutanugarn 70-68—138 -6
Sei Young Kim 69-69—138 -6
Menghan Li 70-68—138 -6
Julia Lopez Ramirez 69-69—138 -6
Sarah Schmelzel 66-72—138 -6
Jenny Shin 65-73—138 -6
Ashleigh Buhai 68-71—139 -5
Muni He 70-69—139 -5
Auston Kim 71-68—139 -5
Lucy Li 70-69—139 -5
Yan Liu 72-67—139 -5
Rio Takeda 69-70—139 -5
Patty Tavatanakit 69-70—139 -5
Ying Xu 66-73—139 -5
Ruoning Yin 71-68—139 -5
Aditi Ashok 70-70—140 -4
Esther Henseleit 73-67—140 -4
Wei-Ling Hsu 72-68—140 -4
Emily Pedersen 69-71—140 -4
Gabriela Ruffels 69-71—140 -4
Albane Valenzuela 71-69—140 -4
Saki Baba 71-70—141 -3
Allisen Corpuz 71-70—141 -3
Gemma Dryburgh 71-70—141 -3
Gurleen Kaur 71-70—141 -3
Nanna Koerstz Madsen 70-71—141 -3
Jennifer Kupcho 66-75—141 -3
Stephanie Kyriacou 70-71—141 -3
Yu Liu 71-70—141 -3
Hira Naveed 71-70—141 -3
Lilia Vu 71-70—141 -3
Xiaowen Yin 74-67—141 -3
Na Rin An 70-72—142 -2
Karis Davidson 70-72—142 -2
Nasa Hataoka 73-69—142 -2
Cassie Porter 70-72—142 -2
Yuri Yoshida 73-69—142 -2
Robyn Choi 69-74—143 -1
Nataliya Guseva 70-73—143 -1
Mary Liu 69-74—143 -1
Gaby Lopez 72-71—143 -1
Runzhi Pang 72-71—143 -1
Pajaree Anannarukarn 73-71—144 E
Celine Borge 70-74—144 E
Carlota Ciganda 69-75—144 E
Leona Maguire 72-72—144 E
Yijia Ren 75-69—144 E
Paula Reto 74-70—144 E
Sherman Santiwiwatthanaphong 70-74—144 E
Weiwei Zhang 71-73—144 E
Manon De Roey 74-71—145 +1
Kristen Gillman 73-72—145 +1
Yuai Ji 70-75—145 +1
Shuying Li 69-76—145 +1
Miranda Wang 70-75—145 +1
Zining An 72-74—146 +2
Haeji Kang 72-75—147 +3
Ilhee Lee 72-75—147 +3
Benedetta Moresco 75-72—147 +3
Brooke Matthews 76-72—148 +4
Yujie Liu 76-73—149 +5
Zixuan Wang 71-78—149 +5
Chih Yen Chang 74-76—150 +6
Yu Yuan Jiang 73-77—150 +6
Danielle Kang 77-75—152 +8
Angel Yin 78-75—153 +9
Yahui Zhang 80-75—155 +11

