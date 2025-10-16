BMW Ladies Championship Scores

Thursday
At Pine Beach Golf Links
Haenam, South Korea
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,785; Par: 72
First Round
|Sei Young Kim
|30-32—62
|Hyo Joo Kim
|31-32—63
|Lindy Duncan
|32-32—64
|Brooke Matthews
|32-33—65
|Rio Takeda
|32-33—65
|Chanettee Wannasaen
|33-32—65
|Saki Baba
|33-33—66
|Gurleen Kaur
|33-33—66
|Jennifer Kupcho
|32-34—66
|Somi Lee
|35-31—66
|Yealimi Noh
|32-34—66
|Na Rin An
|35-32—67
|Manon De Roey
|33-34—67
|Gemma Dryburgh
|35-32—67
|Nasa Hataoka
|35-32—67
|Brooke Henderson
|33-34—67
|Jin Hee Im
|33-34—67
|Akie Iwai
|34-33—67
|A Lim Kim
|35-32—67
|Maja Stark
|32-35—67
|Weiwei Zhang
|35-32—67
|Hye Jin Choi
|34-34—68
|Hannah Green
|34-34—68
|Minami Katsu
|35-33—68
|Stephanie Kyriacou
|33-35—68
|Minjee Lee
|34-34—68
|Andrea Lee
|32-36—68
|Lucy Li
|35-33—68
|Hae-Ran Ryu
|33-35—68
|Madelene Sagstrom
|35-33—68
|Miranda Wang
|34-34—68
|Miyu Yamashita
|34-34—68
|Celine Boutier
|35-34—69
|Chisato Iwai
|36-33—69
|Eun-Hee Ji
|34-35—69
|Auston Kim
|34-35—69
|Jin Young Ko
|35-34—69
|Gaby Lopez
|34-35—69
|Soomin Oh
|34-35—69
|Cassie Porter
|34-35—69
|Jenny Shin
|34-35—69
|Ashleigh Buhai
|37-33—70
|Robyn Choi
|35-35—70
|Chella Choi
|35-35—70
|Lauren Coughlin
|34-36—70
|Esther Henseleit
|35-35—70
|Mary Liu
|36-34—70
|Leona Maguire
|35-35—70
|Jenny Bae
|37-34—71
|In Gee Chun
|37-34—71
|Nataliya Guseva
|37-34—71
|Nanna Koerstz Madsen
|35-36—71
|Ilhee Lee
|37-34—71
|Mi Hyang Lee
|36-35—71
|Jeongeun Lee6
|37-34—71
|Ingrid Lindblad
|38-33—71
|Yan Liu
|33-38—71
|Benedetta Moresco
|36-35—71
|Lilia Vu
|34-37—71
|Lottie Woad
|35-36—71
|Ina Yoon
|36-35—71
|Yuri Yoshida
|37-34—71
|Linn Grant
|34-38—72
|Grace Kim
|36-36—72
|Jeong Eun Lee5
|36-36—72
|Sung Hyun Park
|36-36—72
|Paula Reto
|38-34—72
|Gabriela Ruffels
|35-37—72
|Carlota Ciganda
|39-34—73
|Allisen Corpuz
|38-35—73
|Karis Davidson
|35-38—73
|Kristen Gillman
|36-37—73
|Haeji Kang
|36-37—73
|Esther Kwon
|37-36—73
|Julia Lopez Ramirez
|37-36—73
|Pauline Roussin
|36-37—73
|Kum Kang Park
|38-36—74
|Sarah Schmelzel
|38-36—74
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.