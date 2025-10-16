Live Radio
BMW Ladies Championship Scores

The Associated Press

October 16, 2025, 3:48 AM

Thursday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

First Round

Sei Young Kim 30-32—62
Hyo Joo Kim 31-32—63
Lindy Duncan 32-32—64
Brooke Matthews 32-33—65
Rio Takeda 32-33—65
Chanettee Wannasaen 33-32—65
Saki Baba 33-33—66
Gurleen Kaur 33-33—66
Jennifer Kupcho 32-34—66
Somi Lee 35-31—66
Yealimi Noh 32-34—66
Na Rin An 35-32—67
Manon De Roey 33-34—67
Gemma Dryburgh 35-32—67
Nasa Hataoka 35-32—67
Brooke Henderson 33-34—67
Jin Hee Im 33-34—67
Akie Iwai 34-33—67
A Lim Kim 35-32—67
Maja Stark 32-35—67
Weiwei Zhang 35-32—67
Hye Jin Choi 34-34—68
Hannah Green 34-34—68
Minami Katsu 35-33—68
Stephanie Kyriacou 33-35—68
Minjee Lee 34-34—68
Andrea Lee 32-36—68
Lucy Li 35-33—68
Hae-Ran Ryu 33-35—68
Madelene Sagstrom 35-33—68
Miranda Wang 34-34—68
Miyu Yamashita 34-34—68
Celine Boutier 35-34—69
Chisato Iwai 36-33—69
Eun-Hee Ji 34-35—69
Auston Kim 34-35—69
Jin Young Ko 35-34—69
Gaby Lopez 34-35—69
Soomin Oh 34-35—69
Cassie Porter 34-35—69
Jenny Shin 34-35—69
Ashleigh Buhai 37-33—70
Robyn Choi 35-35—70
Chella Choi 35-35—70
Lauren Coughlin 34-36—70
Esther Henseleit 35-35—70
Mary Liu 36-34—70
Leona Maguire 35-35—70
Jenny Bae 37-34—71
In Gee Chun 37-34—71
Nataliya Guseva 37-34—71
Nanna Koerstz Madsen 35-36—71
Ilhee Lee 37-34—71
Mi Hyang Lee 36-35—71
Jeongeun Lee6 37-34—71
Ingrid Lindblad 38-33—71
Yan Liu 33-38—71
Benedetta Moresco 36-35—71
Lilia Vu 34-37—71
Lottie Woad 35-36—71
Ina Yoon 36-35—71
Yuri Yoshida 37-34—71
Linn Grant 34-38—72
Grace Kim 36-36—72
Jeong Eun Lee5 36-36—72
Sung Hyun Park 36-36—72
Paula Reto 38-34—72
Gabriela Ruffels 35-37—72
Carlota Ciganda 39-34—73
Allisen Corpuz 38-35—73
Karis Davidson 35-38—73
Kristen Gillman 36-37—73
Haeji Kang 36-37—73
Esther Kwon 37-36—73
Julia Lopez Ramirez 37-36—73
Pauline Roussin 36-37—73
Kum Kang Park 38-36—74
Sarah Schmelzel 38-36—74

Sports
