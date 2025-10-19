Live Radio
BMW Ladies Championship Scores

The Associated Press

October 19, 2025, 4:57 AM

Sunday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

Final Round

Sei Young Kim, $345,000 62-66-69-67—264
Nasa Hataoka, $210,888 67-65-69-67—268
Celine Boutier, $135,665 69-65-69-67—270
A Lim Kim, $135,665 67-69-68-66—270
Hannah Green, $86,595 68-69-68-66—271
Yealimi Noh, $86,595 66-68-67-70—271
Na Rin An, $57,923 67-72-70-63—272
Hye Jin Choi, $57,923 68-66-75-63—272
Lindy Duncan, $57,923 64-71-72-65—272
Hyo Joo Kim, $39,564 63-68-76-66—273
Nanna Koerstz Madsen, $39,564 71-68-69-65—273
Stephanie Kyriacou, $39,564 68-69-70-66—273
Minjee Lee, $39,564 68-66-71-68—273
Somi Lee, $39,564 66-70-67-70—273
Rio Takeda, $39,564 65-66-72-70—273
Robyn Choi, $30,097 70-67-71-66—274
Andrea Lee, $30,097 68-70-69-67—274
Brooke Matthews, $30,097 65-64-74-71—274
Saki Baba, $26,094 66-69-74-66—275
Gemma Dryburgh, $26,094 67-68-72-68—275
Brooke Henderson, $26,094 67-68-71-69—275
Jin Young Ko, $26,094 69-72-70-64—275
Soomin Oh, $0 69-67-70-69—275
Manon De Roey, $21,261 67-70-71-68—276
Eun-Hee Ji, $21,261 69-71-72-64—276
Minami Katsu, $21,261 68-71-69-68—276
Maja Stark, $21,261 67-72-69-68—276
Miranda Wang, $21,261 68-71-68-69—276
Lottie Woad, $21,261 71-68-71-66—276
Ina Yoon, $21,261 71-67-69-69—276
Ashleigh Buhai, $15,484 70-68-72-67—277
Linn Grant, $15,484 72-63-69-73—277
Esther Henseleit, $15,484 70-68-71-68—277
Jin Hee Im, $15,484 67-68-75-67—277
Chisato Iwai, $15,484 69-70-71-67—277
Jennifer Kupcho, $15,484 66-72-72-67—277
Yan Liu, $15,484 71-70-67-69—277
Cassie Porter, $15,484 69-71-69-68—277
Weiwei Zhang, $15,484 67-69-72-69—277
Allisen Corpuz, $11,546 73-66-74-65—278
Nataliya Guseva, $11,546 71-71-70-66—278
Auston Kim, $11,546 69-72-72-65—278
Lucy Li, $11,546 68-70-70-70—278
Miyu Yamashita, $11,546 68-66-77-67—278
Gurleen Kaur, $9,641 66-71-72-70—279
Mi Hyang Lee, $9,641 71-70-70-68—279
Gaby Lopez, $9,641 69-68-74-68—279
Hae-Ran Ryu, $9,641 68-70-73-68—279
Sarah Schmelzel, $8,774 74-66-72-68—280
Lauren Coughlin, $8,428 70-69-70-72—281
Karis Davidson, $7,851 73-69-73-67—282
Julia Lopez Ramirez, $7,851 73-72-71-66—282
Madelene Sagstrom, $7,851 68-68-75-71—282
Jenny Shin, $7,274 69-71-74-69—283
Chanettee Wannasaen, $7,274 65-73-72-73—283
Kristen Gillman, $6,466 73-73-69-69—284
Grace Kim, $6,466 72-70-76-66—284
Leona Maguire, $6,466 70-74-69-71—284
Pauline Roussin, $6,466 73-71-71-69—284
Yuri Yoshida, $6,466 71-70-72-71—284
Sung Hyun Park, $5,658 72-69-73-71—285
Gabriela Ruffels, $5,658 72-73-71-69—285
Lilia Vu, $5,658 71-70-69-75—285
In Gee Chun, $5,311 71-74-71-70—286
Jeongeun Lee6, $5,311 71-71-77-67—286
Mary Liu, $5,311 70-70-74-72—286
Jenny Bae, $4,965 71-74-72-70—287
Carlota Ciganda, $4,965 73-72-74-68—287
Kum Kang Park, $4,965 74-69-72-72—287
Chella Choi, $4,638 70-69-77-72—288
Jeong Eun Lee5, $4,638 72-76-70-70—288
Paula Reto, $4,638 72-70-77-69—288
Benedetta Moresco, $4,502 71-71-75-72—289
Ilhee Lee, $4,445 71-76-79-64—290
Akie Iwai, $4,387 67-76-77-71—291
Ingrid Lindblad, $4,334 71-70-79-73—293
Esther Kwon, $0 73-72-77-76—298

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

