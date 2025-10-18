Live Radio
BMW Ladies Championship Scores

The Associated Press

October 18, 2025, 3:28 AM

Saturday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

Third Round

Sei Young Kim 62-66-69—197
Nasa Hataoka 67-65-69—201
Yealimi Noh 66-68-67—201
Celine Boutier 69-65-69—203
Somi Lee 66-70-67—203
Brooke Matthews 65-64-74—203
Rio Takeda 65-66-72—203
Linn Grant 72-63-69—204
A Lim Kim 67-69-68—204
Hannah Green 68-69-68—205
Minjee Lee 68-66-71—205
Brooke Henderson 67-68-71—206
Soomin Oh 69-67-70—206
Gemma Dryburgh 67-68-72—207
Lindy Duncan 64-71-72—207
Hyo Joo Kim 63-68-76—207
Stephanie Kyriacou 68-69-70—207
Andrea Lee 68-70-69—207
Miranda Wang 68-71-68—207
Ina Yoon 71-67-69—207
Robyn Choi 70-67-71—208
Manon De Roey 67-70-71—208
Minami Katsu 68-71-69—208
Nanna Koerstz Madsen 71-68-69—208
Lucy Li 68-70-70—208
Yan Liu 71-70-67—208
Maja Stark 67-72-69—208
Weiwei Zhang 67-69-72—208
Na Rin An 67-72-70—209
Saki Baba 66-69-74—209
Hye Jin Choi 68-66-75—209
Lauren Coughlin 70-69-70—209
Esther Henseleit 70-68-71—209
Gurleen Kaur 66-71-72—209
Cassie Porter 69-71-69—209
Ashleigh Buhai 70-68-72—210
Jin Hee Im 67-68-75—210
Chisato Iwai 69-70-71—210
Jennifer Kupcho 66-72-72—210
Lilia Vu 71-70-69—210
Chanettee Wannasaen 65-73-72—210
Lottie Woad 71-68-71—210
Jin Young Ko 69-72-70—211
Mi Hyang Lee 71-70-70—211
Gaby Lopez 69-68-74—211
Hae-Ran Ryu 68-70-73—211
Madelene Sagstrom 68-68-75—211
Miyu Yamashita 68-66-77—211
Nataliya Guseva 71-71-70—212
Eun-Hee Ji 69-71-72—212
Sarah Schmelzel 74-66-72—212
Allisen Corpuz 73-66-74—213
Auston Kim 69-72-72—213
Leona Maguire 70-74-69—213
Yuri Yoshida 71-70-72—213
Mary Liu 70-70-74—214
Sung Hyun Park 72-69-73—214
Jenny Shin 69-71-74—214
Karis Davidson 73-69-73—215
Kristen Gillman 73-73-69—215
Kum Kang Park 74-69-72—215
Pauline Roussin 73-71-71—215
Chella Choi 70-69-77—216
In Gee Chun 71-74-71—216
Julia Lopez Ramirez 73-72-71—216
Gabriela Ruffels 72-73-71—216
Jenny Bae 71-74-72—217
Benedetta Moresco 71-71-75—217
Grace Kim 72-70-76—218
Jeong Eun Lee5 72-76-70—218
Carlota Ciganda 73-72-74—219
Jeongeun Lee6 71-71-77—219
Paula Reto 72-70-77—219
Akie Iwai 67-76-77—220
Ingrid Lindblad 71-70-79—220
Esther Kwon 73-72-77—222
Ilhee Lee 71-76-79—226
Haeji Kang 73-73-WD

