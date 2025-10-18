BMW Ladies Championship Scores

Saturday
At Pine Beach Golf Links
Haenam, South Korea
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,785; Par: 72
Third Round
|Sei Young Kim
|62-66-69—197
|Nasa Hataoka
|67-65-69—201
|Yealimi Noh
|66-68-67—201
|Celine Boutier
|69-65-69—203
|Somi Lee
|66-70-67—203
|Brooke Matthews
|65-64-74—203
|Rio Takeda
|65-66-72—203
|Linn Grant
|72-63-69—204
|A Lim Kim
|67-69-68—204
|Hannah Green
|68-69-68—205
|Minjee Lee
|68-66-71—205
|Brooke Henderson
|67-68-71—206
|Soomin Oh
|69-67-70—206
|Gemma Dryburgh
|67-68-72—207
|Lindy Duncan
|64-71-72—207
|Hyo Joo Kim
|63-68-76—207
|Stephanie Kyriacou
|68-69-70—207
|Andrea Lee
|68-70-69—207
|Miranda Wang
|68-71-68—207
|Ina Yoon
|71-67-69—207
|Robyn Choi
|70-67-71—208
|Manon De Roey
|67-70-71—208
|Minami Katsu
|68-71-69—208
|Nanna Koerstz Madsen
|71-68-69—208
|Lucy Li
|68-70-70—208
|Yan Liu
|71-70-67—208
|Maja Stark
|67-72-69—208
|Weiwei Zhang
|67-69-72—208
|Na Rin An
|67-72-70—209
|Saki Baba
|66-69-74—209
|Hye Jin Choi
|68-66-75—209
|Lauren Coughlin
|70-69-70—209
|Esther Henseleit
|70-68-71—209
|Gurleen Kaur
|66-71-72—209
|Cassie Porter
|69-71-69—209
|Ashleigh Buhai
|70-68-72—210
|Jin Hee Im
|67-68-75—210
|Chisato Iwai
|69-70-71—210
|Jennifer Kupcho
|66-72-72—210
|Lilia Vu
|71-70-69—210
|Chanettee Wannasaen
|65-73-72—210
|Lottie Woad
|71-68-71—210
|Jin Young Ko
|69-72-70—211
|Mi Hyang Lee
|71-70-70—211
|Gaby Lopez
|69-68-74—211
|Hae-Ran Ryu
|68-70-73—211
|Madelene Sagstrom
|68-68-75—211
|Miyu Yamashita
|68-66-77—211
|Nataliya Guseva
|71-71-70—212
|Eun-Hee Ji
|69-71-72—212
|Sarah Schmelzel
|74-66-72—212
|Allisen Corpuz
|73-66-74—213
|Auston Kim
|69-72-72—213
|Leona Maguire
|70-74-69—213
|Yuri Yoshida
|71-70-72—213
|Mary Liu
|70-70-74—214
|Sung Hyun Park
|72-69-73—214
|Jenny Shin
|69-71-74—214
|Karis Davidson
|73-69-73—215
|Kristen Gillman
|73-73-69—215
|Kum Kang Park
|74-69-72—215
|Pauline Roussin
|73-71-71—215
|Chella Choi
|70-69-77—216
|In Gee Chun
|71-74-71—216
|Julia Lopez Ramirez
|73-72-71—216
|Gabriela Ruffels
|72-73-71—216
|Jenny Bae
|71-74-72—217
|Benedetta Moresco
|71-71-75—217
|Grace Kim
|72-70-76—218
|Jeong Eun Lee5
|72-76-70—218
|Carlota Ciganda
|73-72-74—219
|Jeongeun Lee6
|71-71-77—219
|Paula Reto
|72-70-77—219
|Akie Iwai
|67-76-77—220
|Ingrid Lindblad
|71-70-79—220
|Esther Kwon
|73-72-77—222
|Ilhee Lee
|71-76-79—226
|Haeji Kang
|73-73-WD
