Live Radio
Home » Sports » BMW Ladies Championship Par Scores

BMW Ladies Championship Par Scores

The Associated Press

October 16, 2025, 3:48 AM

Thursday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

First Round

Sei Young Kim 30-32—62 -10
Hyo Joo Kim 31-32—63 -9
Lindy Duncan 32-32—64 -8
Brooke Matthews 32-33—65 -7
Rio Takeda 32-33—65 -7
Chanettee Wannasaen 33-32—65 -7
Saki Baba 33-33—66 -6
Gurleen Kaur 33-33—66 -6
Jennifer Kupcho 32-34—66 -6
Somi Lee 35-31—66 -6
Yealimi Noh 32-34—66 -6
Na Rin An 35-32—67 -5
Manon De Roey 33-34—67 -5
Gemma Dryburgh 35-32—67 -5
Nasa Hataoka 35-32—67 -5
Brooke Henderson 33-34—67 -5
Jin Hee Im 33-34—67 -5
Akie Iwai 34-33—67 -5
A Lim Kim 35-32—67 -5
Maja Stark 32-35—67 -5
Weiwei Zhang 35-32—67 -5
Hye Jin Choi 34-34—68 -4
Hannah Green 34-34—68 -4
Minami Katsu 35-33—68 -4
Stephanie Kyriacou 33-35—68 -4
Minjee Lee 34-34—68 -4
Andrea Lee 32-36—68 -4
Lucy Li 35-33—68 -4
Hae-Ran Ryu 33-35—68 -4
Madelene Sagstrom 35-33—68 -4
Miranda Wang 34-34—68 -4
Miyu Yamashita 34-34—68 -4
Celine Boutier 35-34—69 -3
Chisato Iwai 36-33—69 -3
Eun-Hee Ji 34-35—69 -3
Auston Kim 34-35—69 -3
Jin Young Ko 35-34—69 -3
Gaby Lopez 34-35—69 -3
Soomin Oh 34-35—69 -3
Cassie Porter 34-35—69 -3
Jenny Shin 34-35—69 -3
Ashleigh Buhai 37-33—70 -2
Robyn Choi 35-35—70 -2
Chella Choi 35-35—70 -2
Lauren Coughlin 34-36—70 -2
Esther Henseleit 35-35—70 -2
Mary Liu 36-34—70 -2
Leona Maguire 35-35—70 -2
Jenny Bae 37-34—71 -1
In Gee Chun 37-34—71 -1
Nataliya Guseva 37-34—71 -1
Nanna Koerstz Madsen 35-36—71 -1
Ilhee Lee 37-34—71 -1
Mi Hyang Lee 36-35—71 -1
Jeongeun Lee6 37-34—71 -1
Ingrid Lindblad 38-33—71 -1
Yan Liu 33-38—71 -1
Benedetta Moresco 36-35—71 -1
Lilia Vu 34-37—71 -1
Lottie Woad 35-36—71 -1
Ina Yoon 36-35—71 -1
Yuri Yoshida 37-34—71 -1
Linn Grant 34-38—72 E
Grace Kim 36-36—72 E
Jeong Eun Lee5 36-36—72 E
Sung Hyun Park 36-36—72 E
Paula Reto 38-34—72 E
Gabriela Ruffels 35-37—72 E
Carlota Ciganda 39-34—73 +1
Allisen Corpuz 38-35—73 +1
Karis Davidson 35-38—73 +1
Kristen Gillman 36-37—73 +1
Haeji Kang 36-37—73 +1
Esther Kwon 37-36—73 +1
Julia Lopez Ramirez 37-36—73 +1
Pauline Roussin 36-37—73 +1
Kum Kang Park 38-36—74 +2
Sarah Schmelzel 38-36—74 +2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up