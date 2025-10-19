BMW Ladies Championship Par Scores

Sunday
At Pine Beach Golf Links
Haenam, South Korea
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,785; Par: 72
Final Round
|Sei Young Kim, $345,000
|62-66-69-67—264
|-24
|Nasa Hataoka, $210,888
|67-65-69-67—268
|-20
|Celine Boutier, $135,665
|69-65-69-67—270
|-18
|A Lim Kim, $135,665
|67-69-68-66—270
|-18
|Hannah Green, $86,595
|68-69-68-66—271
|-17
|Yealimi Noh, $86,595
|66-68-67-70—271
|-17
|Na Rin An, $57,923
|67-72-70-63—272
|-16
|Hye Jin Choi, $57,923
|68-66-75-63—272
|-16
|Lindy Duncan, $57,923
|64-71-72-65—272
|-16
|Hyo Joo Kim, $39,564
|63-68-76-66—273
|-15
|Nanna Koerstz Madsen, $39,564
|71-68-69-65—273
|-15
|Stephanie Kyriacou, $39,564
|68-69-70-66—273
|-15
|Minjee Lee, $39,564
|68-66-71-68—273
|-15
|Somi Lee, $39,564
|66-70-67-70—273
|-15
|Rio Takeda, $39,564
|65-66-72-70—273
|-15
|Robyn Choi, $30,097
|70-67-71-66—274
|-14
|Andrea Lee, $30,097
|68-70-69-67—274
|-14
|Brooke Matthews, $30,097
|65-64-74-71—274
|-14
|Saki Baba, $26,094
|66-69-74-66—275
|-13
|Gemma Dryburgh, $26,094
|67-68-72-68—275
|-13
|Brooke Henderson, $26,094
|67-68-71-69—275
|-13
|Jin Young Ko, $26,094
|69-72-70-64—275
|-13
|Soomin Oh, $0
|69-67-70-69—275
|-13
|Manon De Roey, $21,261
|67-70-71-68—276
|-12
|Eun-Hee Ji, $21,261
|69-71-72-64—276
|-12
|Minami Katsu, $21,261
|68-71-69-68—276
|-12
|Maja Stark, $21,261
|67-72-69-68—276
|-12
|Miranda Wang, $21,261
|68-71-68-69—276
|-12
|Lottie Woad, $21,261
|71-68-71-66—276
|-12
|Ina Yoon, $21,261
|71-67-69-69—276
|-12
|Ashleigh Buhai, $15,484
|70-68-72-67—277
|-11
|Linn Grant, $15,484
|72-63-69-73—277
|-11
|Esther Henseleit, $15,484
|70-68-71-68—277
|-11
|Jin Hee Im, $15,484
|67-68-75-67—277
|-11
|Chisato Iwai, $15,484
|69-70-71-67—277
|-11
|Jennifer Kupcho, $15,484
|66-72-72-67—277
|-11
|Yan Liu, $15,484
|71-70-67-69—277
|-11
|Cassie Porter, $15,484
|69-71-69-68—277
|-11
|Weiwei Zhang, $15,484
|67-69-72-69—277
|-11
|Allisen Corpuz, $11,546
|73-66-74-65—278
|-10
|Nataliya Guseva, $11,546
|71-71-70-66—278
|-10
|Auston Kim, $11,546
|69-72-72-65—278
|-10
|Lucy Li, $11,546
|68-70-70-70—278
|-10
|Miyu Yamashita, $11,546
|68-66-77-67—278
|-10
|Gurleen Kaur, $9,641
|66-71-72-70—279
|-9
|Mi Hyang Lee, $9,641
|71-70-70-68—279
|-9
|Gaby Lopez, $9,641
|69-68-74-68—279
|-9
|Hae-Ran Ryu, $9,641
|68-70-73-68—279
|-9
|Sarah Schmelzel, $8,774
|74-66-72-68—280
|-8
|Lauren Coughlin, $8,428
|70-69-70-72—281
|-7
|Karis Davidson, $7,851
|73-69-73-67—282
|-6
|Julia Lopez Ramirez, $7,851
|73-72-71-66—282
|-6
|Madelene Sagstrom, $7,851
|68-68-75-71—282
|-6
|Jenny Shin, $7,274
|69-71-74-69—283
|-5
|Chanettee Wannasaen, $7,274
|65-73-72-73—283
|-5
|Kristen Gillman, $6,466
|73-73-69-69—284
|-4
|Grace Kim, $6,466
|72-70-76-66—284
|-4
|Leona Maguire, $6,466
|70-74-69-71—284
|-4
|Pauline Roussin, $6,466
|73-71-71-69—284
|-4
|Yuri Yoshida, $6,466
|71-70-72-71—284
|-4
|Sung Hyun Park, $5,658
|72-69-73-71—285
|-3
|Gabriela Ruffels, $5,658
|72-73-71-69—285
|-3
|Lilia Vu, $5,658
|71-70-69-75—285
|-3
|In Gee Chun, $5,311
|71-74-71-70—286
|-2
|Jeongeun Lee6, $5,311
|71-71-77-67—286
|-2
|Mary Liu, $5,311
|70-70-74-72—286
|-2
|Jenny Bae, $4,965
|71-74-72-70—287
|-1
|Carlota Ciganda, $4,965
|73-72-74-68—287
|-1
|Kum Kang Park, $4,965
|74-69-72-72—287
|-1
|Chella Choi, $4,638
|70-69-77-72—288
|E
|Jeong Eun Lee5, $4,638
|72-76-70-70—288
|E
|Paula Reto, $4,638
|72-70-77-69—288
|E
|Benedetta Moresco, $4,502
|71-71-75-72—289
|+1
|Ilhee Lee, $4,445
|71-76-79-64—290
|+2
|Akie Iwai, $4,387
|67-76-77-71—291
|+3
|Ingrid Lindblad, $4,334
|71-70-79-73—293
|+5
|Esther Kwon, $0
|73-72-77-76—298
|+10
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.