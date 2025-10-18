Live Radio
BMW Ladies Championship Par Scores

The Associated Press

October 18, 2025, 3:28 AM

Saturday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

Third Round

Sei Young Kim 62-66-69—197 -19
Nasa Hataoka 67-65-69—201 -15
Yealimi Noh 66-68-67—201 -15
Celine Boutier 69-65-69—203 -13
Somi Lee 66-70-67—203 -13
Brooke Matthews 65-64-74—203 -13
Rio Takeda 65-66-72—203 -13
Linn Grant 72-63-69—204 -12
A Lim Kim 67-69-68—204 -12
Hannah Green 68-69-68—205 -11
Minjee Lee 68-66-71—205 -11
Brooke Henderson 67-68-71—206 -10
Soomin Oh 69-67-70—206 -10
Gemma Dryburgh 67-68-72—207 -9
Lindy Duncan 64-71-72—207 -9
Hyo Joo Kim 63-68-76—207 -9
Stephanie Kyriacou 68-69-70—207 -9
Andrea Lee 68-70-69—207 -9
Miranda Wang 68-71-68—207 -9
Ina Yoon 71-67-69—207 -9
Robyn Choi 70-67-71—208 -8
Manon De Roey 67-70-71—208 -8
Minami Katsu 68-71-69—208 -8
Nanna Koerstz Madsen 71-68-69—208 -8
Lucy Li 68-70-70—208 -8
Yan Liu 71-70-67—208 -8
Maja Stark 67-72-69—208 -8
Weiwei Zhang 67-69-72—208 -8
Na Rin An 67-72-70—209 -7
Saki Baba 66-69-74—209 -7
Hye Jin Choi 68-66-75—209 -7
Lauren Coughlin 70-69-70—209 -7
Esther Henseleit 70-68-71—209 -7
Gurleen Kaur 66-71-72—209 -7
Cassie Porter 69-71-69—209 -7
Ashleigh Buhai 70-68-72—210 -6
Jin Hee Im 67-68-75—210 -6
Chisato Iwai 69-70-71—210 -6
Jennifer Kupcho 66-72-72—210 -6
Lilia Vu 71-70-69—210 -6
Chanettee Wannasaen 65-73-72—210 -6
Lottie Woad 71-68-71—210 -6
Jin Young Ko 69-72-70—211 -5
Mi Hyang Lee 71-70-70—211 -5
Gaby Lopez 69-68-74—211 -5
Hae-Ran Ryu 68-70-73—211 -5
Madelene Sagstrom 68-68-75—211 -5
Miyu Yamashita 68-66-77—211 -5
Nataliya Guseva 71-71-70—212 -4
Eun-Hee Ji 69-71-72—212 -4
Sarah Schmelzel 74-66-72—212 -4
Allisen Corpuz 73-66-74—213 -3
Auston Kim 69-72-72—213 -3
Leona Maguire 70-74-69—213 -3
Yuri Yoshida 71-70-72—213 -3
Mary Liu 70-70-74—214 -2
Sung Hyun Park 72-69-73—214 -2
Jenny Shin 69-71-74—214 -2
Karis Davidson 73-69-73—215 -1
Kristen Gillman 73-73-69—215 -1
Kum Kang Park 74-69-72—215 -1
Pauline Roussin 73-71-71—215 -1
Chella Choi 70-69-77—216 E
In Gee Chun 71-74-71—216 E
Julia Lopez Ramirez 73-72-71—216 E
Gabriela Ruffels 72-73-71—216 E
Jenny Bae 71-74-72—217 +1
Benedetta Moresco 71-71-75—217 +1
Grace Kim 72-70-76—218 +2
Jeong Eun Lee5 72-76-70—218 +2
Carlota Ciganda 73-72-74—219 +3
Jeongeun Lee6 71-71-77—219 +3
Paula Reto 72-70-77—219 +3
Akie Iwai 67-76-77—220 +4
Ingrid Lindblad 71-70-79—220 +4
Esther Kwon 73-72-77—222 +6
Ilhee Lee 71-76-79—226 +10
Haeji Kang 73-73-WD

