BMW Ladies Championship Par Scores

The Associated Press

October 17, 2025, 3:04 AM

Friday

At Pine Beach Golf Links

Haenam, South Korea

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,785; Par: 72

Second Round

Sei Young Kim 62-66—128 -16
Brooke Matthews 65-64—129 -15
Hyo Joo Kim 63-68—131 -13
Rio Takeda 65-66—131 -13
Nasa Hataoka 67-65—132 -12
Celine Boutier 69-65—134 -10
Hye Jin Choi 68-66—134 -10
Minjee Lee 68-66—134 -10
Yealimi Noh 66-68—134 -10
Miyu Yamashita 68-66—134 -10
Saki Baba 66-69—135 -9
Gemma Dryburgh 67-68—135 -9
Lindy Duncan 64-71—135 -9
Linn Grant 72-63—135 -9
Brooke Henderson 67-68—135 -9
Jin Hee Im 67-68—135 -9
A Lim Kim 67-69—136 -8
Somi Lee 66-70—136 -8
Soomin Oh 69-67—136 -8
Madelene Sagstrom 68-68—136 -8
Weiwei Zhang 67-69—136 -8
Robyn Choi 70-67—137 -7
Manon De Roey 67-70—137 -7
Hannah Green 68-69—137 -7
Gurleen Kaur 66-71—137 -7
Stephanie Kyriacou 68-69—137 -7
Gaby Lopez 69-68—137 -7
Ashleigh Buhai 70-68—138 -6
Esther Henseleit 70-68—138 -6
Jennifer Kupcho 66-72—138 -6
Andrea Lee 68-70—138 -6
Lucy Li 68-70—138 -6
Hae-Ran Ryu 68-70—138 -6
Chanettee Wannasaen 65-73—138 -6
Ina Yoon 71-67—138 -6
Na Rin An 67-72—139 -5
Chella Choi 70-69—139 -5
Allisen Corpuz 73-66—139 -5
Lauren Coughlin 70-69—139 -5
Chisato Iwai 69-70—139 -5
Minami Katsu 68-71—139 -5
Nanna Koerstz Madsen 71-68—139 -5
Maja Stark 67-72—139 -5
Miranda Wang 68-71—139 -5
Lottie Woad 71-68—139 -5
Eun-Hee Ji 69-71—140 -4
Mary Liu 70-70—140 -4
Cassie Porter 69-71—140 -4
Sarah Schmelzel 74-66—140 -4
Jenny Shin 69-71—140 -4
Auston Kim 69-72—141 -3
Jin Young Ko 69-72—141 -3
Mi Hyang Lee 71-70—141 -3
Ingrid Lindblad 71-70—141 -3
Yan Liu 71-70—141 -3
Sung Hyun Park 72-69—141 -3
Lilia Vu 71-70—141 -3
Yuri Yoshida 71-70—141 -3
Karis Davidson 73-69—142 -2
Nataliya Guseva 71-71—142 -2
Grace Kim 72-70—142 -2
Jeongeun Lee6 71-71—142 -2
Benedetta Moresco 71-71—142 -2
Paula Reto 72-70—142 -2
Akie Iwai 67-76—143 -1
Kum Kang Park 74-69—143 -1
Leona Maguire 70-74—144 E
Pauline Roussin 73-71—144 E
Jenny Bae 71-74—145 +1
In Gee Chun 71-74—145 +1
Carlota Ciganda 73-72—145 +1
Esther Kwon 73-72—145 +1
Julia Lopez Ramirez 73-72—145 +1
Gabriela Ruffels 72-73—145 +1
Kristen Gillman 73-73—146 +2
Haeji Kang 73-73—146 +2
Ilhee Lee 71-76—147 +3
Jeong Eun Lee5 72-76—148 +4

