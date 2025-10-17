BMW Ladies Championship Par Scores

Friday
At Pine Beach Golf Links
Haenam, South Korea
Purse: $2.3 million
Yardage: 6,785; Par: 72
Second Round
|Sei Young Kim
|62-66—128
|-16
|Brooke Matthews
|65-64—129
|-15
|Hyo Joo Kim
|63-68—131
|-13
|Rio Takeda
|65-66—131
|-13
|Nasa Hataoka
|67-65—132
|-12
|Celine Boutier
|69-65—134
|-10
|Hye Jin Choi
|68-66—134
|-10
|Minjee Lee
|68-66—134
|-10
|Yealimi Noh
|66-68—134
|-10
|Miyu Yamashita
|68-66—134
|-10
|Saki Baba
|66-69—135
|-9
|Gemma Dryburgh
|67-68—135
|-9
|Lindy Duncan
|64-71—135
|-9
|Linn Grant
|72-63—135
|-9
|Brooke Henderson
|67-68—135
|-9
|Jin Hee Im
|67-68—135
|-9
|A Lim Kim
|67-69—136
|-8
|Somi Lee
|66-70—136
|-8
|Soomin Oh
|69-67—136
|-8
|Madelene Sagstrom
|68-68—136
|-8
|Weiwei Zhang
|67-69—136
|-8
|Robyn Choi
|70-67—137
|-7
|Manon De Roey
|67-70—137
|-7
|Hannah Green
|68-69—137
|-7
|Gurleen Kaur
|66-71—137
|-7
|Stephanie Kyriacou
|68-69—137
|-7
|Gaby Lopez
|69-68—137
|-7
|Ashleigh Buhai
|70-68—138
|-6
|Esther Henseleit
|70-68—138
|-6
|Jennifer Kupcho
|66-72—138
|-6
|Andrea Lee
|68-70—138
|-6
|Lucy Li
|68-70—138
|-6
|Hae-Ran Ryu
|68-70—138
|-6
|Chanettee Wannasaen
|65-73—138
|-6
|Ina Yoon
|71-67—138
|-6
|Na Rin An
|67-72—139
|-5
|Chella Choi
|70-69—139
|-5
|Allisen Corpuz
|73-66—139
|-5
|Lauren Coughlin
|70-69—139
|-5
|Chisato Iwai
|69-70—139
|-5
|Minami Katsu
|68-71—139
|-5
|Nanna Koerstz Madsen
|71-68—139
|-5
|Maja Stark
|67-72—139
|-5
|Miranda Wang
|68-71—139
|-5
|Lottie Woad
|71-68—139
|-5
|Eun-Hee Ji
|69-71—140
|-4
|Mary Liu
|70-70—140
|-4
|Cassie Porter
|69-71—140
|-4
|Sarah Schmelzel
|74-66—140
|-4
|Jenny Shin
|69-71—140
|-4
|Auston Kim
|69-72—141
|-3
|Jin Young Ko
|69-72—141
|-3
|Mi Hyang Lee
|71-70—141
|-3
|Ingrid Lindblad
|71-70—141
|-3
|Yan Liu
|71-70—141
|-3
|Sung Hyun Park
|72-69—141
|-3
|Lilia Vu
|71-70—141
|-3
|Yuri Yoshida
|71-70—141
|-3
|Karis Davidson
|73-69—142
|-2
|Nataliya Guseva
|71-71—142
|-2
|Grace Kim
|72-70—142
|-2
|Jeongeun Lee6
|71-71—142
|-2
|Benedetta Moresco
|71-71—142
|-2
|Paula Reto
|72-70—142
|-2
|Akie Iwai
|67-76—143
|-1
|Kum Kang Park
|74-69—143
|-1
|Leona Maguire
|70-74—144
|E
|Pauline Roussin
|73-71—144
|E
|Jenny Bae
|71-74—145
|+1
|In Gee Chun
|71-74—145
|+1
|Carlota Ciganda
|73-72—145
|+1
|Esther Kwon
|73-72—145
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|73-72—145
|+1
|Gabriela Ruffels
|72-73—145
|+1
|Kristen Gillman
|73-73—146
|+2
|Haeji Kang
|73-73—146
|+2
|Ilhee Lee
|71-76—147
|+3
|Jeong Eun Lee5
|72-76—148
|+4
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.