Live Radio
Home » Sports » Baycurrent Classic Scores

Baycurrent Classic Scores

The Associated Press

October 9, 2025, 1:48 AM

Thursday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

First Round

Brian Campbell 31-36—67
Bud Cauley 34-33—67
Max Greyserman 33-34—67
Rico Hoey 34-34—68
Nicolai Hojgaard 32-36—68
Takumi Kanaya 35-33—68
William Mouw 32-36—68
Kevin Roy 35-33—68
Sam Ryder 34-34—68
Adam Scott 33-35—68
Sahith Theegala 33-35—68
Byeong Hun An 36-33—69
Christiaan Bezuidenhout 34-35—69
Beau Hossler 33-36—69
Alex Noren 33-36—69
Alex Smalley 35-34—69
Michael Thorbjornsen 34-35—69
Kevin Yu 34-35—69
Nicolas Echavarria 34-36—70
Patrick Fishburn 37-33—70
Ryan Gerard 34-36—70
Kurt Kitayama 36-34—70
Max McGreevy 34-36—70
Kaito Onishi 36-34—70
Joel Dahmen 37-34—71
Garrick Higgo 35-36—71
Sungjae Im 33-38—71
Kota Kaneko 36-35—71
Si Woo Kim 36-35—71
Collin Morikawa 36-35—71
Xander Schauffele 35-36—71
Taiga Semikawa 36-35—71
Camilo Villegas 35-36—71
Kazuki Higa 36-36—72
Rasmus Hojgaard 39-33—72
Michael Kim 33-39—72
Taiga Kobayashi 35-37—72
Takanori Konishi 33-39—72
Hideki Matsuyama 36-36—72
Sami Valimaki 36-36—72
Vince Whaley 38-34—72
Wyndham Clark 37-36—73
Eric Cole 32-41—73
Austin Eckroat 39-34—73
Max Homa 38-35—73
Mikumu Horikawa 35-38—73
Mark Hubbard 38-35—73
Satoshi Kodaira 36-37—73
Min Woo Lee 35-38—73
David Lipsky 35-38—73
Mac Meissner 35-38—73
Keita Nakajima 36-37—73
Naoto Nakanishi 35-38—73
Andrew Putnam 35-38—73
Isaiah Salinda 35-38—73
Sam Stevens 36-37—73
Karl Vilips 35-38—73
Ren Yonezawa 37-36—73
Chris Gotterup 37-37—74
Emiliano Grillo 37-37—74
Ryo Ishikawa 36-38—74
Matt Wallace 40-34—74
Tom Kim 36-39—75
Matthew McCarty 35-40—75
Keith Mitchell 35-40—75
Taylor Moore 37-38—75
Davis Riley 38-37—75
Matti Schmid 38-37—75
Joe Highsmith 38-38—76
Lee Hodges 37-39—76
Riki Kawamoto 36-40—76
Tatsunori Shogenji 36-40—76
Billy Horschel 35-42—77
Aldrich Potgieter 36-41—77
Patrick Rodgers 40-37—77
Gary Woodland 38-39—77
Ryo Hisatsune 36-42—78
Danny Walker 38-42—80

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up