Baycurrent Classic Scores

Thursday
At Yokohama Country Club
Kanagawa, Japan
Purse: $8 million
Yardage: 7,315; Par: 71
First Round
|Brian Campbell
|31-36—67
|Bud Cauley
|34-33—67
|Max Greyserman
|33-34—67
|Rico Hoey
|34-34—68
|Nicolai Hojgaard
|32-36—68
|Takumi Kanaya
|35-33—68
|William Mouw
|32-36—68
|Kevin Roy
|35-33—68
|Sam Ryder
|34-34—68
|Adam Scott
|33-35—68
|Sahith Theegala
|33-35—68
|Byeong Hun An
|36-33—69
|Christiaan Bezuidenhout
|34-35—69
|Beau Hossler
|33-36—69
|Alex Noren
|33-36—69
|Alex Smalley
|35-34—69
|Michael Thorbjornsen
|34-35—69
|Kevin Yu
|34-35—69
|Nicolas Echavarria
|34-36—70
|Patrick Fishburn
|37-33—70
|Ryan Gerard
|34-36—70
|Kurt Kitayama
|36-34—70
|Max McGreevy
|34-36—70
|Kaito Onishi
|36-34—70
|Joel Dahmen
|37-34—71
|Garrick Higgo
|35-36—71
|Sungjae Im
|33-38—71
|Kota Kaneko
|36-35—71
|Si Woo Kim
|36-35—71
|Collin Morikawa
|36-35—71
|Xander Schauffele
|35-36—71
|Taiga Semikawa
|36-35—71
|Camilo Villegas
|35-36—71
|Kazuki Higa
|36-36—72
|Rasmus Hojgaard
|39-33—72
|Michael Kim
|33-39—72
|Taiga Kobayashi
|35-37—72
|Takanori Konishi
|33-39—72
|Hideki Matsuyama
|36-36—72
|Sami Valimaki
|36-36—72
|Vince Whaley
|38-34—72
|Wyndham Clark
|37-36—73
|Eric Cole
|32-41—73
|Austin Eckroat
|39-34—73
|Max Homa
|38-35—73
|Mikumu Horikawa
|35-38—73
|Mark Hubbard
|38-35—73
|Satoshi Kodaira
|36-37—73
|Min Woo Lee
|35-38—73
|David Lipsky
|35-38—73
|Mac Meissner
|35-38—73
|Keita Nakajima
|36-37—73
|Naoto Nakanishi
|35-38—73
|Andrew Putnam
|35-38—73
|Isaiah Salinda
|35-38—73
|Sam Stevens
|36-37—73
|Karl Vilips
|35-38—73
|Ren Yonezawa
|37-36—73
|Chris Gotterup
|37-37—74
|Emiliano Grillo
|37-37—74
|Ryo Ishikawa
|36-38—74
|Matt Wallace
|40-34—74
|Tom Kim
|36-39—75
|Matthew McCarty
|35-40—75
|Keith Mitchell
|35-40—75
|Taylor Moore
|37-38—75
|Davis Riley
|38-37—75
|Matti Schmid
|38-37—75
|Joe Highsmith
|38-38—76
|Lee Hodges
|37-39—76
|Riki Kawamoto
|36-40—76
|Tatsunori Shogenji
|36-40—76
|Billy Horschel
|35-42—77
|Aldrich Potgieter
|36-41—77
|Patrick Rodgers
|40-37—77
|Gary Woodland
|38-39—77
|Ryo Hisatsune
|36-42—78
|Danny Walker
|38-42—80
