Baycurrent Classic Scores

Sunday
At Yokohama Country Club
Kanagawa, Japan
Purse: $8 million
Yardage: 7,315; Par: 71
Final Round
|Xander Schauffele (0), $1,440,000
|71-63-67-64—265
|Max Greyserman (300), $864,000
|67-63-71-65—266
|Michael Thorbjornsen (190), $544,000
|69-69-66-64—268
|Byeong Hun An (104), $301,600
|69-69-66-66—270
|Garrick Higgo (104), $301,600
|71-65-68-66—270
|Rico Hoey (104), $301,600
|68-68-71-63—270
|Takumi Kanaya (104), $301,600
|68-70-70-62—270
|Alex Smalley (104), $301,600
|69-65-72-64—270
|Nicolas Echavarria (80), $232,000
|70-65-69-67—271
|Christiaan Bezuidenhout (67), $192,000
|69-68-70-66—273
|Min Woo Lee (67), $192,000
|73-65-67-68—273
|Keith Mitchell (67), $192,000
|75-62-73-63—273
|Matt Wallace (67), $192,000
|74-66-66-67—273
|Rasmus Hojgaard (54), $138,720
|72-68-68-66—274
|Nicolai Hojgaard (54), $138,720
|68-70-72-64—274
|Matthew McCarty (54), $138,720
|75-65-74-60—274
|Collin Morikawa (54), $138,720
|71-68-72-63—274
|William Mouw (48), $114,080
|68-69-75-63—275
|Kazuki Higa (0), $114,080
|72-64-73-66—275
|Sam Ryder (39), $81,509
|68-71-71-66—276
|Kevin Yu (39), $81,509
|69-68-73-66—276
|Brian Campbell (0), $81,509
|67-68-75-66—276
|Sungjae Im (0), $81,509
|71-70-67-68—276
|Si Woo Kim (0), $81,509
|71-64-69-72—276
|Hideki Matsuyama (0), $81,509
|72-68-69-67—276
|Ren Yonezawa (0), $81,509
|73-68-65-70—276
|Emiliano Grillo (28), $53,680
|74-68-71-64—277
|Mac Meissner (28), $53,680
|73-68-67-69—277
|Alex Noren (28), $53,680
|69-65-73-70—277
|Adam Scott (28), $53,680
|68-72-70-67—277
|Sahith Theegala (28), $53,680
|68-67-70-72—277
|Ryan Gerard (0), $53,680
|70-72-68-67—277
|Max McGreevy (22), $43,280
|70-69-70-69—278
|Aldrich Potgieter (22), $43,280
|77-65-68-68—278
|Kota Kaneko (0), $43,280
|71-69-71-67—278
|Beau Hossler (18), $36,850
|69-68-69-73—279
|Camilo Villegas (18), $36,850
|71-66-70-72—279
|Bud Cauley (0), $36,850
|67-73-73-66—279
|Sam Stevens (0), $36,850
|73-69-69-68—279
|Lee Hodges (13), $28,480
|76-66-68-70—280
|Max Homa (13), $28,480
|73-67-73-67—280
|Kevin Roy (13), $28,480
|68-69-73-70—280
|Karl Vilips (13), $28,480
|73-70-72-65—280
|Chris Gotterup (0), $28,480
|74-66-72-68—280
|Keita Nakajima (0), $28,480
|73-67-74-66—280
|Isaiah Salinda (10), $22,080
|73-71-70-67—281
|Matti Schmid (10), $22,080
|75-69-68-69—281
|Wyndham Clark (8), $18,720
|73-70-71-68—282
|Eric Cole (8), $18,720
|73-73-70-66—282
|Mark Hubbard (8), $18,720
|73-68-74-67—282
|Kurt Kitayama (0), $18,720
|70-73-72-67—282
|David Lipsky (7), $17,120
|73-72-72-66—283
|Mikumu Horikawa (0), $17,120
|73-69-74-67—283
|Billy Horschel (6), $16,560
|77-66-72-69—284
|Kaito Onishi (6), $16,560
|70-72-72-70—284
|Austin Eckroat (5), $16,080
|73-70-74-68—285
|Tom Kim (5), $16,080
|75-72-72-66—285
|Taylor Moore (5), $16,080
|75-68-74-68—285
|Michael Kim (0), $16,080
|72-70-75-68—285
|Vince Whaley (4), $15,600
|72-69-76-69—286
|Taiga Semikawa (0), $15,600
|71-68-77-70—286
|Patrick Fishburn (4), $15,200
|70-70-75-72—287
|Patrick Rodgers (4), $15,200
|77-70-72-68—287
|Takanori Konishi (0), $15,200
|72-71-75-69—287
|Andrew Putnam (3), $14,800
|73-70-71-74—288
|Tatsunori Shogenji (0), $14,800
|76-71-71-70—288
|Satoshi Kodaira (3), $14,560
|73-72-75-69—289
|Taiga Kobayashi (0), $14,560
|72-73-74-70—289
|Joel Dahmen (3), $14,200
|71-72-73-74—290
|Joe Highsmith (3), $14,200
|76-70-72-72—290
|Ryo Ishikawa (0), $14,200
|74-73-75-68—290
|Ryo Hisatsune (2), $13,760
|78-71-73-69—291
|Sami Valimaki (2), $13,760
|72-76-76-67—291
|Gary Woodland (2), $13,760
|77-73-71-70—291
|Danny Walker (2), $13,440
|80-69-75-68—292
|Naoto Nakanishi (0), $13,280
|73-77-74-69—293
|Riki Kawamoto (0), $13,120
|76-69-75-74—294
|Davis Riley (2), $12,960
|75-79-71-74—299
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.