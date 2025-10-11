Live Radio
Sports » Baycurrent Classic Scores

Baycurrent Classic Scores

The Associated Press

October 11, 2025, 3:24 AM

Saturday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

Third Round

Max Greyserman 67-63-71—201
Xander Schauffele 71-63-67—201
Byeong Hun An 69-69-66—204
Nicolas Echavarria 70-65-69—204
Garrick Higgo 71-65-68—204
Si Woo Kim 71-64-69—204
Michael Thorbjornsen 69-69-66—204
Min Woo Lee 73-65-67—205
Sahith Theegala 68-67-70—205
Beau Hossler 69-68-69—206
Alex Smalley 69-65-72—206
Matt Wallace 74-66-66—206
Ren Yonezawa 73-68-65—206
Christiaan Bezuidenhout 69-68-70—207
Rico Hoey 68-68-71—207
Alex Noren 69-65-73—207
Camilo Villegas 71-66-70—207
Rasmus Hojgaard 72-68-68—208
Sungjae Im 71-70-67—208
Takumi Kanaya 68-70-70—208
Mac Meissner 73-68-67—208
Kazuki Higa 72-64-73—209
Hideki Matsuyama 72-68-69—209
Max McGreevy 70-69-70—209
Brian Campbell 67-68-75—210
Ryan Gerard 70-72-68—210
Lee Hodges 76-66-68—210
Nicolai Hojgaard 68-70-72—210
Keith Mitchell 75-62-73—210
Aldrich Potgieter 77-65-68—210
Kevin Roy 68-69-73—210
Sam Ryder 68-71-71—210
Adam Scott 68-72-70—210
Kevin Yu 69-68-73—210
Kota Kaneko 71-69-71—211
Collin Morikawa 71-68-72—211
Sam Stevens 73-69-69—211
Chris Gotterup 74-66-72—212
William Mouw 68-69-75—212
Matti Schmid 75-69-68—212
Bud Cauley 67-73-73—213
Emiliano Grillo 74-68-71—213
Max Homa 73-67-73—213
Wyndham Clark 73-70-71—214
Matthew McCarty 75-65-74—214
Keita Nakajima 73-67-74—214
Kaito Onishi 70-72-72—214
Andrew Putnam 73-70-71—214
Isaiah Salinda 73-71-70—214
Patrick Fishburn 70-70-75—215
Billy Horschel 77-66-72—215
Mark Hubbard 73-68-74—215
Kurt Kitayama 70-73-72—215
Karl Vilips 73-70-72—215
Eric Cole 73-73-70—216
Joel Dahmen 71-72-73—216
Mikumu Horikawa 73-69-74—216
Taiga Semikawa 71-68-77—216
Austin Eckroat 73-70-74—217
Michael Kim 72-70-75—217
David Lipsky 73-72-72—217
Taylor Moore 75-68-74—217
Vince Whaley 72-69-76—217
Joe Highsmith 76-70-72—218
Takanori Konishi 72-71-75—218
Tatsunori Shogenji 76-71-71—218
Tom Kim 75-72-72—219
Taiga Kobayashi 72-73-74—219
Patrick Rodgers 77-70-72—219
Riki Kawamoto 76-69-75—220
Satoshi Kodaira 73-72-75—220
Gary Woodland 77-73-71—221
Ryo Hisatsune 78-71-73—222
Ryo Ishikawa 74-73-75—222
Naoto Nakanishi 73-77-74—224
Sami Valimaki 72-76-76—224
Danny Walker 80-69-75—224
Davis Riley 75-79-71—225

