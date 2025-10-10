Baycurrent Classic Scores

Friday
At Yokohama Country Club
Kanagawa, Japan
Purse: $8 million
Yardage: 7,315; Par: 71
Second Round
|Max Greyserman
|67-63—130
|Alex Noren
|69-65—134
|Xander Schauffele
|71-63—134
|Alex Smalley
|69-65—134
|Brian Campbell
|67-68—135
|Nicolas Echavarria
|70-65—135
|Si Woo Kim
|71-64—135
|Sahith Theegala
|68-67—135
|Kazuki Higa
|72-64—136
|Garrick Higgo
|71-65—136
|Rico Hoey
|68-68—136
|Christiaan Bezuidenhout
|69-68—137
|Beau Hossler
|69-68—137
|Keith Mitchell
|75-62—137
|William Mouw
|68-69—137
|Kevin Roy
|68-69—137
|Camilo Villegas
|71-66—137
|Kevin Yu
|69-68—137
|Byeong Hun An
|69-69—138
|Nicolai Hojgaard
|68-70—138
|Takumi Kanaya
|68-70—138
|Min Woo Lee
|73-65—138
|Michael Thorbjornsen
|69-69—138
|Max McGreevy
|70-69—139
|Collin Morikawa
|71-68—139
|Sam Ryder
|68-71—139
|Taiga Semikawa
|71-68—139
|Bud Cauley
|67-73—140
|Patrick Fishburn
|70-70—140
|Chris Gotterup
|74-66—140
|Rasmus Hojgaard
|72-68—140
|Max Homa
|73-67—140
|Kota Kaneko
|71-69—140
|Hideki Matsuyama
|72-68—140
|Matthew McCarty
|75-65—140
|Keita Nakajima
|73-67—140
|Adam Scott
|68-72—140
|Matt Wallace
|74-66—140
|Mark Hubbard
|73-68—141
|Sungjae Im
|71-70—141
|Mac Meissner
|73-68—141
|Vince Whaley
|72-69—141
|Ren Yonezawa
|73-68—141
|Ryan Gerard
|70-72—142
|Emiliano Grillo
|74-68—142
|Lee Hodges
|76-66—142
|Mikumu Horikawa
|73-69—142
|Michael Kim
|72-70—142
|Kaito Onishi
|70-72—142
|Aldrich Potgieter
|77-65—142
|Sam Stevens
|73-69—142
|Wyndham Clark
|73-70—143
|Joel Dahmen
|71-72—143
|Austin Eckroat
|73-70—143
|Billy Horschel
|77-66—143
|Kurt Kitayama
|70-73—143
|Takanori Konishi
|72-71—143
|Taylor Moore
|75-68—143
|Andrew Putnam
|73-70—143
|Karl Vilips
|73-70—143
|Isaiah Salinda
|73-71—144
|Matti Schmid
|75-69—144
|Riki Kawamoto
|76-69—145
|Taiga Kobayashi
|72-73—145
|Satoshi Kodaira
|73-72—145
|David Lipsky
|73-72—145
|Eric Cole
|73-73—146
|Joe Highsmith
|76-70—146
|Ryo Ishikawa
|74-73—147
|Tom Kim
|75-72—147
|Patrick Rodgers
|77-70—147
|Tatsunori Shogenji
|76-71—147
|Sami Valimaki
|72-76—148
|Ryo Hisatsune
|78-71—149
|Danny Walker
|80-69—149
|Naoto Nakanishi
|73-77—150
|Gary Woodland
|77-73—150
|Davis Riley
|75-79—154
