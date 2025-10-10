Live Radio
Home » Sports » Baycurrent Classic Scores

Baycurrent Classic Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 3:24 AM

Friday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

Second Round

Max Greyserman 67-63—130
Alex Noren 69-65—134
Xander Schauffele 71-63—134
Alex Smalley 69-65—134
Brian Campbell 67-68—135
Nicolas Echavarria 70-65—135
Si Woo Kim 71-64—135
Sahith Theegala 68-67—135
Kazuki Higa 72-64—136
Garrick Higgo 71-65—136
Rico Hoey 68-68—136
Christiaan Bezuidenhout 69-68—137
Beau Hossler 69-68—137
Keith Mitchell 75-62—137
William Mouw 68-69—137
Kevin Roy 68-69—137
Camilo Villegas 71-66—137
Kevin Yu 69-68—137
Byeong Hun An 69-69—138
Nicolai Hojgaard 68-70—138
Takumi Kanaya 68-70—138
Min Woo Lee 73-65—138
Michael Thorbjornsen 69-69—138
Max McGreevy 70-69—139
Collin Morikawa 71-68—139
Sam Ryder 68-71—139
Taiga Semikawa 71-68—139
Bud Cauley 67-73—140
Patrick Fishburn 70-70—140
Chris Gotterup 74-66—140
Rasmus Hojgaard 72-68—140
Max Homa 73-67—140
Kota Kaneko 71-69—140
Hideki Matsuyama 72-68—140
Matthew McCarty 75-65—140
Keita Nakajima 73-67—140
Adam Scott 68-72—140
Matt Wallace 74-66—140
Mark Hubbard 73-68—141
Sungjae Im 71-70—141
Mac Meissner 73-68—141
Vince Whaley 72-69—141
Ren Yonezawa 73-68—141
Ryan Gerard 70-72—142
Emiliano Grillo 74-68—142
Lee Hodges 76-66—142
Mikumu Horikawa 73-69—142
Michael Kim 72-70—142
Kaito Onishi 70-72—142
Aldrich Potgieter 77-65—142
Sam Stevens 73-69—142
Wyndham Clark 73-70—143
Joel Dahmen 71-72—143
Austin Eckroat 73-70—143
Billy Horschel 77-66—143
Kurt Kitayama 70-73—143
Takanori Konishi 72-71—143
Taylor Moore 75-68—143
Andrew Putnam 73-70—143
Karl Vilips 73-70—143
Isaiah Salinda 73-71—144
Matti Schmid 75-69—144
Riki Kawamoto 76-69—145
Taiga Kobayashi 72-73—145
Satoshi Kodaira 73-72—145
David Lipsky 73-72—145
Eric Cole 73-73—146
Joe Highsmith 76-70—146
Ryo Ishikawa 74-73—147
Tom Kim 75-72—147
Patrick Rodgers 77-70—147
Tatsunori Shogenji 76-71—147
Sami Valimaki 72-76—148
Ryo Hisatsune 78-71—149
Danny Walker 80-69—149
Naoto Nakanishi 73-77—150
Gary Woodland 77-73—150
Davis Riley 75-79—154

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up