Baycurrent Classic Par Scores

Thursday
At Yokohama Country Club
Kanagawa, Japan
Purse: $8 million
Yardage: 7,315; Par: 71
First Round
|Brian Campbell
|31-36—67
|-4
|Bud Cauley
|34-33—67
|-4
|Max Greyserman
|33-34—67
|-4
|Rico Hoey
|34-34—68
|-3
|Nicolai Hojgaard
|32-36—68
|-3
|Takumi Kanaya
|35-33—68
|-3
|William Mouw
|32-36—68
|-3
|Kevin Roy
|35-33—68
|-3
|Sam Ryder
|34-34—68
|-3
|Adam Scott
|33-35—68
|-3
|Sahith Theegala
|33-35—68
|-3
|Byeong Hun An
|36-33—69
|-2
|Christiaan Bezuidenhout
|34-35—69
|-2
|Beau Hossler
|33-36—69
|-2
|Alex Noren
|33-36—69
|-2
|Alex Smalley
|35-34—69
|-2
|Michael Thorbjornsen
|34-35—69
|-2
|Kevin Yu
|34-35—69
|-2
|Nicolas Echavarria
|34-36—70
|-1
|Patrick Fishburn
|37-33—70
|-1
|Ryan Gerard
|34-36—70
|-1
|Kurt Kitayama
|36-34—70
|-1
|Max McGreevy
|34-36—70
|-1
|Kaito Onishi
|36-34—70
|-1
|Joel Dahmen
|37-34—71
|E
|Garrick Higgo
|35-36—71
|E
|Sungjae Im
|33-38—71
|E
|Kota Kaneko
|36-35—71
|E
|Si Woo Kim
|36-35—71
|E
|Collin Morikawa
|36-35—71
|E
|Xander Schauffele
|35-36—71
|E
|Taiga Semikawa
|36-35—71
|E
|Camilo Villegas
|35-36—71
|E
|Kazuki Higa
|36-36—72
|+1
|Rasmus Hojgaard
|39-33—72
|+1
|Michael Kim
|33-39—72
|+1
|Taiga Kobayashi
|35-37—72
|+1
|Takanori Konishi
|33-39—72
|+1
|Hideki Matsuyama
|36-36—72
|+1
|Sami Valimaki
|36-36—72
|+1
|Vince Whaley
|38-34—72
|+1
|Wyndham Clark
|37-36—73
|+2
|Eric Cole
|32-41—73
|+2
|Austin Eckroat
|39-34—73
|+2
|Max Homa
|38-35—73
|+2
|Mikumu Horikawa
|35-38—73
|+2
|Mark Hubbard
|38-35—73
|+2
|Satoshi Kodaira
|36-37—73
|+2
|Min Woo Lee
|35-38—73
|+2
|David Lipsky
|35-38—73
|+2
|Mac Meissner
|35-38—73
|+2
|Keita Nakajima
|36-37—73
|+2
|Naoto Nakanishi
|35-38—73
|+2
|Andrew Putnam
|35-38—73
|+2
|Isaiah Salinda
|35-38—73
|+2
|Sam Stevens
|36-37—73
|+2
|Karl Vilips
|35-38—73
|+2
|Ren Yonezawa
|37-36—73
|+2
|Chris Gotterup
|37-37—74
|+3
|Emiliano Grillo
|37-37—74
|+3
|Ryo Ishikawa
|36-38—74
|+3
|Matt Wallace
|40-34—74
|+3
|Tom Kim
|36-39—75
|+4
|Matthew McCarty
|35-40—75
|+4
|Keith Mitchell
|35-40—75
|+4
|Taylor Moore
|37-38—75
|+4
|Davis Riley
|38-37—75
|+4
|Matti Schmid
|38-37—75
|+4
|Joe Highsmith
|38-38—76
|+5
|Lee Hodges
|37-39—76
|+5
|Riki Kawamoto
|36-40—76
|+5
|Tatsunori Shogenji
|36-40—76
|+5
|Billy Horschel
|35-42—77
|+6
|Aldrich Potgieter
|36-41—77
|+6
|Patrick Rodgers
|40-37—77
|+6
|Gary Woodland
|38-39—77
|+6
|Ryo Hisatsune
|36-42—78
|+7
|Danny Walker
|38-42—80
|+9
