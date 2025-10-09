Live Radio
Home » Sports » Baycurrent Classic Par Scores

Baycurrent Classic Par Scores

The Associated Press

October 9, 2025, 1:48 AM

Thursday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

First Round

Brian Campbell 31-36—67 -4
Bud Cauley 34-33—67 -4
Max Greyserman 33-34—67 -4
Rico Hoey 34-34—68 -3
Nicolai Hojgaard 32-36—68 -3
Takumi Kanaya 35-33—68 -3
William Mouw 32-36—68 -3
Kevin Roy 35-33—68 -3
Sam Ryder 34-34—68 -3
Adam Scott 33-35—68 -3
Sahith Theegala 33-35—68 -3
Byeong Hun An 36-33—69 -2
Christiaan Bezuidenhout 34-35—69 -2
Beau Hossler 33-36—69 -2
Alex Noren 33-36—69 -2
Alex Smalley 35-34—69 -2
Michael Thorbjornsen 34-35—69 -2
Kevin Yu 34-35—69 -2
Nicolas Echavarria 34-36—70 -1
Patrick Fishburn 37-33—70 -1
Ryan Gerard 34-36—70 -1
Kurt Kitayama 36-34—70 -1
Max McGreevy 34-36—70 -1
Kaito Onishi 36-34—70 -1
Joel Dahmen 37-34—71 E
Garrick Higgo 35-36—71 E
Sungjae Im 33-38—71 E
Kota Kaneko 36-35—71 E
Si Woo Kim 36-35—71 E
Collin Morikawa 36-35—71 E
Xander Schauffele 35-36—71 E
Taiga Semikawa 36-35—71 E
Camilo Villegas 35-36—71 E
Kazuki Higa 36-36—72 +1
Rasmus Hojgaard 39-33—72 +1
Michael Kim 33-39—72 +1
Taiga Kobayashi 35-37—72 +1
Takanori Konishi 33-39—72 +1
Hideki Matsuyama 36-36—72 +1
Sami Valimaki 36-36—72 +1
Vince Whaley 38-34—72 +1
Wyndham Clark 37-36—73 +2
Eric Cole 32-41—73 +2
Austin Eckroat 39-34—73 +2
Max Homa 38-35—73 +2
Mikumu Horikawa 35-38—73 +2
Mark Hubbard 38-35—73 +2
Satoshi Kodaira 36-37—73 +2
Min Woo Lee 35-38—73 +2
David Lipsky 35-38—73 +2
Mac Meissner 35-38—73 +2
Keita Nakajima 36-37—73 +2
Naoto Nakanishi 35-38—73 +2
Andrew Putnam 35-38—73 +2
Isaiah Salinda 35-38—73 +2
Sam Stevens 36-37—73 +2
Karl Vilips 35-38—73 +2
Ren Yonezawa 37-36—73 +2
Chris Gotterup 37-37—74 +3
Emiliano Grillo 37-37—74 +3
Ryo Ishikawa 36-38—74 +3
Matt Wallace 40-34—74 +3
Tom Kim 36-39—75 +4
Matthew McCarty 35-40—75 +4
Keith Mitchell 35-40—75 +4
Taylor Moore 37-38—75 +4
Davis Riley 38-37—75 +4
Matti Schmid 38-37—75 +4
Joe Highsmith 38-38—76 +5
Lee Hodges 37-39—76 +5
Riki Kawamoto 36-40—76 +5
Tatsunori Shogenji 36-40—76 +5
Billy Horschel 35-42—77 +6
Aldrich Potgieter 36-41—77 +6
Patrick Rodgers 40-37—77 +6
Gary Woodland 38-39—77 +6
Ryo Hisatsune 36-42—78 +7
Danny Walker 38-42—80 +9

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up