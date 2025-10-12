Live Radio
Baycurrent Classic Par Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 7:39 AM

Sunday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

Final Round

Xander Schauffele (0), $1,440,000 71-63-67-64—265 -19
Max Greyserman (300), $864,000 67-63-71-65—266 -18
Michael Thorbjornsen (190), $544,000 69-69-66-64—268 -16
Byeong Hun An (104), $301,600 69-69-66-66—270 -14
Garrick Higgo (104), $301,600 71-65-68-66—270 -14
Rico Hoey (104), $301,600 68-68-71-63—270 -14
Takumi Kanaya (104), $301,600 68-70-70-62—270 -14
Alex Smalley (104), $301,600 69-65-72-64—270 -14
Nicolas Echavarria (80), $232,000 70-65-69-67—271 -13
Christiaan Bezuidenhout (67), $192,000 69-68-70-66—273 -11
Min Woo Lee (67), $192,000 73-65-67-68—273 -11
Keith Mitchell (67), $192,000 75-62-73-63—273 -11
Matt Wallace (67), $192,000 74-66-66-67—273 -11
Rasmus Hojgaard (54), $138,720 72-68-68-66—274 -10
Nicolai Hojgaard (54), $138,720 68-70-72-64—274 -10
Matthew McCarty (54), $138,720 75-65-74-60—274 -10
Collin Morikawa (54), $138,720 71-68-72-63—274 -10
William Mouw (48), $114,080 68-69-75-63—275 -9
Kazuki Higa (0), $114,080 72-64-73-66—275 -9
Sam Ryder (39), $81,509 68-71-71-66—276 -8
Kevin Yu (39), $81,509 69-68-73-66—276 -8
Brian Campbell (0), $81,509 67-68-75-66—276 -8
Sungjae Im (0), $81,509 71-70-67-68—276 -8
Si Woo Kim (0), $81,509 71-64-69-72—276 -8
Hideki Matsuyama (0), $81,509 72-68-69-67—276 -8
Ren Yonezawa (0), $81,509 73-68-65-70—276 -8
Emiliano Grillo (28), $53,680 74-68-71-64—277 -7
Mac Meissner (28), $53,680 73-68-67-69—277 -7
Alex Noren (28), $53,680 69-65-73-70—277 -7
Adam Scott (28), $53,680 68-72-70-67—277 -7
Sahith Theegala (28), $53,680 68-67-70-72—277 -7
Ryan Gerard (0), $53,680 70-72-68-67—277 -7
Max McGreevy (22), $43,280 70-69-70-69—278 -6
Aldrich Potgieter (22), $43,280 77-65-68-68—278 -6
Kota Kaneko (0), $43,280 71-69-71-67—278 -6
Beau Hossler (18), $36,850 69-68-69-73—279 -5
Camilo Villegas (18), $36,850 71-66-70-72—279 -5
Bud Cauley (0), $36,850 67-73-73-66—279 -5
Sam Stevens (0), $36,850 73-69-69-68—279 -5
Lee Hodges (13), $28,480 76-66-68-70—280 -4
Max Homa (13), $28,480 73-67-73-67—280 -4
Kevin Roy (13), $28,480 68-69-73-70—280 -4
Karl Vilips (13), $28,480 73-70-72-65—280 -4
Chris Gotterup (0), $28,480 74-66-72-68—280 -4
Keita Nakajima (0), $28,480 73-67-74-66—280 -4
Isaiah Salinda (10), $22,080 73-71-70-67—281 -3
Matti Schmid (10), $22,080 75-69-68-69—281 -3
Wyndham Clark (8), $18,720 73-70-71-68—282 -2
Eric Cole (8), $18,720 73-73-70-66—282 -2
Mark Hubbard (8), $18,720 73-68-74-67—282 -2
Kurt Kitayama (0), $18,720 70-73-72-67—282 -2
David Lipsky (7), $17,120 73-72-72-66—283 -1
Mikumu Horikawa (0), $17,120 73-69-74-67—283 -1
Billy Horschel (6), $16,560 77-66-72-69—284 E
Kaito Onishi (6), $16,560 70-72-72-70—284 E
Austin Eckroat (5), $16,080 73-70-74-68—285 +1
Tom Kim (5), $16,080 75-72-72-66—285 +1
Taylor Moore (5), $16,080 75-68-74-68—285 +1
Michael Kim (0), $16,080 72-70-75-68—285 +1
Vince Whaley (4), $15,600 72-69-76-69—286 +2
Taiga Semikawa (0), $15,600 71-68-77-70—286 +2
Patrick Fishburn (4), $15,200 70-70-75-72—287 +3
Patrick Rodgers (4), $15,200 77-70-72-68—287 +3
Takanori Konishi (0), $15,200 72-71-75-69—287 +3
Andrew Putnam (3), $14,800 73-70-71-74—288 +4
Tatsunori Shogenji (0), $14,800 76-71-71-70—288 +4
Satoshi Kodaira (3), $14,560 73-72-75-69—289 +5
Taiga Kobayashi (0), $14,560 72-73-74-70—289 +5
Joel Dahmen (3), $14,200 71-72-73-74—290 +6
Joe Highsmith (3), $14,200 76-70-72-72—290 +6
Ryo Ishikawa (0), $14,200 74-73-75-68—290 +6
Ryo Hisatsune (2), $13,760 78-71-73-69—291 +7
Sami Valimaki (2), $13,760 72-76-76-67—291 +7
Gary Woodland (2), $13,760 77-73-71-70—291 +7
Danny Walker (2), $13,440 80-69-75-68—292 +8
Naoto Nakanishi (0), $13,280 73-77-74-69—293 +9
Riki Kawamoto (0), $13,120 76-69-75-74—294 +10
Davis Riley (2), $12,960 75-79-71-74—299 +15

