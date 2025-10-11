Live Radio
Home » Sports » Baycurrent Classic Par Scores

Baycurrent Classic Par Scores

The Associated Press

October 11, 2025, 3:24 AM

Saturday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

Third Round

Max Greyserman 67-63-71—201 -12
Xander Schauffele 71-63-67—201 -12
Byeong Hun An 69-69-66—204 -9
Nicolas Echavarria 70-65-69—204 -9
Garrick Higgo 71-65-68—204 -9
Si Woo Kim 71-64-69—204 -9
Michael Thorbjornsen 69-69-66—204 -9
Min Woo Lee 73-65-67—205 -8
Sahith Theegala 68-67-70—205 -8
Beau Hossler 69-68-69—206 -7
Alex Smalley 69-65-72—206 -7
Matt Wallace 74-66-66—206 -7
Ren Yonezawa 73-68-65—206 -7
Christiaan Bezuidenhout 69-68-70—207 -6
Rico Hoey 68-68-71—207 -6
Alex Noren 69-65-73—207 -6
Camilo Villegas 71-66-70—207 -6
Rasmus Hojgaard 72-68-68—208 -5
Sungjae Im 71-70-67—208 -5
Takumi Kanaya 68-70-70—208 -5
Mac Meissner 73-68-67—208 -5
Kazuki Higa 72-64-73—209 -4
Hideki Matsuyama 72-68-69—209 -4
Max McGreevy 70-69-70—209 -4
Brian Campbell 67-68-75—210 -3
Ryan Gerard 70-72-68—210 -3
Lee Hodges 76-66-68—210 -3
Nicolai Hojgaard 68-70-72—210 -3
Keith Mitchell 75-62-73—210 -3
Aldrich Potgieter 77-65-68—210 -3
Kevin Roy 68-69-73—210 -3
Sam Ryder 68-71-71—210 -3
Adam Scott 68-72-70—210 -3
Kevin Yu 69-68-73—210 -3
Kota Kaneko 71-69-71—211 -2
Collin Morikawa 71-68-72—211 -2
Sam Stevens 73-69-69—211 -2
Chris Gotterup 74-66-72—212 -1
William Mouw 68-69-75—212 -1
Matti Schmid 75-69-68—212 -1
Bud Cauley 67-73-73—213 E
Emiliano Grillo 74-68-71—213 E
Max Homa 73-67-73—213 E
Wyndham Clark 73-70-71—214 +1
Matthew McCarty 75-65-74—214 +1
Keita Nakajima 73-67-74—214 +1
Kaito Onishi 70-72-72—214 +1
Andrew Putnam 73-70-71—214 +1
Isaiah Salinda 73-71-70—214 +1
Patrick Fishburn 70-70-75—215 +2
Billy Horschel 77-66-72—215 +2
Mark Hubbard 73-68-74—215 +2
Kurt Kitayama 70-73-72—215 +2
Karl Vilips 73-70-72—215 +2
Eric Cole 73-73-70—216 +3
Joel Dahmen 71-72-73—216 +3
Mikumu Horikawa 73-69-74—216 +3
Taiga Semikawa 71-68-77—216 +3
Austin Eckroat 73-70-74—217 +4
Michael Kim 72-70-75—217 +4
David Lipsky 73-72-72—217 +4
Taylor Moore 75-68-74—217 +4
Vince Whaley 72-69-76—217 +4
Joe Highsmith 76-70-72—218 +5
Takanori Konishi 72-71-75—218 +5
Tatsunori Shogenji 76-71-71—218 +5
Tom Kim 75-72-72—219 +6
Taiga Kobayashi 72-73-74—219 +6
Patrick Rodgers 77-70-72—219 +6
Riki Kawamoto 76-69-75—220 +7
Satoshi Kodaira 73-72-75—220 +7
Gary Woodland 77-73-71—221 +8
Ryo Hisatsune 78-71-73—222 +9
Ryo Ishikawa 74-73-75—222 +9
Naoto Nakanishi 73-77-74—224 +11
Sami Valimaki 72-76-76—224 +11
Danny Walker 80-69-75—224 +11
Davis Riley 75-79-71—225 +12

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up