Baycurrent Classic Par Scores

Saturday
At Yokohama Country Club
Kanagawa, Japan
Purse: $8 million
Yardage: 7,315; Par: 71
Third Round
|Max Greyserman
|67-63-71—201
|-12
|Xander Schauffele
|71-63-67—201
|-12
|Byeong Hun An
|69-69-66—204
|-9
|Nicolas Echavarria
|70-65-69—204
|-9
|Garrick Higgo
|71-65-68—204
|-9
|Si Woo Kim
|71-64-69—204
|-9
|Michael Thorbjornsen
|69-69-66—204
|-9
|Min Woo Lee
|73-65-67—205
|-8
|Sahith Theegala
|68-67-70—205
|-8
|Beau Hossler
|69-68-69—206
|-7
|Alex Smalley
|69-65-72—206
|-7
|Matt Wallace
|74-66-66—206
|-7
|Ren Yonezawa
|73-68-65—206
|-7
|Christiaan Bezuidenhout
|69-68-70—207
|-6
|Rico Hoey
|68-68-71—207
|-6
|Alex Noren
|69-65-73—207
|-6
|Camilo Villegas
|71-66-70—207
|-6
|Rasmus Hojgaard
|72-68-68—208
|-5
|Sungjae Im
|71-70-67—208
|-5
|Takumi Kanaya
|68-70-70—208
|-5
|Mac Meissner
|73-68-67—208
|-5
|Kazuki Higa
|72-64-73—209
|-4
|Hideki Matsuyama
|72-68-69—209
|-4
|Max McGreevy
|70-69-70—209
|-4
|Brian Campbell
|67-68-75—210
|-3
|Ryan Gerard
|70-72-68—210
|-3
|Lee Hodges
|76-66-68—210
|-3
|Nicolai Hojgaard
|68-70-72—210
|-3
|Keith Mitchell
|75-62-73—210
|-3
|Aldrich Potgieter
|77-65-68—210
|-3
|Kevin Roy
|68-69-73—210
|-3
|Sam Ryder
|68-71-71—210
|-3
|Adam Scott
|68-72-70—210
|-3
|Kevin Yu
|69-68-73—210
|-3
|Kota Kaneko
|71-69-71—211
|-2
|Collin Morikawa
|71-68-72—211
|-2
|Sam Stevens
|73-69-69—211
|-2
|Chris Gotterup
|74-66-72—212
|-1
|William Mouw
|68-69-75—212
|-1
|Matti Schmid
|75-69-68—212
|-1
|Bud Cauley
|67-73-73—213
|E
|Emiliano Grillo
|74-68-71—213
|E
|Max Homa
|73-67-73—213
|E
|Wyndham Clark
|73-70-71—214
|+1
|Matthew McCarty
|75-65-74—214
|+1
|Keita Nakajima
|73-67-74—214
|+1
|Kaito Onishi
|70-72-72—214
|+1
|Andrew Putnam
|73-70-71—214
|+1
|Isaiah Salinda
|73-71-70—214
|+1
|Patrick Fishburn
|70-70-75—215
|+2
|Billy Horschel
|77-66-72—215
|+2
|Mark Hubbard
|73-68-74—215
|+2
|Kurt Kitayama
|70-73-72—215
|+2
|Karl Vilips
|73-70-72—215
|+2
|Eric Cole
|73-73-70—216
|+3
|Joel Dahmen
|71-72-73—216
|+3
|Mikumu Horikawa
|73-69-74—216
|+3
|Taiga Semikawa
|71-68-77—216
|+3
|Austin Eckroat
|73-70-74—217
|+4
|Michael Kim
|72-70-75—217
|+4
|David Lipsky
|73-72-72—217
|+4
|Taylor Moore
|75-68-74—217
|+4
|Vince Whaley
|72-69-76—217
|+4
|Joe Highsmith
|76-70-72—218
|+5
|Takanori Konishi
|72-71-75—218
|+5
|Tatsunori Shogenji
|76-71-71—218
|+5
|Tom Kim
|75-72-72—219
|+6
|Taiga Kobayashi
|72-73-74—219
|+6
|Patrick Rodgers
|77-70-72—219
|+6
|Riki Kawamoto
|76-69-75—220
|+7
|Satoshi Kodaira
|73-72-75—220
|+7
|Gary Woodland
|77-73-71—221
|+8
|Ryo Hisatsune
|78-71-73—222
|+9
|Ryo Ishikawa
|74-73-75—222
|+9
|Naoto Nakanishi
|73-77-74—224
|+11
|Sami Valimaki
|72-76-76—224
|+11
|Danny Walker
|80-69-75—224
|+11
|Davis Riley
|75-79-71—225
|+12
