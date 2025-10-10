Live Radio
Home » Sports » Baycurrent Classic Par Scores

Baycurrent Classic Par Scores

The Associated Press

October 10, 2025, 3:24 AM

Friday

At Yokohama Country Club

Kanagawa, Japan

Purse: $8 million

Yardage: 7,315; Par: 71

Second Round

Max Greyserman 67-63—130 -12
Alex Noren 69-65—134 -8
Xander Schauffele 71-63—134 -8
Alex Smalley 69-65—134 -8
Brian Campbell 67-68—135 -7
Nicolas Echavarria 70-65—135 -7
Si Woo Kim 71-64—135 -7
Sahith Theegala 68-67—135 -7
Kazuki Higa 72-64—136 -6
Garrick Higgo 71-65—136 -6
Rico Hoey 68-68—136 -6
Christiaan Bezuidenhout 69-68—137 -5
Beau Hossler 69-68—137 -5
Keith Mitchell 75-62—137 -5
William Mouw 68-69—137 -5
Kevin Roy 68-69—137 -5
Camilo Villegas 71-66—137 -5
Kevin Yu 69-68—137 -5
Byeong Hun An 69-69—138 -4
Nicolai Hojgaard 68-70—138 -4
Takumi Kanaya 68-70—138 -4
Min Woo Lee 73-65—138 -4
Michael Thorbjornsen 69-69—138 -4
Max McGreevy 70-69—139 -3
Collin Morikawa 71-68—139 -3
Sam Ryder 68-71—139 -3
Taiga Semikawa 71-68—139 -3
Bud Cauley 67-73—140 -2
Patrick Fishburn 70-70—140 -2
Chris Gotterup 74-66—140 -2
Rasmus Hojgaard 72-68—140 -2
Max Homa 73-67—140 -2
Kota Kaneko 71-69—140 -2
Hideki Matsuyama 72-68—140 -2
Matthew McCarty 75-65—140 -2
Keita Nakajima 73-67—140 -2
Adam Scott 68-72—140 -2
Matt Wallace 74-66—140 -2
Mark Hubbard 73-68—141 -1
Sungjae Im 71-70—141 -1
Mac Meissner 73-68—141 -1
Vince Whaley 72-69—141 -1
Ren Yonezawa 73-68—141 -1
Ryan Gerard 70-72—142 E
Emiliano Grillo 74-68—142 E
Lee Hodges 76-66—142 E
Mikumu Horikawa 73-69—142 E
Michael Kim 72-70—142 E
Kaito Onishi 70-72—142 E
Aldrich Potgieter 77-65—142 E
Sam Stevens 73-69—142 E
Wyndham Clark 73-70—143 +1
Joel Dahmen 71-72—143 +1
Austin Eckroat 73-70—143 +1
Billy Horschel 77-66—143 +1
Kurt Kitayama 70-73—143 +1
Takanori Konishi 72-71—143 +1
Taylor Moore 75-68—143 +1
Andrew Putnam 73-70—143 +1
Karl Vilips 73-70—143 +1
Isaiah Salinda 73-71—144 +2
Matti Schmid 75-69—144 +2
Riki Kawamoto 76-69—145 +3
Taiga Kobayashi 72-73—145 +3
Satoshi Kodaira 73-72—145 +3
David Lipsky 73-72—145 +3
Eric Cole 73-73—146 +4
Joe Highsmith 76-70—146 +4
Ryo Ishikawa 74-73—147 +5
Tom Kim 75-72—147 +5
Patrick Rodgers 77-70—147 +5
Tatsunori Shogenji 76-71—147 +5
Sami Valimaki 72-76—148 +6
Ryo Hisatsune 78-71—149 +7
Danny Walker 80-69—149 +7
Naoto Nakanishi 73-77—150 +8
Gary Woodland 77-73—150 +8
Davis Riley 75-79—154 +12

