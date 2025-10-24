Live Radio
Bank of Utah Championship Scores

The Associated Press

October 24, 2025, 1:10 PM

Thursday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Yardage: 7,421; Par: 71

First Round

David Lipsky 33-32—65
Thorbjorn Olesen 32-33—65
Jesper Svensson 34-31—65
Frankie Capan 33-33—66
Cameron Champ 32-34—66
Ryan Gerard 35-31—66
Justin Lower 32-34—66
Paul Peterson 37-29—66
Takumi Kanaya 35-31—66
Jackson Suber 34-32—66
Nick Dunlap 33-33—66
Francesco Molinari 35-32—67
Michael Brennan 36-31—67
Alex Noren 33-34—67
Kaito Onishi 34-33—67
Harrison Endycott 33-34—67
David Ford 32-35—67
Harry Higgs 33-34—67
Ben Kohles 32-35—67
Mac Meissner 33-34—67
Greyson Sigg 30-37—67
Kevin Yu 33-34—67
Austin Cook 31-36—67
Doug Ghim 34-34—68
Mason Andersen 37-31—68
Patton Kizzire 34-34—68
Trey Mullinax 35-33—68
Thomas Rosenmueller 34-34—68
Hayden Buckley 35-33—68
Trevor Cone 36-32—68
Jason Day 34-34—68
Noah Goodwin 32-36—68
Emiliano Grillo 35-33—68
Rico Hoey 36-32—68
Connor Howe 35-33—68
Luke List 34-34—68
Max McGreevy 34-34—68
Doc Redman 33-35—68
Antoine Rozner 35-33—68
Isaiah Salinda 36-32—68
Ben Silverman 34-34—68
Sahith Theegala 35-33—68
Braden Thornberry 33-35—68
Karl Vilips 33-35—68
Vince Whaley 32-36—68
Zac Blair 36-32—68
Tom Hoge 35-33—68
Kurt Kitayama 36-32—68
Chad Ramey 33-35—68
Joe Highsmith 36-32—68
Patrick Rodgers 35-33—68
Matthew McCarty 34-35—69
Ricky Castillo 34-35—69
Pierceson Coody 34-35—69
Will Chandler 37-32—69
Lee Hodges 37-32—69
Sebastian Moss 34-35—69
Jeremy Paul 35-34—69
Victor Perez 38-31—69
Sam Ryder 35-34—69
Adam Schenk 32-37—69
Kevin Velo 34-35—69
Kris Ventura 34-35—69
Tim Widing 36-33—69
Max Homa 34-36—70
Christiaan Bezuidenhout 33-37—70
Carson Lundell 34-36—70
Ben Martin 36-34—70
Seamus Power 34-36—70
Adam Svensson 36-34—70
Michael Thorbjornsen 35-35—70
Patrick Fishburn 36-34—70
Chesson Hadley 36-34—70
Taylor Moore 39-32—71
Luke Clanton 34-37—71
Martin Laird 37-34—71
Maverick McNealy 37-34—71
Aldrich Potgieter 36-35—71
Andrew Putnam 35-36—71
Gordon Sargent 39-32—71
David Skinns 37-34—71
Brandt Snedeker 39-32—71
Matt Wallace 39-32—71
Rafael Campos 38-33—71
James Hahn 34-37—71
Hayden Springer 33-39—72
Quade Cummins 36-36—72
Billy Horschel 35-37—72
Stephan Jaeger 37-35—72
Philip Knowles 36-36—72
Ryan Palmer 33-39—72
Scott Piercy 37-35—72
Dylan Wu 38-34—72
Carson Young 37-35—72
Matthew NeSmith 37-35—72
Owen Stamper 35-37—72
Norman Xiong 37-35—72
William Mouw 39-33—72
Kevin Streelman 31-41—72
Joel Dahmen 37-36—73
Nick Hardy 39-34—73
Chan Kim 39-34—73
Kevin Roy 37-36—73
Davis Thompson 32-41—73
Camilo Villegas 39-34—73
Joseph Bramlett 38-35—73
Brice Garnett 36-37—73
Taylor Montgomery 40-33—73
Matthew Riedel 36-37—73
Taylor Dickson 38-35—73
Henrik Norlander 36-37—73
Adam Hadwin 38-36—74
Danny Walker 39-35—74
Ryo Hisatsune 38-36—74
Gavin Cohen 40-34—74
Mark Hubbard 36-38—74
Chandler Phillips 34-40—74
Alex Smalley 38-36—74
Matteo Manassero 36-39—75
Anders Albertson 39-36—75
Cristobal Del Solar 38-37—75
Steven Fisk 37-38—75
Beau Hossler 40-35—75
John Pak 40-35—75
Tommy Sharp 40-35—75
Kihei Akina 41-36—77
Will Gordon 40-37—77
David Liechty 38-39—77
Preston Summerhays 39-38—77
Yi Cao 42-37—79
Vince Covello 38-43—81
Lanto Griffin WD

Sports
