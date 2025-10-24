Bank of Utah Championship Scores

Thursday
At Black Desert Golf Course
Ivins, Utah
Purse: $6 million
Yardage: 7,421; Par: 71
First Round
|David Lipsky
|33-32—65
|Thorbjorn Olesen
|32-33—65
|Jesper Svensson
|34-31—65
|Frankie Capan
|33-33—66
|Cameron Champ
|32-34—66
|Ryan Gerard
|35-31—66
|Justin Lower
|32-34—66
|Paul Peterson
|37-29—66
|Takumi Kanaya
|35-31—66
|Jackson Suber
|34-32—66
|Nick Dunlap
|33-33—66
|Francesco Molinari
|35-32—67
|Michael Brennan
|36-31—67
|Alex Noren
|33-34—67
|Kaito Onishi
|34-33—67
|Harrison Endycott
|33-34—67
|David Ford
|32-35—67
|Harry Higgs
|33-34—67
|Ben Kohles
|32-35—67
|Mac Meissner
|33-34—67
|Greyson Sigg
|30-37—67
|Kevin Yu
|33-34—67
|Austin Cook
|31-36—67
|Doug Ghim
|34-34—68
|Mason Andersen
|37-31—68
|Patton Kizzire
|34-34—68
|Trey Mullinax
|35-33—68
|Thomas Rosenmueller
|34-34—68
|Hayden Buckley
|35-33—68
|Trevor Cone
|36-32—68
|Jason Day
|34-34—68
|Noah Goodwin
|32-36—68
|Emiliano Grillo
|35-33—68
|Rico Hoey
|36-32—68
|Connor Howe
|35-33—68
|Luke List
|34-34—68
|Max McGreevy
|34-34—68
|Doc Redman
|33-35—68
|Antoine Rozner
|35-33—68
|Isaiah Salinda
|36-32—68
|Ben Silverman
|34-34—68
|Sahith Theegala
|35-33—68
|Braden Thornberry
|33-35—68
|Karl Vilips
|33-35—68
|Vince Whaley
|32-36—68
|Zac Blair
|36-32—68
|Tom Hoge
|35-33—68
|Kurt Kitayama
|36-32—68
|Chad Ramey
|33-35—68
|Joe Highsmith
|36-32—68
|Patrick Rodgers
|35-33—68
|Matthew McCarty
|34-35—69
|Ricky Castillo
|34-35—69
|Pierceson Coody
|34-35—69
|Will Chandler
|37-32—69
|Lee Hodges
|37-32—69
|Sebastian Moss
|34-35—69
|Jeremy Paul
|35-34—69
|Victor Perez
|38-31—69
|Sam Ryder
|35-34—69
|Adam Schenk
|32-37—69
|Kevin Velo
|34-35—69
|Kris Ventura
|34-35—69
|Tim Widing
|36-33—69
|Max Homa
|34-36—70
|Christiaan Bezuidenhout
|33-37—70
|Carson Lundell
|34-36—70
|Ben Martin
|36-34—70
|Seamus Power
|34-36—70
|Adam Svensson
|36-34—70
|Michael Thorbjornsen
|35-35—70
|Patrick Fishburn
|36-34—70
|Chesson Hadley
|36-34—70
|Taylor Moore
|39-32—71
|Luke Clanton
|34-37—71
|Martin Laird
|37-34—71
|Maverick McNealy
|37-34—71
|Aldrich Potgieter
|36-35—71
|Andrew Putnam
|35-36—71
|Gordon Sargent
|39-32—71
|David Skinns
|37-34—71
|Brandt Snedeker
|39-32—71
|Matt Wallace
|39-32—71
|Rafael Campos
|38-33—71
|James Hahn
|34-37—71
|Hayden Springer
|33-39—72
|Quade Cummins
|36-36—72
|Billy Horschel
|35-37—72
|Stephan Jaeger
|37-35—72
|Philip Knowles
|36-36—72
|Ryan Palmer
|33-39—72
|Scott Piercy
|37-35—72
|Dylan Wu
|38-34—72
|Carson Young
|37-35—72
|Matthew NeSmith
|37-35—72
|Owen Stamper
|35-37—72
|Norman Xiong
|37-35—72
|William Mouw
|39-33—72
|Kevin Streelman
|31-41—72
|Joel Dahmen
|37-36—73
|Nick Hardy
|39-34—73
|Chan Kim
|39-34—73
|Kevin Roy
|37-36—73
|Davis Thompson
|32-41—73
|Camilo Villegas
|39-34—73
|Joseph Bramlett
|38-35—73
|Brice Garnett
|36-37—73
|Taylor Montgomery
|40-33—73
|Matthew Riedel
|36-37—73
|Taylor Dickson
|38-35—73
|Henrik Norlander
|36-37—73
|Adam Hadwin
|38-36—74
|Danny Walker
|39-35—74
|Ryo Hisatsune
|38-36—74
|Gavin Cohen
|40-34—74
|Mark Hubbard
|36-38—74
|Chandler Phillips
|34-40—74
|Alex Smalley
|38-36—74
|Matteo Manassero
|36-39—75
|Anders Albertson
|39-36—75
|Cristobal Del Solar
|38-37—75
|Steven Fisk
|37-38—75
|Beau Hossler
|40-35—75
|John Pak
|40-35—75
|Tommy Sharp
|40-35—75
|Kihei Akina
|41-36—77
|Will Gordon
|40-37—77
|David Liechty
|38-39—77
|Preston Summerhays
|39-38—77
|Yi Cao
|42-37—79
|Vince Covello
|38-43—81
|Lanto Griffin
|WD
