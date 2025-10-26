Bank of Utah Championship Scores

Sunday
At Black Desert Golf Course
Ivins, Utah
Purse: $6 million
Yardage: 7,421; Par: 71
Final Round
|Michael Brennan
|67-65-64-66—262
|Rico Hoey
|68-68-63-67—266
|Pierceson Coody
|69-64-66-69—268
|David Ford
|67-65-69-67—268
|Justin Lower
|66-67-68-67—268
|Matthew McCarty
|69-65-64-70—268
|Thorbjorn Olesen
|65-70-65-68—268
|Ben Silverman
|68-66-67-67—268
|Max Homa
|70-66-66-67—269
|Brandt Snedeker
|71-69-66-63—269
|Billy Horschel
|72-66-66-66—270
|Stephan Jaeger
|72-65-67-66—270
|Max McGreevy
|68-68-69-65—270
|Kris Ventura
|69-70-64-67—270
|Kurt Kitayama
|68-70-69-64—271
|Greyson Sigg
|67-70-68-66—271
|Jackson Suber
|66-67-70-68—271
|Jesper Svensson
|65-74-70-62—271
|Kevin Yu
|67-69-63-72—271
|Zac Blair
|68-69-67-68—272
|Jason Day
|68-72-67-65—272
|Ryan Gerard
|66-71-68-67—272
|Ben Kohles
|67-69-69-67—272
|Doc Redman
|68-68-68-68—272
|Hayden Springer
|72-66-62-72—272
|Braden Thornberry
|68-67-69-68—272
|Hayden Buckley
|68-70-66-69—273
|Austin Cook
|67-69-66-71—273
|Mac Meissner
|67-69-68-69—273
|Sebastian Moss
|69-70-63-71—273
|Patrick Rodgers
|68-71-66-68—273
|Sahith Theegala
|68-67-70-68—273
|Takumi Kanaya
|66-68-68-72—274
|Patton Kizzire
|68-70-72-64—274
|David Lipsky
|65-71-70-68—274
|Chad Ramey
|68-71-66-69—274
|Harrison Endycott
|67-72-67-69—275
|Owen Stamper
|72-68-65-70—275
|Michael Thorbjornsen
|70-69-67-69—275
|Kevin Velo
|69-70-64-72—275
|Vince Whaley
|68-70-70-67—275
|Christiaan Bezuidenhout
|70-68-67-71—276
|Tom Hoge
|68-70-68-70—276
|Francesco Molinari
|67-71-69-69—276
|Isaiah Salinda
|68-70-69-69—276
|Tim Widing
|69-68-69-70—276
|Cameron Champ
|66-73-65-73—277
|Trevor Cone
|68-72-67-70—277
|Victor Perez
|69-70-67-71—277
|Adam Schenk
|69-68-69-71—277
|Trey Mullinax
|68-70-69-71—278
|Kaito Onishi
|67-69-69-73—278
|Jeremy Paul
|69-68-69-72—278
|Paul Peterson
|66-72-70-70—278
|Sam Ryder
|69-66-67-76—278
|Luke Clanton
|71-66-71-71—279
|Connor Howe
|68-66-74-71—279
|Adam Svensson
|70-70-68-71—279
|Seamus Power
|70-70-68-72—280
|Kevin Roy
|73-67-71-70—281
|Quade Cummins
|72-68-73-70—283
|Danny Walker
|74-66-70-73—283
|Doug Ghim
|68-70-72-74—284
|Taylor Moore
|71-65-75-73—284
|Frankie Capan
|66-73-74-72—285
|Karl Vilips
|68-70-71-77—286
|Harry Higgs
|67-70-79-75—291
