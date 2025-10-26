Live Radio
Home » Sports » Bank of Utah Championship Scores

Bank of Utah Championship Scores

The Associated Press

October 26, 2025, 7:32 PM

Sunday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Yardage: 7,421; Par: 71

Final Round

Michael Brennan 67-65-64-66—262
Rico Hoey 68-68-63-67—266
Pierceson Coody 69-64-66-69—268
David Ford 67-65-69-67—268
Justin Lower 66-67-68-67—268
Matthew McCarty 69-65-64-70—268
Thorbjorn Olesen 65-70-65-68—268
Ben Silverman 68-66-67-67—268
Max Homa 70-66-66-67—269
Brandt Snedeker 71-69-66-63—269
Billy Horschel 72-66-66-66—270
Stephan Jaeger 72-65-67-66—270
Max McGreevy 68-68-69-65—270
Kris Ventura 69-70-64-67—270
Kurt Kitayama 68-70-69-64—271
Greyson Sigg 67-70-68-66—271
Jackson Suber 66-67-70-68—271
Jesper Svensson 65-74-70-62—271
Kevin Yu 67-69-63-72—271
Zac Blair 68-69-67-68—272
Jason Day 68-72-67-65—272
Ryan Gerard 66-71-68-67—272
Ben Kohles 67-69-69-67—272
Doc Redman 68-68-68-68—272
Hayden Springer 72-66-62-72—272
Braden Thornberry 68-67-69-68—272
Hayden Buckley 68-70-66-69—273
Austin Cook 67-69-66-71—273
Mac Meissner 67-69-68-69—273
Sebastian Moss 69-70-63-71—273
Patrick Rodgers 68-71-66-68—273
Sahith Theegala 68-67-70-68—273
Takumi Kanaya 66-68-68-72—274
Patton Kizzire 68-70-72-64—274
David Lipsky 65-71-70-68—274
Chad Ramey 68-71-66-69—274
Harrison Endycott 67-72-67-69—275
Owen Stamper 72-68-65-70—275
Michael Thorbjornsen 70-69-67-69—275
Kevin Velo 69-70-64-72—275
Vince Whaley 68-70-70-67—275
Christiaan Bezuidenhout 70-68-67-71—276
Tom Hoge 68-70-68-70—276
Francesco Molinari 67-71-69-69—276
Isaiah Salinda 68-70-69-69—276
Tim Widing 69-68-69-70—276
Cameron Champ 66-73-65-73—277
Trevor Cone 68-72-67-70—277
Victor Perez 69-70-67-71—277
Adam Schenk 69-68-69-71—277
Trey Mullinax 68-70-69-71—278
Kaito Onishi 67-69-69-73—278
Jeremy Paul 69-68-69-72—278
Paul Peterson 66-72-70-70—278
Sam Ryder 69-66-67-76—278
Luke Clanton 71-66-71-71—279
Connor Howe 68-66-74-71—279
Adam Svensson 70-70-68-71—279
Seamus Power 70-70-68-72—280
Kevin Roy 73-67-71-70—281
Quade Cummins 72-68-73-70—283
Danny Walker 74-66-70-73—283
Doug Ghim 68-70-72-74—284
Taylor Moore 71-65-75-73—284
Frankie Capan 66-73-74-72—285
Karl Vilips 68-70-71-77—286
Harry Higgs 67-70-79-75—291

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up