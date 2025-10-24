Bank of Utah Championship Par Scores

Thursday
At Black Desert Golf Course
Ivins, Utah
Purse: $6 million
Yardage: 7,421; Par: 71
First Round
|David Lipsky
|33-32—65
|-6
|Thorbjorn Olesen
|32-33—65
|-6
|Jesper Svensson
|34-31—65
|-6
|Frankie Capan
|33-33—66
|-5
|Cameron Champ
|32-34—66
|-5
|Ryan Gerard
|35-31—66
|-5
|Justin Lower
|32-34—66
|-5
|Paul Peterson
|37-29—66
|-5
|Takumi Kanaya
|35-31—66
|-5
|Jackson Suber
|34-32—66
|-5
|Nick Dunlap
|33-33—66
|-5
|Francesco Molinari
|35-32—67
|-4
|Michael Brennan
|36-31—67
|-4
|Alex Noren
|33-34—67
|-4
|Kaito Onishi
|34-33—67
|-4
|Harrison Endycott
|33-34—67
|-4
|David Ford
|32-35—67
|-4
|Harry Higgs
|33-34—67
|-4
|Ben Kohles
|32-35—67
|-4
|Mac Meissner
|33-34—67
|-4
|Greyson Sigg
|30-37—67
|-4
|Kevin Yu
|33-34—67
|-4
|Austin Cook
|31-36—67
|-4
|Doug Ghim
|34-34—68
|-3
|Mason Andersen
|37-31—68
|-3
|Patton Kizzire
|34-34—68
|-3
|Trey Mullinax
|35-33—68
|-3
|Thomas Rosenmueller
|34-34—68
|-3
|Hayden Buckley
|35-33—68
|-3
|Trevor Cone
|36-32—68
|-3
|Jason Day
|34-34—68
|-3
|Noah Goodwin
|32-36—68
|-3
|Emiliano Grillo
|35-33—68
|-3
|Rico Hoey
|36-32—68
|-3
|Connor Howe
|35-33—68
|-3
|Luke List
|34-34—68
|-3
|Max McGreevy
|34-34—68
|-3
|Doc Redman
|33-35—68
|-3
|Antoine Rozner
|35-33—68
|-3
|Isaiah Salinda
|36-32—68
|-3
|Ben Silverman
|34-34—68
|-3
|Sahith Theegala
|35-33—68
|-3
|Braden Thornberry
|33-35—68
|-3
|Karl Vilips
|33-35—68
|-3
|Vince Whaley
|32-36—68
|-3
|Zac Blair
|36-32—68
|-3
|Tom Hoge
|35-33—68
|-3
|Kurt Kitayama
|36-32—68
|-3
|Chad Ramey
|33-35—68
|-3
|Joe Highsmith
|36-32—68
|-3
|Patrick Rodgers
|35-33—68
|-3
|Matthew McCarty
|34-35—69
|-2
|Ricky Castillo
|34-35—69
|-2
|Pierceson Coody
|34-35—69
|-2
|Will Chandler
|37-32—69
|-2
|Lee Hodges
|37-32—69
|-2
|Sebastian Moss
|34-35—69
|-2
|Jeremy Paul
|35-34—69
|-2
|Victor Perez
|38-31—69
|-2
|Sam Ryder
|35-34—69
|-2
|Adam Schenk
|32-37—69
|-2
|Kevin Velo
|34-35—69
|-2
|Kris Ventura
|34-35—69
|-2
|Tim Widing
|36-33—69
|-2
|Max Homa
|34-36—70
|-1
|Christiaan Bezuidenhout
|33-37—70
|-1
|Carson Lundell
|34-36—70
|-1
|Ben Martin
|36-34—70
|-1
|Seamus Power
|34-36—70
|-1
|Adam Svensson
|36-34—70
|-1
|Michael Thorbjornsen
|35-35—70
|-1
|Patrick Fishburn
|36-34—70
|-1
|Chesson Hadley
|36-34—70
|-1
|Taylor Moore
|39-32—71
|E
|Luke Clanton
|34-37—71
|E
|Martin Laird
|37-34—71
|E
|Maverick McNealy
|37-34—71
|E
|Aldrich Potgieter
|36-35—71
|E
|Andrew Putnam
|35-36—71
|E
|Gordon Sargent
|39-32—71
|E
|David Skinns
|37-34—71
|E
|Brandt Snedeker
|39-32—71
|E
|Matt Wallace
|39-32—71
|E
|Rafael Campos
|38-33—71
|E
|James Hahn
|34-37—71
|E
|Hayden Springer
|33-39—72
|+1
|Quade Cummins
|36-36—72
|+1
|Billy Horschel
|35-37—72
|+1
|Stephan Jaeger
|37-35—72
|+1
|Philip Knowles
|36-36—72
|+1
|Ryan Palmer
|33-39—72
|+1
|Scott Piercy
|37-35—72
|+1
|Dylan Wu
|38-34—72
|+1
|Carson Young
|37-35—72
|+1
|Matthew NeSmith
|37-35—72
|+1
|Owen Stamper
|35-37—72
|+1
|Norman Xiong
|37-35—72
|+1
|William Mouw
|39-33—72
|+1
|Kevin Streelman
|31-41—72
|+1
|Joel Dahmen
|37-36—73
|+2
|Nick Hardy
|39-34—73
|+2
|Chan Kim
|39-34—73
|+2
|Kevin Roy
|37-36—73
|+2
|Davis Thompson
|32-41—73
|+2
|Camilo Villegas
|39-34—73
|+2
|Joseph Bramlett
|38-35—73
|+2
|Brice Garnett
|36-37—73
|+2
|Taylor Montgomery
|40-33—73
|+2
|Matthew Riedel
|36-37—73
|+2
|Taylor Dickson
|38-35—73
|+2
|Henrik Norlander
|36-37—73
|+2
|Adam Hadwin
|38-36—74
|+3
|Danny Walker
|39-35—74
|+3
|Ryo Hisatsune
|38-36—74
|+3
|Gavin Cohen
|40-34—74
|+3
|Mark Hubbard
|36-38—74
|+3
|Chandler Phillips
|34-40—74
|+3
|Alex Smalley
|38-36—74
|+3
|Matteo Manassero
|36-39—75
|+4
|Anders Albertson
|39-36—75
|+4
|Cristobal Del Solar
|38-37—75
|+4
|Steven Fisk
|37-38—75
|+4
|Beau Hossler
|40-35—75
|+4
|John Pak
|40-35—75
|+4
|Tommy Sharp
|40-35—75
|+4
|Kihei Akina
|41-36—77
|+6
|Will Gordon
|40-37—77
|+6
|David Liechty
|38-39—77
|+6
|Preston Summerhays
|39-38—77
|+6
|Yi Cao
|42-37—79
|+8
|Vince Covello
|38-43—81
|+10
|Lanto Griffin
|WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.