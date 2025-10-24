Live Radio
Bank of Utah Championship Par Scores

October 24, 2025, 1:10 PM

Thursday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Yardage: 7,421; Par: 71

First Round

David Lipsky 33-32—65 -6
Thorbjorn Olesen 32-33—65 -6
Jesper Svensson 34-31—65 -6
Frankie Capan 33-33—66 -5
Cameron Champ 32-34—66 -5
Ryan Gerard 35-31—66 -5
Justin Lower 32-34—66 -5
Paul Peterson 37-29—66 -5
Takumi Kanaya 35-31—66 -5
Jackson Suber 34-32—66 -5
Nick Dunlap 33-33—66 -5
Francesco Molinari 35-32—67 -4
Michael Brennan 36-31—67 -4
Alex Noren 33-34—67 -4
Kaito Onishi 34-33—67 -4
Harrison Endycott 33-34—67 -4
David Ford 32-35—67 -4
Harry Higgs 33-34—67 -4
Ben Kohles 32-35—67 -4
Mac Meissner 33-34—67 -4
Greyson Sigg 30-37—67 -4
Kevin Yu 33-34—67 -4
Austin Cook 31-36—67 -4
Doug Ghim 34-34—68 -3
Mason Andersen 37-31—68 -3
Patton Kizzire 34-34—68 -3
Trey Mullinax 35-33—68 -3
Thomas Rosenmueller 34-34—68 -3
Hayden Buckley 35-33—68 -3
Trevor Cone 36-32—68 -3
Jason Day 34-34—68 -3
Noah Goodwin 32-36—68 -3
Emiliano Grillo 35-33—68 -3
Rico Hoey 36-32—68 -3
Connor Howe 35-33—68 -3
Luke List 34-34—68 -3
Max McGreevy 34-34—68 -3
Doc Redman 33-35—68 -3
Antoine Rozner 35-33—68 -3
Isaiah Salinda 36-32—68 -3
Ben Silverman 34-34—68 -3
Sahith Theegala 35-33—68 -3
Braden Thornberry 33-35—68 -3
Karl Vilips 33-35—68 -3
Vince Whaley 32-36—68 -3
Zac Blair 36-32—68 -3
Tom Hoge 35-33—68 -3
Kurt Kitayama 36-32—68 -3
Chad Ramey 33-35—68 -3
Joe Highsmith 36-32—68 -3
Patrick Rodgers 35-33—68 -3
Matthew McCarty 34-35—69 -2
Ricky Castillo 34-35—69 -2
Pierceson Coody 34-35—69 -2
Will Chandler 37-32—69 -2
Lee Hodges 37-32—69 -2
Sebastian Moss 34-35—69 -2
Jeremy Paul 35-34—69 -2
Victor Perez 38-31—69 -2
Sam Ryder 35-34—69 -2
Adam Schenk 32-37—69 -2
Kevin Velo 34-35—69 -2
Kris Ventura 34-35—69 -2
Tim Widing 36-33—69 -2
Max Homa 34-36—70 -1
Christiaan Bezuidenhout 33-37—70 -1
Carson Lundell 34-36—70 -1
Ben Martin 36-34—70 -1
Seamus Power 34-36—70 -1
Adam Svensson 36-34—70 -1
Michael Thorbjornsen 35-35—70 -1
Patrick Fishburn 36-34—70 -1
Chesson Hadley 36-34—70 -1
Taylor Moore 39-32—71 E
Luke Clanton 34-37—71 E
Martin Laird 37-34—71 E
Maverick McNealy 37-34—71 E
Aldrich Potgieter 36-35—71 E
Andrew Putnam 35-36—71 E
Gordon Sargent 39-32—71 E
David Skinns 37-34—71 E
Brandt Snedeker 39-32—71 E
Matt Wallace 39-32—71 E
Rafael Campos 38-33—71 E
James Hahn 34-37—71 E
Hayden Springer 33-39—72 +1
Quade Cummins 36-36—72 +1
Billy Horschel 35-37—72 +1
Stephan Jaeger 37-35—72 +1
Philip Knowles 36-36—72 +1
Ryan Palmer 33-39—72 +1
Scott Piercy 37-35—72 +1
Dylan Wu 38-34—72 +1
Carson Young 37-35—72 +1
Matthew NeSmith 37-35—72 +1
Owen Stamper 35-37—72 +1
Norman Xiong 37-35—72 +1
William Mouw 39-33—72 +1
Kevin Streelman 31-41—72 +1
Joel Dahmen 37-36—73 +2
Nick Hardy 39-34—73 +2
Chan Kim 39-34—73 +2
Kevin Roy 37-36—73 +2
Davis Thompson 32-41—73 +2
Camilo Villegas 39-34—73 +2
Joseph Bramlett 38-35—73 +2
Brice Garnett 36-37—73 +2
Taylor Montgomery 40-33—73 +2
Matthew Riedel 36-37—73 +2
Taylor Dickson 38-35—73 +2
Henrik Norlander 36-37—73 +2
Adam Hadwin 38-36—74 +3
Danny Walker 39-35—74 +3
Ryo Hisatsune 38-36—74 +3
Gavin Cohen 40-34—74 +3
Mark Hubbard 36-38—74 +3
Chandler Phillips 34-40—74 +3
Alex Smalley 38-36—74 +3
Matteo Manassero 36-39—75 +4
Anders Albertson 39-36—75 +4
Cristobal Del Solar 38-37—75 +4
Steven Fisk 37-38—75 +4
Beau Hossler 40-35—75 +4
John Pak 40-35—75 +4
Tommy Sharp 40-35—75 +4
Kihei Akina 41-36—77 +6
Will Gordon 40-37—77 +6
David Liechty 38-39—77 +6
Preston Summerhays 39-38—77 +6
Yi Cao 42-37—79 +8
Vince Covello 38-43—81 +10
Lanto Griffin WD

