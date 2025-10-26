Live Radio
Bank of Utah Championship Par Scores

The Associated Press

October 26, 2025, 7:32 PM

Sunday

At Black Desert Golf Course

Ivins, Utah

Purse: $6 million

Yardage: 7,421; Par: 71

Final Round

Michael Brennan 67-65-64-66—262 -22
Rico Hoey 68-68-63-67—266 -18
Pierceson Coody 69-64-66-69—268 -16
David Ford 67-65-69-67—268 -16
Justin Lower 66-67-68-67—268 -16
Matthew McCarty 69-65-64-70—268 -16
Thorbjorn Olesen 65-70-65-68—268 -16
Ben Silverman 68-66-67-67—268 -16
Max Homa 70-66-66-67—269 -15
Brandt Snedeker 71-69-66-63—269 -15
Billy Horschel 72-66-66-66—270 -14
Stephan Jaeger 72-65-67-66—270 -14
Max McGreevy 68-68-69-65—270 -14
Kris Ventura 69-70-64-67—270 -14
Kurt Kitayama 68-70-69-64—271 -13
Greyson Sigg 67-70-68-66—271 -13
Jackson Suber 66-67-70-68—271 -13
Jesper Svensson 65-74-70-62—271 -13
Kevin Yu 67-69-63-72—271 -13
Zac Blair 68-69-67-68—272 -12
Jason Day 68-72-67-65—272 -12
Ryan Gerard 66-71-68-67—272 -12
Ben Kohles 67-69-69-67—272 -12
Doc Redman 68-68-68-68—272 -12
Hayden Springer 72-66-62-72—272 -12
Braden Thornberry 68-67-69-68—272 -12
Hayden Buckley 68-70-66-69—273 -11
Austin Cook 67-69-66-71—273 -11
Mac Meissner 67-69-68-69—273 -11
Sebastian Moss 69-70-63-71—273 -11
Patrick Rodgers 68-71-66-68—273 -11
Sahith Theegala 68-67-70-68—273 -11
Takumi Kanaya 66-68-68-72—274 -10
Patton Kizzire 68-70-72-64—274 -10
David Lipsky 65-71-70-68—274 -10
Chad Ramey 68-71-66-69—274 -10
Harrison Endycott 67-72-67-69—275 -9
Owen Stamper 72-68-65-70—275 -9
Michael Thorbjornsen 70-69-67-69—275 -9
Kevin Velo 69-70-64-72—275 -9
Vince Whaley 68-70-70-67—275 -9
Christiaan Bezuidenhout 70-68-67-71—276 -8
Tom Hoge 68-70-68-70—276 -8
Francesco Molinari 67-71-69-69—276 -8
Isaiah Salinda 68-70-69-69—276 -8
Tim Widing 69-68-69-70—276 -8
Cameron Champ 66-73-65-73—277 -7
Trevor Cone 68-72-67-70—277 -7
Victor Perez 69-70-67-71—277 -7
Adam Schenk 69-68-69-71—277 -7
Trey Mullinax 68-70-69-71—278 -6
Kaito Onishi 67-69-69-73—278 -6
Jeremy Paul 69-68-69-72—278 -6
Paul Peterson 66-72-70-70—278 -6
Sam Ryder 69-66-67-76—278 -6
Luke Clanton 71-66-71-71—279 -5
Connor Howe 68-66-74-71—279 -5
Adam Svensson 70-70-68-71—279 -5
Seamus Power 70-70-68-72—280 -4
Kevin Roy 73-67-71-70—281 -3
Quade Cummins 72-68-73-70—283 -1
Danny Walker 74-66-70-73—283 -1
Doug Ghim 68-70-72-74—284 E
Taylor Moore 71-65-75-73—284 E
Frankie Capan 66-73-74-72—285 +1
Karl Vilips 68-70-71-77—286 +2
Harry Higgs 67-70-79-75—291 +7

