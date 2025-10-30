All Times EDT
Friday, Oct. 31
No. 25 Memphis (7-1) at Rice (4-4), 7 p.m.
Saturday, Nov. 1
No. 1 Ohio St. (7-0) vs. Penn St. (3-4), Noon
No. 2 Indiana (8-0) at Maryland (4-3), 3:30 p.m.
No. 5 Georgia (6-1) vs. Florida (3-4) at Jacksonville, Fla., 3:30 p.m.
No. 7 Mississippi (7-1) vs. South Carolina (3-5), 7 p.m.
No. 8 Georgia Tech (8-0) at NC State (4-4), 7:30 p.m.
No. 9 Vanderbilt (7-1) at No. 20 Texas (6-2), Noon
No. 10 Miami (6-1) at SMU (5-3), Noon
No. 12 Notre Dame (5-2) at Boston College (1-7), 3:30 p.m.
No. 13 Texas Tech (7-1) at Kansas St. (4-4), 3:30 p.m.
No. 14 Tennessee (6-2) vs. No. 18 Oklahoma (6-2), 7:30 p.m.
No. 15 Virginia (7-1) at California (5-3), 3:45 p.m.
No. 16 Louisville (6-1) at Virginia Tech (3-5), 3 p.m.
No. 17 Cincinnati (7-1) at No. 24 Utah (6-2), 10:15 p.m.
No. 21 Michigan (6-2) vs. Purdue (2-6), 7 p.m.
No. 22 Houston (7-1) vs. West Virginia (2-6), Noon
No. 23 Southern Cal (5-2) at Nebraska (6-2), 7:30 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.