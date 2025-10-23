All Times EDT
Saturday, Oct. 25
No. 2 Indiana (7-0) vs. UCLA (3-4), Noon
No. 3 Texas A&M (7-0) at No. 20 LSU (5-2), 7:30 p.m.
No. 4 Alabama (6-1) at South Carolina (3-4), 3:30 p.m.
No. 6 Oregon (6-1) vs. Wisconsin (2-5), 7 p.m.
No. 7 Georgia Tech (7-0) vs. Syracuse (3-4), Noon
No. 8 Mississippi (6-1) at No. 13 Oklahoma (6-1), Noon
No. 9 Miami (5-1) vs. Stanford (3-4), 7 p.m.
No. 10 Vanderbilt (6-1) vs. No. 15 Missouri (6-1), 3:30 p.m.
No. 11 BYU (7-0) at Iowa St. (5-2), 3:30 p.m.
No. 14 Texas Tech (6-1) vs. Oklahoma St. (1-6), 4 p.m.
No. 16 Virginia (6-1) at North Carolina (2-4), Noon
No. 17 Tennessee (5-2) at Kentucky (2-4), 7:45 p.m.
No. 18 South Florida (6-1) at Memphis (6-1), Noon
No. 19 Louisville (5-1) vs. Boston College (1-6), 7:30 p.m.
No. 21 Cincinnati (6-1) vs. Baylor (4-3), 4 p.m.
No. 22 Texas (5-2) at Mississippi St. (4-3), 4:15 p.m.
No. 23 Illinois (5-2) at Washington (5-2), 3:30 p.m.
No. 24 Arizona St. (5-2) vs. Houston (6-1), 8 p.m.
No. 25 Michigan (5-2) at Michigan St. (3-4), 7:30 p.m.
