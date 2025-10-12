All Times EDT
Friday, Oct. 17
No. 2 Miami (5-0) vs. Louisville (4-1), 7 p.m.
No. 25 Nebraska (5-1) at Minnesota (4-2), 8 p.m.
Saturday, Oct. 18
No. 1 Ohio St. (6-0) at Wisconsin (2-4), 3:30 p.m.
No. 3 Indiana (6-0) vs. Michigan St. (3-3), 3:30 p.m.
No. 4 Texas A&M (6-0) at Arkansas (2-4), 3:30 p.m.
No. 5 Mississippi (6-0) at No. 9 Georgia (5-1), 3:30 p.m.
No. 6 Alabama (5-1) vs. No. 11 Tennessee (5-1), 7:30 p.m.
No. 7 Texas Tech (6-0) at Arizona St. (4-2), 4 p.m.
No. 8 Oregon (5-1) at Rutgers (3-3), 6:30 p.m.
No. 10 LSU (5-1) at No. 17 Vanderbilt (5-1), Noon
No. 12 Georgia Tech (6-0) at Duke (4-2), Noon
No. 13 Notre Dame (4-2) vs. No. 20 Southern Cal (5-1), 7:30 p.m.
No. 14 Oklahoma (5-1) at South Carolina (3-3), 12:45 p.m.
No. 15 BYU (6-0) vs. No. 23 Utah (5-1), 8 p.m.
No. 16 Missouri (5-1) at Auburn (3-3), 7:45 p.m.
No. 18 Virginia (5-1) vs. Washington St. (3-3), 6:30 p.m.
No. 19 South Florida (5-1) vs. FAU (3-3), 7:30 p.m.
No. 21 Texas (4-2) at Kentucky (2-3), 7 p.m.
No. 22 Memphis (6-0) at UAB (2-4), 4 p.m.
No. 24 Cincinnati (5-1) at Oklahoma St. (1-5), 8 p.m.
