All Times EDT
Friday, Oct. 10
No. 24 South Florida (4-1) at North Texas (5-0), 7:30 p.m.
Saturday, Oct. 11
No. 1 Ohio St. (5-0) at No. 17 Illinois (5-1), Noon
No. 3 Oregon (5-0) vs. No. 7 Indiana (5-0), 3:30 p.m.
No. 4 Mississippi (5-0) vs. Washington St. (3-2), 12:45 p.m.
No. 5 Texas A&M (5-0) vs. Florida (2-3), 7 p.m.
No. 6 Oklahoma (5-0) vs. Texas (3-2) at Dallas, 3:30 p.m.
No. 8 Alabama (4-1) at No. 14 Missouri (5-0), Noon
No. 9 Texas Tech (5-0) vs. Kansas (4-2), 7:30 p.m.
No. 10 Georgia (4-1) at Auburn (3-2), 7:30 p.m.
No. 11 LSU (4-1) vs. South Carolina (3-2), 7:45 p.m.
No. 12 Tennessee (4-1) vs. Arkansas (2-3), 4:15 p.m.
No. 13 Georgia Tech (5-0) vs. Virginia Tech (2-4), 3:30 p.m.
No. 15 Michigan (4-1) at Southern Cal (4-1), 7:30 p.m.
No. 16 Notre Dame (3-2) vs. NC State (4-2), 3:30 p.m.
No. 18 BYU (5-0) at Arizona (4-1), 8 p.m.
No. 21 Arizona St. (4-1) at Utah (4-1), 10:15 p.m.
No. 22 Iowa St. (5-1) at Colorado (2-4), 3:30 p.m.
No. 25 Florida St. (3-2) vs. Pittsburgh (3-2), Noon
