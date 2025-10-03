All Times EDT
Friday, Oct. 3
No. 23 BYU (4-0) vs. West Virginia (2-3), 10:30 p.m.
Saturday, Oct. 4
No. 1 Ohio St. (4-0) vs. Minnesota (3-1), 7:30 p.m.
No. 3 Miami (4-0) at No. 18 Florida St. (3-1), 7:30 p.m.
No. 5 Oklahoma (4-0) vs. Kent St. (1-3), 4 p.m.
No. 6 Texas A&M (4-0) vs. Mississippi St. (4-1), 7:30 p.m.
No. 7 Penn St. (3-1) at UCLA (0-4), 3:30 p.m.
No. 9 Texas (3-1) at Florida (1-3), 3:30 p.m.
No. 10 Alabama (3-1) vs. No. 16 Vanderbilt (5-0), 3:30 p.m.
No. 11 Texas Tech (4-0) at Houston (4-0), 7 p.m.
No. 12 Georgia (3-1) vs. Kentucky (2-2), Noon
No. 14 Iowa St. (5-0) at Cincinnati (3-1), Noon
No. 20 Michigan (3-1) vs. Wisconsin (2-2), Noon
No. 21 Notre Dame (2-2) vs. Boise St. (3-1), 3:30 p.m.
No. 22 Illinois (4-1) at Purdue (2-2), Noon
No. 24 Virginia (4-1) at Louisville (4-0), 3:30 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.