Alfred Dunhill Links Championship Scores

Thursday
Glasgow, United Kingdom
a-Carnoustie Golf Links (Host Course)
7,402 yards; Par 72
b-Old Course
7,318 yards; Par 72
c-Kingsbarns Golf Links
7,227 yards; Par 72
Purse: $5 million
First Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Ryan Brehm, United States
|31c-32c—63
|Matthew Jordan, England
|30b-33b—63
|Darius Van Driel, Netherlands
|32c-31c—63
|Dustin Johnson, United States
|31a-33a—64
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33a-31a—64
|Jeff Winther, Denmark
|31c-33c—64
|Harrison Crowe, Australia
|31c-34c—65
|Alejandro Del Rey, Spain
|31b-34b—65
|Ross Fisher, England
|31b-34b—65
|Grant Forrest, Scotland
|34a-31a—65
|Joel Girrbach, Switzerland
|29c-36c—65
|Michael Hollick, South Africa
|32b-33b—65
|Frederic Lacroix, France
|32c-33c—65
|Herman Loubser, South Africa
|32c-33c—65
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|32b-33b—65
|Louis Oosthuizen, South Africa
|30a-35a—65
|Andrea Pavan, Italy
|31b-34b—65
|David Puig, Spain
|30c-35c—65
|Conor Purcell, Ireland
|31c-34c—65
|Benjamin Schmidt, England
|31c-34c—65
|Clement Sordet, France
|33b-32b—65
|Matthew Southgate, England
|31c-34c—65
|Richard Sterne, South Africa
|32c-33c—65
|Tom Vaillant, France
|32c-33c—65
|Daniel Young, Scotland
|31b-34b—65
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|33b-33b—66
|Jorge Campillo, Spain
|34c-32c—66
|Jens Dantorp, Sweden
|36c-30c—66
|Tyrrell Hatton, England
|32a-34a—66
|Scott Jamieson, Scotland
|34b-32b—66
|Maximilian Kieffer, Germany
|31b-35b—66
|Mikael Lindberg, Sweden
|32c-34c—66
|Robert MacIntyre, Scotland
|33a-33a—66
|MJ Maguire, United States
|32b-34b—66
|Troy Merritt, United States
|29b-37b—66
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35c-31c—66
|Freddy Schott, Germany
|33c-33c—66
|Jack Senior, England
|32b-34b—66
|Brandon Stone, South Africa
|34b-32b—66
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33c-34c—67
|Wenyi Ding, China
|36c-31c—67
|Manuel Elvira, Spain
|33b-34b—67
|Ewen Ferguson, Scotland
|33c-34c—67
|Matt Fitzpatrick, England
|33a-34a—67
|Tommy Fleetwood, England
|34a-33a—67
|Deon Germishuys, South Africa
|33a-34a—67
|Jordan Gumberg, United States
|32b-35b—67
|Harry Hall, England
|34a-33a—67
|Frederik Kjettrup, Denmark
|34b-33b—67
|Brooks Koepka, United States
|33a-34a—67
|Joakim Lagergren, Sweden
|34a-33a—67
|Dylan Naidoo, South Africa
|35b-32b—67
|John Parry, England
|34a-33a—67
|Thomas Pieters, Belgium
|33b-34b—67
|Nikhil Rama, South Africa
|34b-33b—67
|Kristoffer Reitan, Norway
|35a-32a—67
|Matthias Schwab, Austria
|33c-34c—67
|Sebastian Soderberg, Sweden
|32b-35b—67
|Marcus Armitage, England
|32b-36b—68
|Matthew Baldwin, England
|33c-35c—68
|Dan Bradbury, England
|33a-35a—68
|Jonathan Broomhead, South Africa
|35b-33b—68
|Luis Carrera, Mexico
|33b-35b—68
|George Coetzee, South Africa
|33c-35c—68
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|35a-33a—68
|Ricardo Gouveia, Portugal
|34c-34c—68
|Martin Kaymer, Germany
|34a-34a—68
|Jeong-Weon Ko, France
|31c-37c—68
|Kazuma Kobori, New Zealand
|33b-35b—68
|Francesco Laporta, Italy
|32c-36c—68
|Oliver Lindell, Finland
|32c-36c—68
|Guido Migliozzi, Italy
|35c-33c—68
|Joel Moscatel, Spain
|35c-33c—68
|Kerry Mountcastle, New Zealand
|34b-34b—68
|Tapio Pulkkanen, Finland
|33c-35c—68
|Anthony Quayle, Australia
|35c-33c—68
|Richie Ramsay, Scotland
|37a-31a—68
|Adrien Saddier, France
|34a-34a—68
|Shubhankar Sharma, India
|32c-36c—68
|Jordan L. Smith, England
|34a-34a—68
|Elvis Smylie, Australia
|32b-36b—68
|Callum Tarren, England
|33b-35b—68
|Bubba Watson, United States
|34a-34a—68
|Bernd Wiesberger, Austria
|34b-34b—68
|Andrew Wilson, England
|33b-35b—68
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|31c-37c—68
|Louis Albertse, South Africa
|33c-36c—69
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|34c-35c—69
|Laurie Canter, England
|36b-33b—69
|Todd Clements, England
|33b-36b—69
|Sean Crocker, United States
|34b-35b—69
|Joe Dean, England
|35c-34c—69
|Gavin Green, Malaysia
|34b-35b—69
|Matt Jones, Australia
|34c-35c—69
|Taichi Kho, Hong Kong
|33c-36c—69
|Marcus Kinhult, Sweden
|34c-35c—69
|Pablo Larrazabal, Spain
|34c-35c—69
|Zander Lombard, South Africa
|34c-35c—69
|Richard Mansell, England
|37b-32b—69
|David Micheluzzi, Australia
|33b-36b—69
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|34b-35b—69
|David Ravetto, France
|34a-35a—69
|Patrick Reed, United States
|33a-36a—69
|Marcel Schneider, Germany
|34b-35b—69
|Brendan Steele, United States
|33b-36b—69
|Caleb Surratt, United States
|32b-37b—69
|Connor Syme, Scotland
|33a-36a—69
|Martin Trainer, France
|35c-34c—69
|Danny Willett, England
|35c-34c—69
|Thomas Aiken, South Africa
|35a-35a—70
|Jordan Doull, Australia
|35b-35b—70
|Dylan Frittelli, South Africa
|33b-37b—70
|Julien Guerrier, France
|36a-34a—70
|Padraig Harrington, Ireland
|35a-35a—70
|Angel Hidalgo, Spain
|34c-36c—70
|Ryggs Johnston, United States
|34c-36c—70
|Alexander Levy, France
|34b-36b—70
|Hao-Tong Li, China
|35a-35a—70
|Wilco Nienaber, South Africa
|33a-37a—70
|Yannik Paul, Germany
|33b-37b—70
|Eddie Pepperell, England
|34a-36a—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|34a-36a—70
|Ian Snyman, South Africa
|37a-33a—70
|Peter Uihlein, United States
|35a-35a—70
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34b-36b—70
|Robin Williams, South Africa
|33b-37b—70
|Daniel Brown, England
|34b-37b—71
|Alex Fitzpatrick, England
|34a-37a—71
|Simon Forsstrom, Sweden
|35c-36c—71
|Benjamin Hebert, France
|37a-34a—71
|Calum Hill, Scotland
|35c-36c—71
|Nathan Kimsey, England
|33c-38c—71
|Adrian Meronk, Poland
|35b-36b—71
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|36a-35a—71
|Marco Penge, England
|35a-36a—71
|Callum Shinkwin, England
|37b-34b—71
|Ryan Van Velzen, South Africa
|34c-37c—71
|MJ Viljoen, South Africa
|36b-35b—71
|Martin Vorster, South Africa
|34b-37b—71
|Brandon Wu, United States
|36c-35c—71
|Phoenix Campbell, Australia
|35c-37c—72
|Aaron Cockerill, Canada
|33c-39c—72
|Jannik De Bruyn, Germany
|35a-37a—72
|Corey Lamb, Australia
|34b-38b—72
|Joost Luiten, Netherlands
|35a-37a—72
|Cameron Smith, Australia
|34a-38a—72
|Jasper Stubbs, Australia
|35c-37c—72
|Dale Whitnell, England
|36a-36a—72
|Oliver Wilson, England
|35a-37a—72
|Sam Bairstow, England
|35c-38c—73
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|37a-36a—73
|Hamish Brown, Denmark
|37a-36a—73
|Nacho Elvira, Spain
|36a-37a—73
|Yurav Premlall, South Africa
|36b-37b—73
|Keenan Davidse, South Africa
|37a-37a—74
|Tony Finau, United States
|36a-38a—74
|Rory Franssen, Scotland
|37a-37a—74
|Tyler Hodge, New Zealand
|38a-36a—74
|Casey Jarvis, South Africa
|38a-36a—74
|Masahiro Kawamura, Japan
|37a-37a—74
|Niklas Lemke, Sweden
|36a-38a—74
|Aldrich Potgieter, South Africa
|37a-37a—74
|Davis Bryant, United States
|37b-38b—75
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|39c-36c—75
|John Paterson, Scotland
|36b-39b—75
|James Conran, Australia
|37a-39a—76
|Daniel Hillier, New Zealand
|40a-36a—76
|Rupert Kaminski, South Africa
|36a-44a—80
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.