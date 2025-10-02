Live Radio
Alfred Dunhill Links Championship Scores

The Associated Press

October 2, 2025, 12:21 PM

Thursday

Glasgow, United Kingdom

a-Carnoustie Golf Links (Host Course)

7,402 yards; Par 72

b-Old Course

7,318 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5 million

First Round

Note: Tournament is played on three courses.

Ryan Brehm, United States 31c-32c—63
Matthew Jordan, England 30b-33b—63
Darius Van Driel, Netherlands 32c-31c—63
Dustin Johnson, United States 31a-33a—64
Jacob Skov Olesen, Denmark 33a-31a—64
Jeff Winther, Denmark 31c-33c—64
Harrison Crowe, Australia 31c-34c—65
Alejandro Del Rey, Spain 31b-34b—65
Ross Fisher, England 31b-34b—65
Grant Forrest, Scotland 34a-31a—65
Joel Girrbach, Switzerland 29c-36c—65
Michael Hollick, South Africa 32b-33b—65
Frederic Lacroix, France 32c-33c—65
Herman Loubser, South Africa 32c-33c—65
Tom McKibbin, Northern Ireland 32b-33b—65
Louis Oosthuizen, South Africa 30a-35a—65
Andrea Pavan, Italy 31b-34b—65
David Puig, Spain 30c-35c—65
Conor Purcell, Ireland 31c-34c—65
Benjamin Schmidt, England 31c-34c—65
Clement Sordet, France 33b-32b—65
Matthew Southgate, England 31c-34c—65
Richard Sterne, South Africa 32c-33c—65
Tom Vaillant, France 32c-33c—65
Daniel Young, Scotland 31b-34b—65
Rafa Cabrera Bello, Spain 33b-33b—66
Jorge Campillo, Spain 34c-32c—66
Jens Dantorp, Sweden 36c-30c—66
Tyrrell Hatton, England 32a-34a—66
Scott Jamieson, Scotland 34b-32b—66
Maximilian Kieffer, Germany 31b-35b—66
Mikael Lindberg, Sweden 32c-34c—66
Robert MacIntyre, Scotland 33a-33a—66
MJ Maguire, United States 32b-34b—66
Troy Merritt, United States 29b-37b—66
Brandon Robinson-Thompson, England 35c-31c—66
Freddy Schott, Germany 33c-33c—66
Jack Senior, England 32b-34b—66
Brandon Stone, South Africa 34b-32b—66
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33c-34c—67
Wenyi Ding, China 36c-31c—67
Manuel Elvira, Spain 33b-34b—67
Ewen Ferguson, Scotland 33c-34c—67
Matt Fitzpatrick, England 33a-34a—67
Tommy Fleetwood, England 34a-33a—67
Deon Germishuys, South Africa 33a-34a—67
Jordan Gumberg, United States 32b-35b—67
Harry Hall, England 34a-33a—67
Frederik Kjettrup, Denmark 34b-33b—67
Brooks Koepka, United States 33a-34a—67
Joakim Lagergren, Sweden 34a-33a—67
Dylan Naidoo, South Africa 35b-32b—67
John Parry, England 34a-33a—67
Thomas Pieters, Belgium 33b-34b—67
Nikhil Rama, South Africa 34b-33b—67
Kristoffer Reitan, Norway 35a-32a—67
Matthias Schwab, Austria 33c-34c—67
Sebastian Soderberg, Sweden 32b-35b—67
Marcus Armitage, England 32b-36b—68
Matthew Baldwin, England 33c-35c—68
Dan Bradbury, England 33a-35a—68
Jonathan Broomhead, South Africa 35b-33b—68
Luis Carrera, Mexico 33b-35b—68
George Coetzee, South Africa 33c-35c—68
Nicolas Colsaerts, Belgium 35a-33a—68
Ricardo Gouveia, Portugal 34c-34c—68
Martin Kaymer, Germany 34a-34a—68
Jeong-Weon Ko, France 31c-37c—68
Kazuma Kobori, New Zealand 33b-35b—68
Francesco Laporta, Italy 32c-36c—68
Oliver Lindell, Finland 32c-36c—68
Guido Migliozzi, Italy 35c-33c—68
Joel Moscatel, Spain 35c-33c—68
Kerry Mountcastle, New Zealand 34b-34b—68
Tapio Pulkkanen, Finland 33c-35c—68
Anthony Quayle, Australia 35c-33c—68
Richie Ramsay, Scotland 37a-31a—68
Adrien Saddier, France 34a-34a—68
Shubhankar Sharma, India 32c-36c—68
Jordan L. Smith, England 34a-34a—68
Elvis Smylie, Australia 32b-36b—68
Callum Tarren, England 33b-35b—68
Bubba Watson, United States 34a-34a—68
Bernd Wiesberger, Austria 34b-34b—68
Andrew Wilson, England 33b-35b—68
Fabrizio Zanotti, Paraguay 31c-37c—68
Louis Albertse, South Africa 33c-36c—69
Angel Ayora Fanegas, Spain 34c-35c—69
Laurie Canter, England 36b-33b—69
Todd Clements, England 33b-36b—69
Sean Crocker, United States 34b-35b—69
Joe Dean, England 35c-34c—69
Gavin Green, Malaysia 34b-35b—69
Matt Jones, Australia 34c-35c—69
Taichi Kho, Hong Kong 33c-36c—69
Marcus Kinhult, Sweden 34c-35c—69
Pablo Larrazabal, Spain 34c-35c—69
Zander Lombard, South Africa 34c-35c—69
Richard Mansell, England 37b-32b—69
David Micheluzzi, Australia 33b-36b—69
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 34b-35b—69
David Ravetto, France 34a-35a—69
Patrick Reed, United States 33a-36a—69
Marcel Schneider, Germany 34b-35b—69
Brendan Steele, United States 33b-36b—69
Caleb Surratt, United States 32b-37b—69
Connor Syme, Scotland 33a-36a—69
Martin Trainer, France 35c-34c—69
Danny Willett, England 35c-34c—69
Thomas Aiken, South Africa 35a-35a—70
Jordan Doull, Australia 35b-35b—70
Dylan Frittelli, South Africa 33b-37b—70
Julien Guerrier, France 36a-34a—70
Padraig Harrington, Ireland 35a-35a—70
Angel Hidalgo, Spain 34c-36c—70
Ryggs Johnston, United States 34c-36c—70
Alexander Levy, France 34b-36b—70
Hao-Tong Li, China 35a-35a—70
Wilco Nienaber, South Africa 33a-37a—70
Yannik Paul, Germany 33b-37b—70
Eddie Pepperell, England 34a-36a—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 34a-36a—70
Ian Snyman, South Africa 37a-33a—70
Peter Uihlein, United States 35a-35a—70
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34b-36b—70
Robin Williams, South Africa 33b-37b—70
Daniel Brown, England 34b-37b—71
Alex Fitzpatrick, England 34a-37a—71
Simon Forsstrom, Sweden 35c-36c—71
Benjamin Hebert, France 37a-34a—71
Calum Hill, Scotland 35c-36c—71
Nathan Kimsey, England 33c-38c—71
Adrian Meronk, Poland 35b-36b—71
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36a-35a—71
Marco Penge, England 35a-36a—71
Callum Shinkwin, England 37b-34b—71
Ryan Van Velzen, South Africa 34c-37c—71
MJ Viljoen, South Africa 36b-35b—71
Martin Vorster, South Africa 34b-37b—71
Brandon Wu, United States 36c-35c—71
Phoenix Campbell, Australia 35c-37c—72
Aaron Cockerill, Canada 33c-39c—72
Jannik De Bruyn, Germany 35a-37a—72
Corey Lamb, Australia 34b-38b—72
Joost Luiten, Netherlands 35a-37a—72
Cameron Smith, Australia 34a-38a—72
Jasper Stubbs, Australia 35c-37c—72
Dale Whitnell, England 36a-36a—72
Oliver Wilson, England 35a-37a—72
Sam Bairstow, England 35c-38c—73
Lucas Bjerregaard, Denmark 37a-36a—73
Hamish Brown, Denmark 37a-36a—73
Nacho Elvira, Spain 36a-37a—73
Yurav Premlall, South Africa 36b-37b—73
Keenan Davidse, South Africa 37a-37a—74
Tony Finau, United States 36a-38a—74
Rory Franssen, Scotland 37a-37a—74
Tyler Hodge, New Zealand 38a-36a—74
Casey Jarvis, South Africa 38a-36a—74
Masahiro Kawamura, Japan 37a-37a—74
Niklas Lemke, Sweden 36a-38a—74
Aldrich Potgieter, South Africa 37a-37a—74
Davis Bryant, United States 37b-38b—75
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 39c-36c—75
John Paterson, Scotland 36b-39b—75
James Conran, Australia 37a-39a—76
Daniel Hillier, New Zealand 40a-36a—76
Rupert Kaminski, South Africa 36a-44a—80

