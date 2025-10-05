Live Radio
Alfred Dunhill Links Championship Scores

The Associated Press

October 5, 2025, 4:17 PM

Sunday

Glasgow, United Kingdom

a-Carnoustie Golf Links (Host Course)

7,394 yards; Par 72

b-Old Course

7,318 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5 million

Final Round

Note: Tournament is played on three courses.

Robert MacIntyre, Scotland (835), $696,437 66a-66c-66b—198
Tyrrell Hatton, England (555), $450,636 66a-71c-65b—202
John Parry, England (281), $231,463 67a-70c-66b—203
Richard Sterne, South Africa (281), $231,463 65c-67b-71a—203
Angel Ayora Fanegas, Spain (145), $119,350 69c-69b-66a—204
Scott Jamieson, Scotland (145), $119,350 66b-68a-70c—204
Mikael Lindberg, Sweden (145), $119,350 66c-68b-70a—204
Jacob Skov Olesen, Denmark (145), $119,350 64a-70c-70b—204
Kristoffer Reitan, Norway (145), $119,350 67a-69c-68b—204
Jordan L. Smith, England (145), $119,350 68a-71c-65b—204
Grant Forrest, Scotland (83), $68,620 65a-71c-69b—205
Benjamin Hebert, France (83), $68,620 71a-69c-65b—205
Joakim Lagergren, Sweden (83), $68,620 67a-69c-69b—205
Louis Oosthuizen, South Africa (0), $68,620 65a-68c-72b—205
Todd Clements, England (66), $54,349 69b-67a-70c—206
Richard Mansell, England (66), $54,349 69b-70a-67c—206
Tom McKibbin, Northern Ireland (66), $54,349 65b-73a-68c—206
Tapio Pulkkanen, Finland (66), $54,349 68c-66b-72a—206
Freddy Schott, Germany (66), $54,349 66c-68b-72a—206
Brooks Koepka, United States (0), $54,349 67a-69c-70b—206
Jorge Campillo, Spain (51), $41,377 66c-71b-70a—207
Alejandro Del Rey, Spain (51), $41,377 65b-73a-69c—207
Wenyi Ding, China (51), $41,377 67c-67b-73a—207
Tommy Fleetwood, England (51), $41,377 67a-70c-70b—207
Zander Lombard, South Africa (51), $41,377 69c-68b-70a—207
Eddie Pepperell, England (51), $41,377 70a-70c-67b—207
Matthias Schwab, Austria (51), $41,377 67c-70b-70a—207
Tom Vaillant, France (51), $41,377 65c-69b-73a—207
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (51), $41,377 70b-69a-68c—207
Matt Fitzpatrick, England (12), $41,377 67a-69c-71b—207
Herman Loubser, South Africa (0), $41,377 65c-72b-70a—207
Calum Hill, Scotland (38), $30,008 71c-69b-68a—208
Matthew Jordan, England (38), $30,008 63b-77a-68c—208
Marcus Kinhult, Sweden (38), $30,008 69c-71b-68a—208
Conor Purcell, Ireland (38), $30,008 65c-73b-70a—208
Patrick Reed, United States (38), $30,008 69a-70c-69b—208
Kerry Mountcastle, New Zealand (0), $30,008 68b-74a-66c—208
Jack Senior, England (0), $30,008 66b-71a-71c—208
Caleb Surratt, United States (0), $30,008 69b-70a-69c—208
Marcus Armitage, England (29), $22,122 68b-71a-70c—209
Rafa Cabrera Bello, Spain (29), $22,122 66b-76a-67c—209
Kazuma Kobori, New Zealand (29), $22,122 68b-74a-67c—209
Troy Merritt, United States (29), $22,122 66b-72a-71c—209
Andrea Pavan, Italy (29), $22,122 65b-71a-73c—209
Darius Van Driel, Netherlands (29), $22,122 63c-72b-74a—209
Daniel Young, Scotland (29), $22,122 65b-75a-69c—209
Jonathan Broomhead, South Africa (0), $22,122 68b-71a-70c—209
Matt Jones, Australia (0), $22,122 69c-71b-69a—209
Bubba Watson, United States (0), $22,122 68a-69c-72b—209
Ryan Brehm, United States (19), $14,301 63c-72b-75a—210
Ross Fisher, England (19), $14,301 65b-76a-69c—210
Deon Germishuys, South Africa (19), $14,301 67a-72c-71b—210
Ricardo Gouveia, Portugal (19), $14,301 68c-69b-73a—210
Joost Luiten, Netherlands (19), $14,301 72a-71c-67b—210
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (19), $14,301 71a-70c-69b—210
Brandon Robinson-Thompson, England (19), $14,301 66c-74b-70a—210
Jayden Trey Schaper, South Africa (19), $14,301 70a-70c-70b—210
Martin Kaymer, Germany (0), $14,301 68a-73c-69b—210
David Puig, Spain (0), $14,301 65c-74b-71a—210
Ian Snyman, South Africa (0), $14,301 70a-70c-70b—210
Jannik De Bruyn, Germany (12), $9,627 72a-74c-65b—211
Manuel Elvira, Spain (12), $9,627 67b-74a-70c—211
Ewen Ferguson, Scotland (12), $9,627 67c-73b-71a—211
Maximilian Kieffer, Germany (12), $9,627 66b-76a-69c—211
Hao-Tong Li, China (12), $9,627 70a-72c-69b—211
Wilco Nienaber, South Africa (12), $9,627 70a-71c-70b—211
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (12), $9,627 69b-75a-67c—211
Shubhankar Sharma, India (12), $9,627 68c-72b-71a—211
Bernd Wiesberger, Austria (12), $9,627 68b-75a-68c—211
Yurav Premlall, South Africa (0), $9,627 73b-71a-67c—211
Thomas Aiken, South Africa 70a-72c-70b—212
Harrison Crowe, Australia 65c-75b-72a—212
Joel Girrbach, Switzerland 65c-69b-78a—212
Padraig Harrington, Ireland 70a-70c-72b—212
Dustin Johnson, United States 64a-77c-71b—212
Jeong-Weon Ko, France 68c-69b-75a—212
Francesco Laporta, Italy 68c-70b-74a—212
Guido Migliozzi, Italy 68c-67b-77a—212
Thomas Pieters, Belgium 67b-72a-73c—212
Cameron Smith, Australia 72a-70c-70b—212
Brandon Stone, South Africa 66b-75a-71c—212
Callum Tarren, England 68b-77a-67c—212
Alex Fitzpatrick, England 71a-72c-70b—213
Harry Hall, England 67a-75c-71b—213
Nathan Kimsey, England 71c-68b-74a—213
Richie Ramsay, Scotland 68a-71c-74b—213
Benjamin Schmidt, England 65c-72b-76a—213
Callum Shinkwin, England 71b-70a-72c—213
Jeff Winther, Denmark 64c-75b-74a—213
Fabrizio Zanotti, Paraguay 68c-70b-75a—213
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67c-74b-73a—214
Oliver Lindell, Finland 68c-76b-70a—214
Marco Penge, England 71a-71c-72b—214
Nikhil Rama, South Africa 67b-73a-74c—214
Matthew Southgate, England 65c-75b-74a—214
Martin Trainer, France 69c-73b-72a—214
Andrew Wilson, England 68b-76a-70c—214
Oliver Wilson, England 72a-69c-73b—214
Luis Carrera, Mexico 68b-81a-66c—215
George Coetzee, South Africa 68c-69b-78a—215
Nicolas Colsaerts, Belgium 68a-77c-70b—215
Nacho Elvira, Spain 73a-73c-69b—215
Tony Finau, United States 74a-72c-69b—215
Julien Guerrier, France 70a-73c-72b—215
David Micheluzzi, Australia 69b-73a-73c—215
Aldrich Potgieter, South Africa 74a-70c-71b—215
Elvis Smylie, Australia 68b-77a-70c—215
Sebastian Soderberg, Sweden 67b-77a-71c—215
Connor Syme, Scotland 69a-72c-74b—215
Peter Uihlein, United States 70a-74c-71b—215
Robin Williams, South Africa 70b-74a-71c—215
Brandon Wu, United States 71c-71b-73a—215
Matthew Baldwin, England 68c-77b-71a—216
Aaron Cockerill, Canada 72c-70b-74a—216
Jens Dantorp, Sweden 66c-75b-75a—216
Joe Dean, England 69c-74b-73a—216
Jordan Gumberg, United States 67b-75a-74c—216
Taichi Kho, Hong Kong 69c-72b-75a—216
Alexander Levy, France 70b-73a-73c—216
Adrian Meronk, Poland 71b-76a-69c—216
David Ravetto, France 69a-70c-77b—216
Martin Vorster, South Africa 71b-75a-70c—216
Louis Albertse, South Africa 69c-79b-69a—217
Hamish Brown, Denmark 73a-71c-73b—217
Rory Franssen, Scotland 74a-72c-71b—217
Angel Hidalgo, Spain 70c-70b-77a—217
Daniel Hillier, New Zealand 76a-72c-69b—217
Dylan Naidoo, South Africa 67b-75a-75c—217
John Paterson, Scotland 75b-73a-69c—217
Anthony Quayle, Australia 68c-74b-75a—217
Clement Sordet, France 65b-78a-74c—217
Danny Willett, England 69c-72b-76a—217
Sam Bairstow, England 73c-71b-74a—218
Lucas Bjerregaard, Denmark 73a-70c-75b—218
Dan Bradbury, England 68a-74c-76b—218
Yannik Paul, Germany 70b-77a-71c—218
Marcel Schneider, Germany 69b-74a-75c—218
Davis Bryant, United States 75b-74a-70c—219
Frederik Kjettrup, Denmark 67b-79a-73c—219
Adrien Saddier, France 68a-80c-71b—219
Dale Whitnell, England 72a-73c-74b—219
Phoenix Campbell, Australia 72c-73b-75a—220
Laurie Canter, England 69b-77a-74c—220
James Conran, Australia 76a-71c-73b—220
Corey Lamb, Australia 72b-80a-68c—220
Pablo Larrazabal, Spain 69c-74b-77a—220
Sean Crocker, United States 69b-73a-79c—221
Tyler Hodge, New Zealand 74a-72c-75b—221
Casey Jarvis, South Africa 74a-78c-69b—221
Ryggs Johnston, United States 70c-74b-77a—221
Joel Moscatel, Spain 68c-78b-75a—221
Michael Hollick, South Africa 65b-82a-75c—222
MJ Maguire, United States 66b-78a-78c—222
Ryan Van Velzen, South Africa 71c-75b-77a—223
Jordan Doull, Australia 70b-78a-76c—224
Simon Forsstrom, Sweden 71c-74b-79a—224
Dylan Frittelli, South Africa 70b-77a-77c—224
Masahiro Kawamura, Japan 74a-75c-75b—224
Brendan Steele, United States 69b-81a-75c—225
Keenan Davidse, South Africa 74a-78c-74b—226
Gavin Green, Malaysia 69b-81a-76c—226
MJ Viljoen, South Africa 71b-79a-76c—226
Rupert Kaminski, South Africa 80a-73c-74b—227
Jasper Stubbs, Australia 72c-82b-83a—237
Frederic Lacroix, France 65c-77b-85a-WD
Niklas Lemke, Sweden 74a-76c-84b-WD

