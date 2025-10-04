Live Radio
Alfred Dunhill Links Championship Scores

The Associated Press

October 4, 2025, 6:06 AM

Friday

Glasgow, United Kingdom

a-Carnoustie Golf Links (Host Course)

7,394 yards; Par 72

b-Old Course

7,318 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5 million

Second Round

Note: Tournament is played on three courses.

Robert MacIntyre, Scotland 66a-66c—132
Richard Sterne, South Africa 65c-67b—132
Louis Oosthuizen, South Africa 65a-68c—133
Wenyi Ding, China 67c-67b—134
Joel Girrbach, Switzerland 65c-69b—134
Scott Jamieson, Scotland 66b-68a—134
Mikael Lindberg, Sweden 66c-68b—134
Jacob Skov Olesen, Denmark 64a-70c—134
Tapio Pulkkanen, Finland 68c-66b—134
Freddy Schott, Germany 66c-68b—134
Tom Vaillant, France 65c-69b—134
Ryan Brehm, United States 63c-72b—135
Guido Migliozzi, Italy 68c-67b—135
Darius Van Driel, Netherlands 63c-72b—135
Todd Clements, England 69b-67a—136
Matt Fitzpatrick, England 67a-69c—136
Grant Forrest, Scotland 65a-71c—136
Brooks Koepka, United States 67a-69c—136
Joakim Lagergren, Sweden 67a-69c—136
Andrea Pavan, Italy 65b-71a—136
Kristoffer Reitan, Norway 67a-69c—136
Jorge Campillo, Spain 66c-71b—137
George Coetzee, South Africa 68c-69b—137
Tommy Fleetwood, England 67a-70c—137
Ricardo Gouveia, Portugal 68c-69b—137
Tyrrell Hatton, England 66a-71c—137
Jeong-Weon Ko, France 68c-69b—137
Zander Lombard, South Africa 69c-68b—137
Herman Loubser, South Africa 65c-72b—137
John Parry, England 67a-70c—137
Benjamin Schmidt, England 65c-72b—137
Matthias Schwab, Austria 67c-70b—137
Jack Senior, England 66b-71a—137
Bubba Watson, United States 68a-69c—137
Angel Ayora Fanegas, Spain 69c-69b—138
Alejandro Del Rey, Spain 65b-73a—138
Francesco Laporta, Italy 68c-70b—138
Tom McKibbin, Northern Ireland 65b-73a—138
Troy Merritt, United States 66b-72a—138
Conor Purcell, Ireland 65c-73b—138
Fabrizio Zanotti, Paraguay 68c-70b—138
Marcus Armitage, England 68b-71a—139
Jonathan Broomhead, South Africa 68b-71a—139
Deon Germishuys, South Africa 67a-72c—139
Nathan Kimsey, England 71c-68b—139
Richard Mansell, England 69b-70a—139
Thomas Pieters, Belgium 67b-72a—139
David Puig, Spain 65c-74b—139
Richie Ramsay, Scotland 68a-71c—139
David Ravetto, France 69a-70c—139
Patrick Reed, United States 69a-70c—139
Jordan L. Smith, England 68a-71c—139
Caleb Surratt, United States 69b-70a—139
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70b-69a—139
Jeff Winther, Denmark 64c-75b—139
Harrison Crowe, Australia 65c-75b—140
Ewen Ferguson, Scotland 67c-73b—140
Padraig Harrington, Ireland 70a-70c—140
Benjamin Hebert, France 71a-69c—140
Angel Hidalgo, Spain 70c-70b—140
Calum Hill, Scotland 71c-69b—140
Matt Jones, Australia 69c-71b—140
Matthew Jordan, England 63b-77a—140
Marcus Kinhult, Sweden 69c-71b—140
Eddie Pepperell, England 70a-70c—140
Nikhil Rama, South Africa 67b-73a—140
Brandon Robinson-Thompson, England 66c-74b—140
Jayden Trey Schaper, South Africa 70a-70c—140
Shubhankar Sharma, India 68c-72b—140
Ian Snyman, South Africa 70a-70c—140
Matthew Southgate, England 65c-75b—140
Daniel Young, Scotland 65b-75a—140
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67c-74b—141
Jens Dantorp, Sweden 66c-75b—141
Manuel Elvira, Spain 67b-74a—141
Ross Fisher, England 65b-76a—141
Dustin Johnson, United States 64a-77c—141
Martin Kaymer, Germany 68a-73c—141
Taichi Kho, Hong Kong 69c-72b—141
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71a-70c—141
Wilco Nienaber, South Africa 70a-71c—141
Callum Shinkwin, England 71b-70a—141
Brandon Stone, South Africa 66b-75a—141
Connor Syme, Scotland 69a-72c—141
Danny Willett, England 69c-72b—141
Oliver Wilson, England 72a-69c—141
Thomas Aiken, South Africa 70a-72c—142
Dan Bradbury, England 68a-74c—142
Rafa Cabrera Bello, Spain 66b-76a—142
Aaron Cockerill, Canada 72c-70b—142
Sean Crocker, United States 69b-73a—142
Jordan Gumberg, United States 67b-75a—142
Harry Hall, England 67a-75c—142
Maximilian Kieffer, Germany 66b-76a—142
Kazuma Kobori, New Zealand 68b-74a—142
Frederic Lacroix, France 65c-77b—142
Hao-Tong Li, China 70a-72c—142
David Micheluzzi, Australia 69b-73a—142
Kerry Mountcastle, New Zealand 68b-74a—142
Dylan Naidoo, South Africa 67b-75a—142
Marco Penge, England 71a-71c—142
Anthony Quayle, Australia 68c-74b—142
Cameron Smith, Australia 72a-70c—142
Martin Trainer, France 69c-73b—142
Brandon Wu, United States 71c-71b—142
Lucas Bjerregaard, Denmark 73a-70c—143
Joe Dean, England 69c-74b—143
Alex Fitzpatrick, England 71a-72c—143
Julien Guerrier, France 70a-73c—143
Pablo Larrazabal, Spain 69c-74b—143
Alexander Levy, France 70b-73a—143
Joost Luiten, Netherlands 72a-71c—143
Marcel Schneider, Germany 69b-74a—143
Clement Sordet, France 65b-78a—143
Bernd Wiesberger, Austria 68b-75a—143
Sam Bairstow, England 73c-71b—144
Hamish Brown, Denmark 73a-71c—144
Ryggs Johnston, United States 70c-74b—144
Oliver Lindell, Finland 68c-76b—144
MJ Maguire, United States 66b-78a—144
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69b-75a—144
Aldrich Potgieter, South Africa 74a-70c—144
Yurav Premlall, South Africa 73b-71a—144
Sebastian Soderberg, Sweden 67b-77a—144
Peter Uihlein, United States 70a-74c—144
Robin Williams, South Africa 70b-74a—144
Andrew Wilson, England 68b-76a—144
Matthew Baldwin, England 68c-77b—145
Phoenix Campbell, Australia 72c-73b—145
Nicolas Colsaerts, Belgium 68a-77c—145
Simon Forsstrom, Sweden 71c-74b—145
Elvis Smylie, Australia 68b-77a—145
Callum Tarren, England 68b-77a—145
Dale Whitnell, England 72a-73c—145
Daniel Brown, England 71b-75a—146
Laurie Canter, England 69b-77a—146
Jannik De Bruyn, Germany 72a-74c—146
Nacho Elvira, Spain 73a-73c—146
Tony Finau, United States 74a-72c—146
Rory Franssen, Scotland 74a-72c—146
Tyler Hodge, New Zealand 74a-72c—146
Frederik Kjettrup, Denmark 67b-79a—146
Joel Moscatel, Spain 68c-78b—146
Ryan Van Velzen, South Africa 71c-75b—146
Martin Vorster, South Africa 71b-75a—146
James Conran, Australia 76a-71c—147
Dylan Frittelli, South Africa 70b-77a—147
Michael Hollick, South Africa 65b-82a—147
Adrian Meronk, Poland 71b-76a—147
Yannik Paul, Germany 70b-77a—147
Louis Albertse, South Africa 69c-79b—148
Jordan Doull, Australia 70b-78a—148
Daniel Hillier, New Zealand 76a-72c—148
John Paterson, Scotland 75b-73a—148
Adrien Saddier, France 68a-80c—148
Davis Bryant, United States 75b-74a—149
Luis Carrera, Mexico 68b-81a—149
Masahiro Kawamura, Japan 74a-75c—149
Gavin Green, Malaysia 69b-81a—150
Niklas Lemke, Sweden 74a-76c—150
Brendan Steele, United States 69b-81a—150
MJ Viljoen, South Africa 71b-79a—150
Keenan Davidse, South Africa 74a-78c—152
Casey Jarvis, South Africa 74a-78c—152
Corey Lamb, Australia 72b-80a—152
Rupert Kaminski, South Africa 80a-73c—153
Jasper Stubbs, Australia 72c-82b—154
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 75c-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

