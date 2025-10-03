Alfred Dunhill Links Championship Scores

Friday
Glasgow, United Kingdom
a-Carnoustie Golf Links (Host Course)
7,394 yards; Par 72
b-Old Course
7,318 yards; Par 72
c-Kingsbarns Golf Links
7,227 yards; Par 72
Purse: $5 million
Second Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Robert MacIntyre, Scotland
|66a-66c—132
|Richard Sterne, South Africa
|65c-67b—132
|Louis Oosthuizen, South Africa
|65a-68c—133
|Ryan Brehm, United States
|63c-63b—126
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|65b-65a—130
|Wenyi Ding, China
|67c-67b—134
|Joel Girrbach, Switzerland
|65c-69b—134
|Scott Jamieson, Scotland
|66b-68a—134
|Mikael Lindberg, Sweden
|66c-68b—134
|Tapio Pulkkanen, Finland
|68c-66b—134
|Freddy Schott, Germany
|66c-68b—134
|Tom Vaillant, France
|65c-69b—134
|Guido Migliozzi, Italy
|68c-67b—135
|Darius Van Driel, Netherlands
|63c-72b—135
|Grant Forrest, Scotland
|65a-58c—123
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|64a-59c—123
|Brooks Koepka, United States
|67a-57c—124
|Herman Loubser, South Africa
|65c-67b—132
|Matt Fitzpatrick, England
|67a-69c—136
|Joakim Lagergren, Sweden
|67a-69c—136
|Andrea Pavan, Italy
|65b-71a—136
|Kristoffer Reitan, Norway
|67a-69c—136
|Todd Clements, England
|69b-61a—130
|Jorge Campillo, Spain
|66c-71b—137
|George Coetzee, South Africa
|68c-69b—137
|Tommy Fleetwood, England
|67a-70c—137
|Ricardo Gouveia, Portugal
|68c-69b—137
|Tyrrell Hatton, England
|66a-71c—137
|Jeong-Weon Ko, France
|68c-69b—137
|Zander Lombard, South Africa
|69c-68b—137
|John Parry, England
|67a-70c—137
|Benjamin Schmidt, England
|65c-72b—137
|Matthias Schwab, Austria
|67c-70b—137
|Jack Senior, England
|66b-71a—137
|Bubba Watson, United States
|68a-69c—137
|Ross Fisher, England
|65b-65a—130
|Matthew Jordan, England
|63b-71a—134
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69c-69b—138
|Alejandro Del Rey, Spain
|65b-73a—138
|Francesco Laporta, Italy
|68c-70b—138
|Conor Purcell, Ireland
|65c-73b—138
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|68c-70b—138
|Richard Mansell, England
|69b-50a—119
|Troy Merritt, United States
|66b-65a—131
|Marcus Armitage, England
|68b-71a—139
|Jonathan Broomhead, South Africa
|68b-71a—139
|Deon Germishuys, South Africa
|67a-72c—139
|Nathan Kimsey, England
|71c-68b—139
|Thomas Pieters, Belgium
|67b-72a—139
|David Puig, Spain
|65c-74b—139
|Richie Ramsay, Scotland
|68a-71c—139
|David Ravetto, France
|69a-70c—139
|Patrick Reed, United States
|69a-70c—139
|Jordan L. Smith, England
|68a-71c—139
|Caleb Surratt, United States
|69b-70a—139
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70b-69a—139
|Jeff Winther, Denmark
|64c-75b—139
|Dan Bradbury, England
|68a-59c—127
|Martin Kaymer, Germany
|68a-60c—128
|Dylan Naidoo, South Africa
|67b-62a—129
|Shubhankar Sharma, India
|68c-65b—133
|Connor Syme, Scotland
|69a-67c—136
|Harrison Crowe, Australia
|65c-75b—140
|Ewen Ferguson, Scotland
|67c-73b—140
|Padraig Harrington, Ireland
|70a-70c—140
|Benjamin Hebert, France
|71a-69c—140
|Angel Hidalgo, Spain
|70c-70b—140
|Calum Hill, Scotland
|71c-69b—140
|Matt Jones, Australia
|69c-71b—140
|Eddie Pepperell, England
|70a-70c—140
|Nikhil Rama, South Africa
|67b-73a—140
|Brandon Robinson-Thompson, England
|66c-74b—140
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70a-70c—140
|Ian Snyman, South Africa
|70a-70c—140
|Matthew Southgate, England
|65c-75b—140
|Daniel Young, Scotland
|65b-75a—140
|Jordan Gumberg, United States
|67b-58a—125
|Harry Hall, England
|67a-62c—129
|Kazuma Kobori, New Zealand
|68b-62a—130
|Frederic Lacroix, France
|65c-68b—133
|Danny Willett, England
|69c-64b—133
|Marcus Kinhult, Sweden
|69c-65b—134
|Manuel Elvira, Spain
|67b-70a—137
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67c-74b—141
|Jens Dantorp, Sweden
|66c-75b—141
|Dustin Johnson, United States
|64a-77c—141
|Taichi Kho, Hong Kong
|69c-72b—141
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|71a-70c—141
|Wilco Nienaber, South Africa
|70a-71c—141
|Callum Shinkwin, England
|71b-70a—141
|Brandon Stone, South Africa
|66b-75a—141
|Oliver Wilson, England
|72a-69c—141
|Alex Fitzpatrick, England
|71a-51c—122
|Cameron Smith, Australia
|72a-50c—122
|Andrew Wilson, England
|68b-54a—122
|Maximilian Kieffer, Germany
|66b-60a—126
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|66b-68a—134
|Brandon Wu, United States
|71c-64b—135
|Thomas Aiken, South Africa
|70a-72c—142
|Aaron Cockerill, Canada
|72c-70b—142
|Sean Crocker, United States
|69b-73a—142
|David Micheluzzi, Australia
|69b-73a—142
|Kerry Mountcastle, New Zealand
|68b-74a—142
|Marco Penge, England
|71a-71c—142
|Anthony Quayle, Australia
|68c-74b—142
|Martin Trainer, France
|69c-73b—142
|Hao-Tong Li, China
|70a-57c—127
|Joost Luiten, Netherlands
|72a-58c—130
|Martin Vorster, South Africa
|71b-61a—132
|Bernd Wiesberger, Austria
|68b-67a—135
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|73a-70c—143
|Joe Dean, England
|69c-74b—143
|Pablo Larrazabal, Spain
|69c-74b—143
|Alexander Levy, France
|70b-73a—143
|Marcel Schneider, Germany
|69b-74a—143
|Clement Sordet, France
|65b-78a—143
|Elvis Smylie, Australia
|68b-61a—129
|Oliver Lindell, Finland
|68c-69b—137
|Sebastian Soderberg, Sweden
|67b-70a—137
|Sam Bairstow, England
|73c-71b—144
|Hamish Brown, Denmark
|73a-71c—144
|Ryggs Johnston, United States
|70c-74b—144
|MJ Maguire, United States
|66b-78a—144
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|69b-75a—144
|Aldrich Potgieter, South Africa
|74a-70c—144
|Yurav Premlall, South Africa
|73b-71a—144
|Robin Williams, South Africa
|70b-74a—144
|Michael Hollick, South Africa
|65b-60a—125
|Matthew Baldwin, England
|68c-69b—137
|Dale Whitnell, England
|72a-65c—137
|Julien Guerrier, France
|70a-71c—141
|Phoenix Campbell, Australia
|72c-73b—145
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|68a-77c—145
|Simon Forsstrom, Sweden
|71c-74b—145
|Callum Tarren, England
|68b-77a—145
|Peter Uihlein, United States
|70a-60c—130
|Daniel Brown, England
|71b-75a—146
|Laurie Canter, England
|69b-77a—146
|Jannik De Bruyn, Germany
|72a-74c—146
|Nacho Elvira, Spain
|73a-73c—146
|Tony Finau, United States
|74a-72c—146
|Rory Franssen, Scotland
|74a-72c—146
|Tyler Hodge, New Zealand
|74a-72c—146
|Frederik Kjettrup, Denmark
|67b-79a—146
|Joel Moscatel, Spain
|68c-78b—146
|Ryan Van Velzen, South Africa
|71c-75b—146
|Gavin Green, Malaysia
|69b-58a—127
|Jordan Doull, Australia
|70b-61a—131
|MJ Viljoen, South Africa
|71b-61a—132
|Adrien Saddier, France
|68a-67c—135
|James Conran, Australia
|76a-63c—139
|Dylan Frittelli, South Africa
|70b-77a—147
|Adrian Meronk, Poland
|71b-76a—147
|Yannik Paul, Germany
|70b-77a—147
|Niklas Lemke, Sweden
|74a-61c—135
|Daniel Hillier, New Zealand
|76a-64c—140
|Louis Albertse, South Africa
|69c-79b—148
|John Paterson, Scotland
|75b-73a—148
|Davis Bryant, United States
|75b-58a—133
|Luis Carrera, Mexico
|68b-81a—149
|Masahiro Kawamura, Japan
|74a-75c—149
|Corey Lamb, Australia
|72b-67a—139
|Brendan Steele, United States
|69b-81a—150
|Keenan Davidse, South Africa
|74a-78c—152
|Casey Jarvis, South Africa
|74a-78c—152
|Rupert Kaminski, South Africa
|80a-73c—153
|Jasper Stubbs, Australia
|72c-82b—154
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|75c-WD
