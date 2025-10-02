Live Radio
Alfred Dunhill Links Championship Par Scores

The Associated Press

October 2, 2025, 12:21 PM

Thursday

Glasgow, United Kingdom

a-Carnoustie Golf Links (Host Course)

7,402 yards; Par 72

b-Old Course

7,318 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5 million

First Round

Note: Tournament is played on three courses.

Ryan Brehm, United States 31c-32c—63 -9
Matthew Jordan, England 30b-33b—63 -9
Darius Van Driel, Netherlands 32c-31c—63 -9
Dustin Johnson, United States 31a-33a—64 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 33a-31a—64 -8
Jeff Winther, Denmark 31c-33c—64 -8
Harrison Crowe, Australia 31c-34c—65 -7
Alejandro Del Rey, Spain 31b-34b—65 -7
Ross Fisher, England 31b-34b—65 -7
Grant Forrest, Scotland 34a-31a—65 -7
Joel Girrbach, Switzerland 29c-36c—65 -7
Michael Hollick, South Africa 32b-33b—65 -7
Frederic Lacroix, France 32c-33c—65 -7
Herman Loubser, South Africa 32c-33c—65 -7
Tom McKibbin, Northern Ireland 32b-33b—65 -7
Louis Oosthuizen, South Africa 30a-35a—65 -7
Andrea Pavan, Italy 31b-34b—65 -7
David Puig, Spain 30c-35c—65 -7
Conor Purcell, Ireland 31c-34c—65 -7
Benjamin Schmidt, England 31c-34c—65 -7
Clement Sordet, France 33b-32b—65 -7
Matthew Southgate, England 31c-34c—65 -7
Richard Sterne, South Africa 32c-33c—65 -7
Tom Vaillant, France 32c-33c—65 -7
Daniel Young, Scotland 31b-34b—65 -7
Rafa Cabrera Bello, Spain 33b-33b—66 -6
Jorge Campillo, Spain 34c-32c—66 -6
Jens Dantorp, Sweden 36c-30c—66 -6
Tyrrell Hatton, England 32a-34a—66 -6
Scott Jamieson, Scotland 34b-32b—66 -6
Maximilian Kieffer, Germany 31b-35b—66 -6
Mikael Lindberg, Sweden 32c-34c—66 -6
Robert MacIntyre, Scotland 33a-33a—66 -6
MJ Maguire, United States 32b-34b—66 -6
Troy Merritt, United States 29b-37b—66 -6
Brandon Robinson-Thompson, England 35c-31c—66 -6
Freddy Schott, Germany 33c-33c—66 -6
Jack Senior, England 32b-34b—66 -6
Brandon Stone, South Africa 34b-32b—66 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33c-34c—67 -5
Wenyi Ding, China 36c-31c—67 -5
Manuel Elvira, Spain 33b-34b—67 -5
Ewen Ferguson, Scotland 33c-34c—67 -5
Matt Fitzpatrick, England 33a-34a—67 -5
Tommy Fleetwood, England 34a-33a—67 -5
Deon Germishuys, South Africa 33a-34a—67 -5
Jordan Gumberg, United States 32b-35b—67 -5
Harry Hall, England 34a-33a—67 -5
Frederik Kjettrup, Denmark 34b-33b—67 -5
Brooks Koepka, United States 33a-34a—67 -5
Joakim Lagergren, Sweden 34a-33a—67 -5
Dylan Naidoo, South Africa 35b-32b—67 -5
John Parry, England 34a-33a—67 -5
Thomas Pieters, Belgium 33b-34b—67 -5
Nikhil Rama, South Africa 34b-33b—67 -5
Kristoffer Reitan, Norway 35a-32a—67 -5
Matthias Schwab, Austria 33c-34c—67 -5
Sebastian Soderberg, Sweden 32b-35b—67 -5
Marcus Armitage, England 32b-36b—68 -4
Matthew Baldwin, England 33c-35c—68 -4
Dan Bradbury, England 33a-35a—68 -4
Jonathan Broomhead, South Africa 35b-33b—68 -4
Luis Carrera, Mexico 33b-35b—68 -4
George Coetzee, South Africa 33c-35c—68 -4
Nicolas Colsaerts, Belgium 35a-33a—68 -4
Ricardo Gouveia, Portugal 34c-34c—68 -4
Martin Kaymer, Germany 34a-34a—68 -4
Jeong-Weon Ko, France 31c-37c—68 -4
Kazuma Kobori, New Zealand 33b-35b—68 -4
Francesco Laporta, Italy 32c-36c—68 -4
Oliver Lindell, Finland 32c-36c—68 -4
Guido Migliozzi, Italy 35c-33c—68 -4
Joel Moscatel, Spain 35c-33c—68 -4
Kerry Mountcastle, New Zealand 34b-34b—68 -4
Tapio Pulkkanen, Finland 33c-35c—68 -4
Anthony Quayle, Australia 35c-33c—68 -4
Richie Ramsay, Scotland 37a-31a—68 -4
Adrien Saddier, France 34a-34a—68 -4
Shubhankar Sharma, India 32c-36c—68 -4
Jordan L. Smith, England 34a-34a—68 -4
Elvis Smylie, Australia 32b-36b—68 -4
Callum Tarren, England 33b-35b—68 -4
Bubba Watson, United States 34a-34a—68 -4
Bernd Wiesberger, Austria 34b-34b—68 -4
Andrew Wilson, England 33b-35b—68 -4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 31c-37c—68 -4
Louis Albertse, South Africa 33c-36c—69 -3
Angel Ayora Fanegas, Spain 34c-35c—69 -3
Laurie Canter, England 36b-33b—69 -3
Todd Clements, England 33b-36b—69 -3
Sean Crocker, United States 34b-35b—69 -3
Joe Dean, England 35c-34c—69 -3
Gavin Green, Malaysia 34b-35b—69 -3
Matt Jones, Australia 34c-35c—69 -3
Taichi Kho, Hong Kong 33c-36c—69 -3
Marcus Kinhult, Sweden 34c-35c—69 -3
Pablo Larrazabal, Spain 34c-35c—69 -3
Zander Lombard, South Africa 34c-35c—69 -3
Richard Mansell, England 37b-32b—69 -3
David Micheluzzi, Australia 33b-36b—69 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 34b-35b—69 -3
David Ravetto, France 34a-35a—69 -3
Patrick Reed, United States 33a-36a—69 -3
Marcel Schneider, Germany 34b-35b—69 -3
Brendan Steele, United States 33b-36b—69 -3
Caleb Surratt, United States 32b-37b—69 -3
Connor Syme, Scotland 33a-36a—69 -3
Martin Trainer, France 35c-34c—69 -3
Danny Willett, England 35c-34c—69 -3
Thomas Aiken, South Africa 35a-35a—70 -2
Jordan Doull, Australia 35b-35b—70 -2
Dylan Frittelli, South Africa 33b-37b—70 -2
Julien Guerrier, France 36a-34a—70 -2
Padraig Harrington, Ireland 35a-35a—70 -2
Angel Hidalgo, Spain 34c-36c—70 -2
Ryggs Johnston, United States 34c-36c—70 -2
Alexander Levy, France 34b-36b—70 -2
Hao-Tong Li, China 35a-35a—70 -2
Wilco Nienaber, South Africa 33a-37a—70 -2
Yannik Paul, Germany 33b-37b—70 -2
Eddie Pepperell, England 34a-36a—70 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 34a-36a—70 -2
Ian Snyman, South Africa 37a-33a—70 -2
Peter Uihlein, United States 35a-35a—70 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34b-36b—70 -2
Robin Williams, South Africa 33b-37b—70 -2
Daniel Brown, England 34b-37b—71 -1
Alex Fitzpatrick, England 34a-37a—71 -1
Simon Forsstrom, Sweden 35c-36c—71 -1
Benjamin Hebert, France 37a-34a—71 -1
Calum Hill, Scotland 35c-36c—71 -1
Nathan Kimsey, England 33c-38c—71 -1
Adrian Meronk, Poland 35b-36b—71 -1
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36a-35a—71 -1
Marco Penge, England 35a-36a—71 -1
Callum Shinkwin, England 37b-34b—71 -1
Ryan Van Velzen, South Africa 34c-37c—71 -1
MJ Viljoen, South Africa 36b-35b—71 -1
Martin Vorster, South Africa 34b-37b—71 -1
Brandon Wu, United States 36c-35c—71 -1
Phoenix Campbell, Australia 35c-37c—72 E
Aaron Cockerill, Canada 33c-39c—72 E
Jannik De Bruyn, Germany 35a-37a—72 E
Corey Lamb, Australia 34b-38b—72 E
Joost Luiten, Netherlands 35a-37a—72 E
Cameron Smith, Australia 34a-38a—72 E
Jasper Stubbs, Australia 35c-37c—72 E
Dale Whitnell, England 36a-36a—72 E
Oliver Wilson, England 35a-37a—72 E
Sam Bairstow, England 35c-38c—73 +1
Lucas Bjerregaard, Denmark 37a-36a—73 +1
Hamish Brown, Denmark 37a-36a—73 +1
Nacho Elvira, Spain 36a-37a—73 +1
Yurav Premlall, South Africa 36b-37b—73 +1
Keenan Davidse, South Africa 37a-37a—74 +2
Tony Finau, United States 36a-38a—74 +2
Rory Franssen, Scotland 37a-37a—74 +2
Tyler Hodge, New Zealand 38a-36a—74 +2
Casey Jarvis, South Africa 38a-36a—74 +2
Masahiro Kawamura, Japan 37a-37a—74 +2
Niklas Lemke, Sweden 36a-38a—74 +2
Aldrich Potgieter, South Africa 37a-37a—74 +2
Davis Bryant, United States 37b-38b—75 +3
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 39c-36c—75 +3
John Paterson, Scotland 36b-39b—75 +3
James Conran, Australia 37a-39a—76 +4
Daniel Hillier, New Zealand 40a-36a—76 +4
Rupert Kaminski, South Africa 36a-44a—80 +8

