Alfred Dunhill Links Championship Par Scores

Sunday
Glasgow, United Kingdom
a-Carnoustie Golf Links (Host Course)
7,394 yards; Par 72
b-Old Course
7,318 yards; Par 72
c-Kingsbarns Golf Links
7,227 yards; Par 72
Purse: $5 million
Final Round
Note: Tournament is played on three courses.
|Robert MacIntyre, Scotland (835), $696,437
|66a-66c-66b—198
|-18
|Tyrrell Hatton, England (555), $450,636
|66a-71c-65b—202
|-14
|John Parry, England (281), $231,463
|67a-70c-66b—203
|-13
|Richard Sterne, South Africa (281), $231,463
|65c-67b-71a—203
|-13
|Angel Ayora Fanegas, Spain (145), $119,350
|69c-69b-66a—204
|-12
|Scott Jamieson, Scotland (145), $119,350
|66b-68a-70c—204
|-12
|Mikael Lindberg, Sweden (145), $119,350
|66c-68b-70a—204
|-12
|Jacob Skov Olesen, Denmark (145), $119,350
|64a-70c-70b—204
|-12
|Kristoffer Reitan, Norway (145), $119,350
|67a-69c-68b—204
|-12
|Jordan L. Smith, England (145), $119,350
|68a-71c-65b—204
|-12
|Grant Forrest, Scotland (83), $68,620
|65a-71c-69b—205
|-11
|Benjamin Hebert, France (83), $68,620
|71a-69c-65b—205
|-11
|Joakim Lagergren, Sweden (83), $68,620
|67a-69c-69b—205
|-11
|Louis Oosthuizen, South Africa (0), $68,620
|65a-68c-72b—205
|-11
|Todd Clements, England (66), $54,349
|69b-67a-70c—206
|-10
|Richard Mansell, England (66), $54,349
|69b-70a-67c—206
|-10
|Tom McKibbin, Northern Ireland (66), $54,349
|65b-73a-68c—206
|-10
|Tapio Pulkkanen, Finland (66), $54,349
|68c-66b-72a—206
|-10
|Freddy Schott, Germany (66), $54,349
|66c-68b-72a—206
|-10
|Brooks Koepka, United States (0), $54,349
|67a-69c-70b—206
|-10
|Jorge Campillo, Spain (51), $41,377
|66c-71b-70a—207
|-9
|Alejandro Del Rey, Spain (51), $41,377
|65b-73a-69c—207
|-9
|Wenyi Ding, China (51), $41,377
|67c-67b-73a—207
|-9
|Tommy Fleetwood, England (51), $41,377
|67a-70c-70b—207
|-9
|Zander Lombard, South Africa (51), $41,377
|69c-68b-70a—207
|-9
|Eddie Pepperell, England (51), $41,377
|70a-70c-67b—207
|-9
|Matthias Schwab, Austria (51), $41,377
|67c-70b-70a—207
|-9
|Tom Vaillant, France (51), $41,377
|65c-69b-73a—207
|-9
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (51), $41,377
|70b-69a-68c—207
|-9
|Matt Fitzpatrick, England (12), $41,377
|67a-69c-71b—207
|-9
|Herman Loubser, South Africa (0), $41,377
|65c-72b-70a—207
|-9
|Calum Hill, Scotland (38), $30,008
|71c-69b-68a—208
|-8
|Matthew Jordan, England (38), $30,008
|63b-77a-68c—208
|-8
|Marcus Kinhult, Sweden (38), $30,008
|69c-71b-68a—208
|-8
|Conor Purcell, Ireland (38), $30,008
|65c-73b-70a—208
|-8
|Patrick Reed, United States (38), $30,008
|69a-70c-69b—208
|-8
|Kerry Mountcastle, New Zealand (0), $30,008
|68b-74a-66c—208
|-8
|Jack Senior, England (0), $30,008
|66b-71a-71c—208
|-8
|Caleb Surratt, United States (0), $30,008
|69b-70a-69c—208
|-8
|Marcus Armitage, England (29), $22,122
|68b-71a-70c—209
|-7
|Rafa Cabrera Bello, Spain (29), $22,122
|66b-76a-67c—209
|-7
|Kazuma Kobori, New Zealand (29), $22,122
|68b-74a-67c—209
|-7
|Troy Merritt, United States (29), $22,122
|66b-72a-71c—209
|-7
|Andrea Pavan, Italy (29), $22,122
|65b-71a-73c—209
|-7
|Darius Van Driel, Netherlands (29), $22,122
|63c-72b-74a—209
|-7
|Daniel Young, Scotland (29), $22,122
|65b-75a-69c—209
|-7
|Jonathan Broomhead, South Africa (0), $22,122
|68b-71a-70c—209
|-7
|Matt Jones, Australia (0), $22,122
|69c-71b-69a—209
|-7
|Bubba Watson, United States (0), $22,122
|68a-69c-72b—209
|-7
|Ryan Brehm, United States (19), $14,301
|63c-72b-75a—210
|-6
|Ross Fisher, England (19), $14,301
|65b-76a-69c—210
|-6
|Deon Germishuys, South Africa (19), $14,301
|67a-72c-71b—210
|-6
|Ricardo Gouveia, Portugal (19), $14,301
|68c-69b-73a—210
|-6
|Joost Luiten, Netherlands (19), $14,301
|72a-71c-67b—210
|-6
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (19), $14,301
|71a-70c-69b—210
|-6
|Brandon Robinson-Thompson, England (19), $14,301
|66c-74b-70a—210
|-6
|Jayden Trey Schaper, South Africa (19), $14,301
|70a-70c-70b—210
|-6
|Martin Kaymer, Germany (0), $14,301
|68a-73c-69b—210
|-6
|David Puig, Spain (0), $14,301
|65c-74b-71a—210
|-6
|Ian Snyman, South Africa (0), $14,301
|70a-70c-70b—210
|-6
|Jannik De Bruyn, Germany (12), $9,627
|72a-74c-65b—211
|-5
|Manuel Elvira, Spain (12), $9,627
|67b-74a-70c—211
|-5
|Ewen Ferguson, Scotland (12), $9,627
|67c-73b-71a—211
|-5
|Maximilian Kieffer, Germany (12), $9,627
|66b-76a-69c—211
|-5
|Hao-Tong Li, China (12), $9,627
|70a-72c-69b—211
|-5
|Wilco Nienaber, South Africa (12), $9,627
|70a-71c-70b—211
|-5
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (12), $9,627
|69b-75a-67c—211
|-5
|Shubhankar Sharma, India (12), $9,627
|68c-72b-71a—211
|-5
|Bernd Wiesberger, Austria (12), $9,627
|68b-75a-68c—211
|-5
|Yurav Premlall, South Africa (0), $9,627
|73b-71a-67c—211
|-5
|Thomas Aiken, South Africa
|70a-72c-70b—212
|-4
|Harrison Crowe, Australia
|65c-75b-72a—212
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|65c-69b-78a—212
|-4
|Padraig Harrington, Ireland
|70a-70c-72b—212
|-4
|Dustin Johnson, United States
|64a-77c-71b—212
|-4
|Jeong-Weon Ko, France
|68c-69b-75a—212
|-4
|Francesco Laporta, Italy
|68c-70b-74a—212
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|68c-67b-77a—212
|-4
|Thomas Pieters, Belgium
|67b-72a-73c—212
|-4
|Cameron Smith, Australia
|72a-70c-70b—212
|-4
|Brandon Stone, South Africa
|66b-75a-71c—212
|-4
|Callum Tarren, England
|68b-77a-67c—212
|-4
|Alex Fitzpatrick, England
|71a-72c-70b—213
|-3
|Harry Hall, England
|67a-75c-71b—213
|-3
|Nathan Kimsey, England
|71c-68b-74a—213
|-3
|Richie Ramsay, Scotland
|68a-71c-74b—213
|-3
|Benjamin Schmidt, England
|65c-72b-76a—213
|-3
|Callum Shinkwin, England
|71b-70a-72c—213
|-3
|Jeff Winther, Denmark
|64c-75b-74a—213
|-3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|68c-70b-75a—213
|-3
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|67c-74b-73a—214
|-2
|Oliver Lindell, Finland
|68c-76b-70a—214
|-2
|Marco Penge, England
|71a-71c-72b—214
|-2
|Nikhil Rama, South Africa
|67b-73a-74c—214
|-2
|Matthew Southgate, England
|65c-75b-74a—214
|-2
|Martin Trainer, France
|69c-73b-72a—214
|-2
|Andrew Wilson, England
|68b-76a-70c—214
|-2
|Oliver Wilson, England
|72a-69c-73b—214
|-2
|Luis Carrera, Mexico
|68b-81a-66c—215
|-1
|George Coetzee, South Africa
|68c-69b-78a—215
|-1
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|68a-77c-70b—215
|-1
|Nacho Elvira, Spain
|73a-73c-69b—215
|-1
|Tony Finau, United States
|74a-72c-69b—215
|-1
|Julien Guerrier, France
|70a-73c-72b—215
|-1
|David Micheluzzi, Australia
|69b-73a-73c—215
|-1
|Aldrich Potgieter, South Africa
|74a-70c-71b—215
|-1
|Elvis Smylie, Australia
|68b-77a-70c—215
|-1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|67b-77a-71c—215
|-1
|Connor Syme, Scotland
|69a-72c-74b—215
|-1
|Peter Uihlein, United States
|70a-74c-71b—215
|-1
|Robin Williams, South Africa
|70b-74a-71c—215
|-1
|Brandon Wu, United States
|71c-71b-73a—215
|-1
|Matthew Baldwin, England
|68c-77b-71a—216
|E
|Aaron Cockerill, Canada
|72c-70b-74a—216
|E
|Jens Dantorp, Sweden
|66c-75b-75a—216
|E
|Joe Dean, England
|69c-74b-73a—216
|E
|Jordan Gumberg, United States
|67b-75a-74c—216
|E
|Taichi Kho, Hong Kong
|69c-72b-75a—216
|E
|Alexander Levy, France
|70b-73a-73c—216
|E
|Adrian Meronk, Poland
|71b-76a-69c—216
|E
|David Ravetto, France
|69a-70c-77b—216
|E
|Martin Vorster, South Africa
|71b-75a-70c—216
|E
|Louis Albertse, South Africa
|69c-79b-69a—217
|+1
|Hamish Brown, Denmark
|73a-71c-73b—217
|+1
|Rory Franssen, Scotland
|74a-72c-71b—217
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|70c-70b-77a—217
|+1
|Daniel Hillier, New Zealand
|76a-72c-69b—217
|+1
|Dylan Naidoo, South Africa
|67b-75a-75c—217
|+1
|John Paterson, Scotland
|75b-73a-69c—217
|+1
|Anthony Quayle, Australia
|68c-74b-75a—217
|+1
|Clement Sordet, France
|65b-78a-74c—217
|+1
|Danny Willett, England
|69c-72b-76a—217
|+1
|Sam Bairstow, England
|73c-71b-74a—218
|+2
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|73a-70c-75b—218
|+2
|Dan Bradbury, England
|68a-74c-76b—218
|+2
|Yannik Paul, Germany
|70b-77a-71c—218
|+2
|Marcel Schneider, Germany
|69b-74a-75c—218
|+2
|Davis Bryant, United States
|75b-74a-70c—219
|+3
|Frederik Kjettrup, Denmark
|67b-79a-73c—219
|+3
|Adrien Saddier, France
|68a-80c-71b—219
|+3
|Dale Whitnell, England
|72a-73c-74b—219
|+3
|Phoenix Campbell, Australia
|72c-73b-75a—220
|+4
|Laurie Canter, England
|69b-77a-74c—220
|+4
|James Conran, Australia
|76a-71c-73b—220
|+4
|Corey Lamb, Australia
|72b-80a-68c—220
|+4
|Pablo Larrazabal, Spain
|69c-74b-77a—220
|+4
|Sean Crocker, United States
|69b-73a-79c—221
|+5
|Tyler Hodge, New Zealand
|74a-72c-75b—221
|+5
|Casey Jarvis, South Africa
|74a-78c-69b—221
|+5
|Ryggs Johnston, United States
|70c-74b-77a—221
|+5
|Joel Moscatel, Spain
|68c-78b-75a—221
|+5
|Michael Hollick, South Africa
|65b-82a-75c—222
|+6
|MJ Maguire, United States
|66b-78a-78c—222
|+6
|Ryan Van Velzen, South Africa
|71c-75b-77a—223
|+7
|Jordan Doull, Australia
|70b-78a-76c—224
|+8
|Simon Forsstrom, Sweden
|71c-74b-79a—224
|+8
|Dylan Frittelli, South Africa
|70b-77a-77c—224
|+8
|Masahiro Kawamura, Japan
|74a-75c-75b—224
|+8
|Brendan Steele, United States
|69b-81a-75c—225
|+9
|Keenan Davidse, South Africa
|74a-78c-74b—226
|+10
|Gavin Green, Malaysia
|69b-81a-76c—226
|+10
|MJ Viljoen, South Africa
|71b-79a-76c—226
|+10
|Rupert Kaminski, South Africa
|80a-73c-74b—227
|+11
|Jasper Stubbs, Australia
|72c-82b-83a—237
|+21
|Frederic Lacroix, France
|65c-77b-85a-WD
|Niklas Lemke, Sweden
|74a-76c-84b-WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.