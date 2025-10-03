Live Radio
Alfred Dunhill Links Championship Par Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 3:44 PM

Friday

Glasgow, United Kingdom

a-Carnoustie Golf Links (Host Course)

7,394 yards; Par 72

b-Old Course

7,318 yards; Par 72

c-Kingsbarns Golf Links

7,227 yards; Par 72

Purse: $5 million

Second Round

Note: Tournament is played on three courses.

Robert MacIntyre, Scotland 66a-66c—132 -12
Richard Sterne, South Africa 65c-67b—132 -12
Louis Oosthuizen, South Africa 65a-68c—133 -11
Ryan Brehm, United States 63c-63b—126 -10
Tom McKibbin, Northern Ireland 65b-65a—130 -10
Wenyi Ding, China 67c-67b—134 -10
Joel Girrbach, Switzerland 65c-69b—134 -10
Scott Jamieson, Scotland 66b-68a—134 -10
Mikael Lindberg, Sweden 66c-68b—134 -10
Tapio Pulkkanen, Finland 68c-66b—134 -10
Freddy Schott, Germany 66c-68b—134 -10
Tom Vaillant, France 65c-69b—134 -10
Guido Migliozzi, Italy 68c-67b—135 -9
Darius Van Driel, Netherlands 63c-72b—135 -9
Grant Forrest, Scotland 65a-58c—123 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 64a-59c—123 -8
Brooks Koepka, United States 67a-57c—124 -8
Herman Loubser, South Africa 65c-67b—132 -8
Matt Fitzpatrick, England 67a-69c—136 -8
Joakim Lagergren, Sweden 67a-69c—136 -8
Andrea Pavan, Italy 65b-71a—136 -8
Kristoffer Reitan, Norway 67a-69c—136 -8
Todd Clements, England 69b-61a—130 -7
Jorge Campillo, Spain 66c-71b—137 -7
George Coetzee, South Africa 68c-69b—137 -7
Tommy Fleetwood, England 67a-70c—137 -7
Ricardo Gouveia, Portugal 68c-69b—137 -7
Tyrrell Hatton, England 66a-71c—137 -7
Jeong-Weon Ko, France 68c-69b—137 -7
Zander Lombard, South Africa 69c-68b—137 -7
John Parry, England 67a-70c—137 -7
Benjamin Schmidt, England 65c-72b—137 -7
Matthias Schwab, Austria 67c-70b—137 -7
Jack Senior, England 66b-71a—137 -7
Bubba Watson, United States 68a-69c—137 -7
Ross Fisher, England 65b-65a—130 -6
Matthew Jordan, England 63b-71a—134 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 69c-69b—138 -6
Alejandro Del Rey, Spain 65b-73a—138 -6
Francesco Laporta, Italy 68c-70b—138 -6
Conor Purcell, Ireland 65c-73b—138 -6
Fabrizio Zanotti, Paraguay 68c-70b—138 -6
Richard Mansell, England 69b-50a—119 -5
Troy Merritt, United States 66b-65a—131 -5
Marcus Armitage, England 68b-71a—139 -5
Jonathan Broomhead, South Africa 68b-71a—139 -5
Deon Germishuys, South Africa 67a-72c—139 -5
Nathan Kimsey, England 71c-68b—139 -5
Thomas Pieters, Belgium 67b-72a—139 -5
David Puig, Spain 65c-74b—139 -5
Richie Ramsay, Scotland 68a-71c—139 -5
David Ravetto, France 69a-70c—139 -5
Patrick Reed, United States 69a-70c—139 -5
Jordan L. Smith, England 68a-71c—139 -5
Caleb Surratt, United States 69b-70a—139 -5
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70b-69a—139 -5
Jeff Winther, Denmark 64c-75b—139 -5
Dan Bradbury, England 68a-59c—127 -4
Martin Kaymer, Germany 68a-60c—128 -4
Dylan Naidoo, South Africa 67b-62a—129 -4
Shubhankar Sharma, India 68c-65b—133 -4
Connor Syme, Scotland 69a-67c—136 -4
Harrison Crowe, Australia 65c-75b—140 -4
Ewen Ferguson, Scotland 67c-73b—140 -4
Padraig Harrington, Ireland 70a-70c—140 -4
Benjamin Hebert, France 71a-69c—140 -4
Angel Hidalgo, Spain 70c-70b—140 -4
Calum Hill, Scotland 71c-69b—140 -4
Matt Jones, Australia 69c-71b—140 -4
Eddie Pepperell, England 70a-70c—140 -4
Nikhil Rama, South Africa 67b-73a—140 -4
Brandon Robinson-Thompson, England 66c-74b—140 -4
Jayden Trey Schaper, South Africa 70a-70c—140 -4
Ian Snyman, South Africa 70a-70c—140 -4
Matthew Southgate, England 65c-75b—140 -4
Daniel Young, Scotland 65b-75a—140 -4
Jordan Gumberg, United States 67b-58a—125 -3
Harry Hall, England 67a-62c—129 -3
Kazuma Kobori, New Zealand 68b-62a—130 -3
Frederic Lacroix, France 65c-68b—133 -3
Danny Willett, England 69c-64b—133 -3
Marcus Kinhult, Sweden 69c-65b—134 -3
Manuel Elvira, Spain 67b-70a—137 -3
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 67c-74b—141 -3
Jens Dantorp, Sweden 66c-75b—141 -3
Dustin Johnson, United States 64a-77c—141 -3
Taichi Kho, Hong Kong 69c-72b—141 -3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 71a-70c—141 -3
Wilco Nienaber, South Africa 70a-71c—141 -3
Callum Shinkwin, England 71b-70a—141 -3
Brandon Stone, South Africa 66b-75a—141 -3
Oliver Wilson, England 72a-69c—141 -3
Alex Fitzpatrick, England 71a-51c—122 -2
Cameron Smith, Australia 72a-50c—122 -2
Andrew Wilson, England 68b-54a—122 -2
Maximilian Kieffer, Germany 66b-60a—126 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 66b-68a—134 -2
Brandon Wu, United States 71c-64b—135 -2
Thomas Aiken, South Africa 70a-72c—142 -2
Aaron Cockerill, Canada 72c-70b—142 -2
Sean Crocker, United States 69b-73a—142 -2
David Micheluzzi, Australia 69b-73a—142 -2
Kerry Mountcastle, New Zealand 68b-74a—142 -2
Marco Penge, England 71a-71c—142 -2
Anthony Quayle, Australia 68c-74b—142 -2
Martin Trainer, France 69c-73b—142 -2
Hao-Tong Li, China 70a-57c—127 -1
Joost Luiten, Netherlands 72a-58c—130 -1
Martin Vorster, South Africa 71b-61a—132 -1
Bernd Wiesberger, Austria 68b-67a—135 -1
Lucas Bjerregaard, Denmark 73a-70c—143 -1
Joe Dean, England 69c-74b—143 -1
Pablo Larrazabal, Spain 69c-74b—143 -1
Alexander Levy, France 70b-73a—143 -1
Marcel Schneider, Germany 69b-74a—143 -1
Clement Sordet, France 65b-78a—143 -1
Elvis Smylie, Australia 68b-61a—129 E
Oliver Lindell, Finland 68c-69b—137 E
Sebastian Soderberg, Sweden 67b-70a—137 E
Sam Bairstow, England 73c-71b—144 E
Hamish Brown, Denmark 73a-71c—144 E
Ryggs Johnston, United States 70c-74b—144 E
MJ Maguire, United States 66b-78a—144 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 69b-75a—144 E
Aldrich Potgieter, South Africa 74a-70c—144 E
Yurav Premlall, South Africa 73b-71a—144 E
Robin Williams, South Africa 70b-74a—144 E
Michael Hollick, South Africa 65b-60a—125 +1
Matthew Baldwin, England 68c-69b—137 +1
Dale Whitnell, England 72a-65c—137 +1
Julien Guerrier, France 70a-71c—141 +1
Phoenix Campbell, Australia 72c-73b—145 +1
Nicolas Colsaerts, Belgium 68a-77c—145 +1
Simon Forsstrom, Sweden 71c-74b—145 +1
Callum Tarren, England 68b-77a—145 +1
Peter Uihlein, United States 70a-60c—130 +2
Daniel Brown, England 71b-75a—146 +2
Laurie Canter, England 69b-77a—146 +2
Jannik De Bruyn, Germany 72a-74c—146 +2
Nacho Elvira, Spain 73a-73c—146 +2
Tony Finau, United States 74a-72c—146 +2
Rory Franssen, Scotland 74a-72c—146 +2
Tyler Hodge, New Zealand 74a-72c—146 +2
Frederik Kjettrup, Denmark 67b-79a—146 +2
Joel Moscatel, Spain 68c-78b—146 +2
Ryan Van Velzen, South Africa 71c-75b—146 +2
Gavin Green, Malaysia 69b-58a—127 +3
Jordan Doull, Australia 70b-61a—131 +3
MJ Viljoen, South Africa 71b-61a—132 +3
Adrien Saddier, France 68a-67c—135 +3
James Conran, Australia 76a-63c—139 +3
Dylan Frittelli, South Africa 70b-77a—147 +3
Adrian Meronk, Poland 71b-76a—147 +3
Yannik Paul, Germany 70b-77a—147 +3
Niklas Lemke, Sweden 74a-61c—135 +4
Daniel Hillier, New Zealand 76a-64c—140 +4
Louis Albertse, South Africa 69c-79b—148 +4
John Paterson, Scotland 75b-73a—148 +4
Davis Bryant, United States 75b-58a—133 +5
Luis Carrera, Mexico 68b-81a—149 +5
Masahiro Kawamura, Japan 74a-75c—149 +5
Corey Lamb, Australia 72b-67a—139 +6
Brendan Steele, United States 69b-81a—150 +6
Keenan Davidse, South Africa 74a-78c—152 +8
Casey Jarvis, South Africa 74a-78c—152 +8
Rupert Kaminski, South Africa 80a-73c—153 +9
Jasper Stubbs, Australia 72c-82b—154 +10
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 75c-WD

