Live Radio
Home » Sports » 2025 MLS Playoff Glance

2025 MLS Playoff Glance

The Associated Press

October 19, 2025, 5:01 PM

All Times EDT

Wild Card

Eastern Conference

Tuesday, Oct. 22: Orlando at Chicago, 5:30 p.m.

Western Conference

Tuesday, Oct. 22: Salt Lake at Portland, 7:30 p.m.

First Round – Best of 3 (x-if necessary)

Eastern Conference

Philadelphia vs. Orlando/Chicago winner

Saturday, Oct. 26: Orlando/Chicago winner at Philadelphia, 2:30 p.m.

Saturday, Nov. 1: Philadelphia at Orlando/Chicago winner, 2:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Orlando/Chicago winner at Philadelphia, TBD

Cincinnati vs. Columbus

Sunday, Oct. 27: Columbus at Cincinnati, 3:45 p.m.

Saturday, Nov. 2: Cincinnati at Columbus, 3:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Columbus at Cincinnati, TBD

Miami vs. Nashville

Thursday, Oct. 24: Nashville at Miami, 5 p.m.

Friday, Nov. 1: Miami at Nashville, 4:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Nashville at Miami, TBD

Charlotte vs. New York City

Monday, Oct. 28: New York City at Charlotte, 3:45 p.m.

Friday, Nov. 1: Charlotte at New York City, 12:30 p.m.

x-Thursday, Nov. 7: New York City at Charlotte, TBD

Western Conference

San Diego vs. Salt Lake/Portland winner

Saturday, Oct. 26: Salt Lake/Portland winner at San Diego, 6:30 p.m.

Saturday, Nov. 1: San Diego at Salt Lake/Portland winner, 6:30 p.m.

x-Sunday, Nov. 9: Salt Lake/Portland winner at San Diego, TBD

Vancouver vs. Dallas

Saturday, Oct. 26: Dallas at Vancouver, 4:30 p.m.

Saturday, Nov. 1: Vancouver at Dallas, 6:30 p.m.

x-Thursday, Nov. 7: Dallas at Vancouver, TBD

Minnesota vs. Seattle

Sunday, Oct. 27: Seattle at Minnesota, 6 p.m.

Sunday, Nov. 3: Minnesota at Seattle, 7:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Seattle at Minnesota, TBD

Los Angeles FC vs. Austin

Tuesday, Oct. 29: Austin at Los Angeles FC, 7:30 p.m.

Saturday, Nov. 2: Los Angeles FC at Austin, 5:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Austin at Los Angeles FC, TBD

Conference Semifinals

Nov. 22 – Nov. 23

Eastern Conference: TBD

Western Conference: TBD

Conference Final

Nov. 29 – Nov. 30

Semifinal winners, TBD

Championship

Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 4 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up