2025 MLS Playoff Glance

All Times EDT
Wild Card
Eastern Conference
Wednesday, Oct. 22: Chicago 3, Orlando 1
Western Conference
Wednesday, Oct. 22: Portland 3, Salt Lake 1
First Round – Best of 3 (x-if necessary)
Eastern Conference
Philadelphia 1, Chicago 0
Sunday, Oct. 26: Philadelphia 2, Chicago 2, Philadelphia wins 4-2 on penalty kicks
Saturday, Nov. 1: Philadelphia at Chicago, 5:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Chicago at Philadelphia, TBD
Cincinnati 1, Columbus 0
Monday, Oct. 27: Cincinnati 1, Columbus 0
Sunday, Nov. 2: Cincinnati at Columbus, 6:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Columbus at Cincinnati, TBD
Miami 1, Nashville 0
Friday, Oct. 24: Miami 3, Nashville 1
Saturday, Nov. 1: Miami at Nashville, 7:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Nashville at Miami, TBD
Charlotte vs. New York City
Tuesday, Oct. 28: New York City at Charlotte, 6:45 p.m.
Saturday, Nov. 1: Charlotte at New York City, 3:30 p.m.
x-Friday, Nov. 7: New York City at Charlotte, TBD
Western Conference
San Diego 1, Portland 0
Sunday, Oct. 26: San Diego 2, Portland 1
Saturday, Nov. 1: San Diego at Portland, 9:30 p.m.
x-Sunday, Nov. 9: Portland at San Diego, TBD
Vancouver 1, Dallas 0
Saturday, Oct. 26: Vancouver 3, Dallas 0
Saturday, Nov. 1: Vancouver at Dallas, 9:30 p.m.
x-Friday, Nov. 7: Dallas at Vancouver, TBD
Minnesota 1, Seattle 0
Monday, Oct. 27: Seattle 0 Minnesota 0, Minnesota wins 3-2 on penalty kicks
Monday, Nov. 3: Minnesota at Seattle, 10:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Seattle at Minnesota, TBD
Los Angeles FC vs. Austin
Wednesday, Oct. 29: Austin at Los Angeles FC, 10:30 p.m.
Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC at Austin, 8:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Austin at Los Angeles FC, TBD
Conference Semifinals
Nov. 22 – Nov. 23
Eastern Conference: TBD
Western Conference: TBD
Conference Final
Nov. 29 – Nov. 30
Semifinal winners, TBD
Championship
Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 2:30 p.m.
