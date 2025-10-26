Live Radio
2025 MLS Playoff Glance

The Associated Press

October 26, 2025, 11:56 PM

All Times EDT

Wild Card

Eastern Conference

Wednesday, Oct. 22: Chicago 3, Orlando 1

Western Conference

Wednesday, Oct. 22: Portland 3, Salt Lake 1

First Round – Best of 3 (x-if necessary)

Eastern Conference

Philadelphia 1, Chicago 0

Sunday, Oct. 26: Philadelphia 2, Chicago 2, Philadelphia wins 4-2 on penalty kicks

Saturday, Nov. 1: Philadelphia at Chicago, 5:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Chicago at Philadelphia, TBD

Cincinnati vs. Columbus

Monday, Oct. 27: Columbus at Cincinnati, 6:45 p.m.

Sunday, Nov. 2: Cincinnati at Columbus, 6:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Columbus at Cincinnati, TBD

Miami 1, Nashville 0

Friday, Oct. 24: Miami 3, Nashville 1

Saturday, Nov. 1: Miami at Nashville, 7:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Nashville at Miami, TBD

Charlotte vs. New York City

Tuesday, Oct. 28: New York City at Charlotte, 6:45 p.m.

Saturday, Nov. 1: Charlotte at New York City, 3:30 p.m.

x-Friday, Nov. 7: New York City at Charlotte, TBD

Western Conference

San Diego 1, Portland 0

Sunday, Oct. 26: San Diego 2, Portland 1

Saturday, Nov. 1: San Diego at Portland, 9:30 p.m.

x-Sunday, Nov. 9: Portland at San Diego, TBD

Vancouver 1, Dallas 0

Saturday, Oct. 26: Vancouver 3, Dallas 0

Saturday, Nov. 1: Vancouver at Dallas, 9:30 p.m.

x-Friday, Nov. 7: Dallas at Vancouver, TBD

Minnesota vs. Seattle

Monday, Oct. 27: Seattle at Minnesota, 9 p.m.

Monday, Nov. 3: Minnesota at Seattle, 10:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Seattle at Minnesota, TBD

Los Angeles FC vs. Austin

Wednesday, Oct. 29: Austin at Los Angeles FC, 10:30 p.m.

Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC at Austin, 8:30 p.m.

x-Saturday, Nov. 8: Austin at Los Angeles FC, TBD

Conference Semifinals

Nov. 22 – Nov. 23

Eastern Conference: TBD

Western Conference: TBD

Conference Final

Nov. 29 – Nov. 30

Semifinal winners, TBD

Championship

Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 2:30 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

