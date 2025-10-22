2025 MLS Playoff Glance

All Times EDT
Wild Card
Eastern Conference
Wednesday, Oct. 22: Orlando at Chicago, 8:30 p.m.
Western Conference
Wednesday, Oct. 22: Salt Lake at Portland, 10:30 p.m.
First Round – Best of 3 (x-if necessary)
Eastern Conference
Philadelphia vs. Orlando/Chicago winner
Sunday, Oct. 26: Orlando/Chicago winner at Philadelphia, 5:30 p.m.
Saturday, Nov. 1: Philadelphia at Orlando/Chicago winner, 5:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Orlando/Chicago winner at Philadelphia, TBD
Cincinnati vs. Columbus
Monday, Oct. 27: Columbus at Cincinnati, 6:45 p.m.
Sunday, Nov. 2: Cincinnati at Columbus, 6:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Columbus at Cincinnati, TBD
Miami vs. Nashville
Friday, Oct. 24: Nashville at Miami, 8 p.m.
Saturday, Nov. 1: Miami at Nashville, 7:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Nashville at Miami, TBD
Charlotte vs. New York City
Tuesday, Oct. 28: New York City at Charlotte, 6:45 p.m.
Saturday, Nov. 1: Charlotte at New York City, 3:30 p.m.
x-Friday, Nov. 7: New York City at Charlotte, TBD
Western Conference
San Diego vs. Salt Lake/Portland winner
Sunday, Oct. 26: Salt Lake/Portland winner at San Diego, 9:30 p.m.
Saturday, Nov. 1: San Diego at Salt Lake/Portland winner, 9:30 p.m.
x-Sunday, Nov. 9: Salt Lake/Portland winner at San Diego, TBD
Vancouver vs. Dallas
Saturday, Oct. 26: Dallas at Vancouver, 7:30 p.m.
Saturday, Nov. 1: Vancouver at Dallas, 9:30 p.m.
x-Friday, Nov. 7: Dallas at Vancouver, TBD
Minnesota vs. Seattle
Monday, Oct. 27: Seattle at Minnesota, 9 p.m.
Monday, Nov. 3: Minnesota at Seattle, 10:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Seattle at Minnesota, TBD
Los Angeles FC vs. Austin
Wednesday, Oct. 29: Austin at Los Angeles FC, 10:30 p.m.
Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC at Austin, 8:30 p.m.
x-Saturday, Nov. 8: Austin at Los Angeles FC, TBD
Conference Semifinals
Nov. 22 – Nov. 23
Eastern Conference: TBD
Western Conference: TBD
Conference Final
Nov. 29 – Nov. 30
Semifinal winners, TBD
Championship
Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 2:30 p.m.
