WNBA Playoff Glance

All Times EDT
(x-if necessary)
First Round
(Best-of-3)
Minnesota 2, Golden State 0
Sunday, Sept. 14: Minnesota 101, Golden State 72
Wednesday, Sept. 17: Minnesota 75, Golden State 74
Las Vegas 2, Seattle 1
Sunday, Sept. 14: Las Vegas 102, Seattle 77
Tuesday, Sept. 16: Seattle 86, Las Vegas 83
Thursday, Sept. 18: Las Vegas 74, Seattle 73
Indiana 2, Atlanta 1
Sunday, Sept. 14: Atlanta 80, Indiana 68
Tuesday, Sept. 16: Indiana 77, Atlanta 60
Thursday, Sept. 18: Indiana 87 Atlanta 85
Phoenix 2, New York 1
Sunday, Sept. 14: New York 76, Phoenix 69 (OT)
Wednesday, Sept. 17: Phoenix 86, New York 60
Friday, Sept. 19: Phoenix 79, New York 73
Semifinals
(Best-of-5)
Minnesota vs. Phoenix
Sunday, Sept. 21: Phoenix at Minnesota, 5 p.m. (ESPN)
Tuesday, Sept. 23: Phoenix at Minnesota, 7:30 p.m. (ESPN)
Friday, Sept. 26: Minnesota at Phoenix, TBD (ESPN2)
x-Sunday, Sept. 28: Minnesota at Phoenix , TBD (ESPN2)
x-Tuesday, Sept. 30 Phoenix at Minnesota, TBD (TBD)
Las Vegas vs. Indiana
Sunday, Sept. 21: Indiana at Las Vegas, 3 p.m. (ABC)
Tuesday, Sept. 23: Indiana at Las Vegas, 9:30 p.m. (ESPN)
Friday, Sept. 26: Las Vegas at Indiana, TBD (ESPN2)
x-Sunday, Sept. 28: Las Vegas at Indiana, TBD (TBD)
x-Tuesday, Sept. 30: Indian at Las Vegas, TBD (TBD)
WNBA Finals
(Best-of-7)
Friday, Oct. 3: Game 1, TBD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.