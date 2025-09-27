Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|y-Boston
|88
|72
|.550
|+2
|z-New York
|92
|68
|.575
|—
|Detroit
|86
|74
|.538
|—
|Houston
|85
|75
|.531
|1
y-clinched wild card
z-clinched playoff berth
Friday’s Games
Boston 4, Detroit 3
N.Y. Yankees 8, Baltimore 4
L.A. Angels 4, Houston 3
Saturday’s Games
Baltimore at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.
Detroit at Boston, 4:10 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sunday’s Games
Baltimore (Bradish 1-1) at N.Y. Yankees (Gil 4-1), 3:05 p.m.
Detroit (Skubal 13-6) at Boston (TBD), 3:05 p.m.
Houston (TBD) at L.A. Angels (Aldegheri 0-1), 3:07 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|y-Chicago
|90
|70
|.563
|+8
|y-San Diego
|88
|72
|.550
|+6
|Cincinnati
|82
|78
|.513
|—
|New York
|82
|78
|.513
|—
|Arizona
|80
|80
|.500
|2
|San Francisco
|79
|81
|.494
|3
y-clinched wild card
Friday’s Games
Chicago Cubs 12, St. Louis 1
Miami 6, N.Y. Mets 2
Cincinnati 3, Milwaukee 1
San Francisco 6, Colorado 3
San Diego 7, Arizona 4
Saturday’s Games
St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 7:15 p.m.
Arizona at San Diego, 8:40 p.m.
Sunday’s Games
Colorado (Brown 0-4) at San Francisco (Webb 14-11), 3:05 p.m.
Arizona (Pfaadt 13-8) at San Diego (TBD), 3:10 p.m.
Cincinnati (Singer 14-11) at Milwaukee (Peralta 17-6), 3:10 p.m.
N.Y. Mets (TBD) at Miami (Cabrera 7-7), 3:10 p.m.
St. Louis (TBD) at Chicago Cubs (TBD), 3:20 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
