Wild Card Glance

The Associated Press

September 27, 2025, 10:02 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
y-Boston 88 72 .550 +2
z-New York 92 68 .575
Detroit 86 74 .538
Houston 85 75 .531 1

y-clinched wild card

z-clinched playoff berth

___

Friday’s Games

Boston 4, Detroit 3

N.Y. Yankees 8, Baltimore 4

L.A. Angels 4, Houston 3

Saturday’s Games

Baltimore at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Detroit at Boston, 4:10 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Sunday’s Games

Baltimore (Bradish 1-1) at N.Y. Yankees (Gil 4-1), 3:05 p.m.

Detroit (Skubal 13-6) at Boston (TBD), 3:05 p.m.

Houston (TBD) at L.A. Angels (Aldegheri 0-1), 3:07 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
y-Chicago 90 70 .563 +8
y-San Diego 88 72 .550 +6
Cincinnati 82 78 .513
New York 82 78 .513
Arizona 80 80 .500 2
San Francisco 79 81 .494 3

y-clinched wild card

___

Friday’s Games

Chicago Cubs 12, St. Louis 1

Miami 6, N.Y. Mets 2

Cincinnati 3, Milwaukee 1

San Francisco 6, Colorado 3

San Diego 7, Arizona 4

Saturday’s Games

St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 7:15 p.m.

Arizona at San Diego, 8:40 p.m.

Sunday’s Games

Colorado (Brown 0-4) at San Francisco (Webb 14-11), 3:05 p.m.

Arizona (Pfaadt 13-8) at San Diego (TBD), 3:10 p.m.

Cincinnati (Singer 14-11) at Milwaukee (Peralta 17-6), 3:10 p.m.

N.Y. Mets (TBD) at Miami (Cabrera 7-7), 3:10 p.m.

St. Louis (TBD) at Chicago Cubs (TBD), 3:20 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

