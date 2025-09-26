Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Boston
|87
|72
|.547
|+1
|z-New York
|91
|68
|.572
|—
|Detroit
|86
|73
|.541
|—
|Houston
|85
|74
|.535
|1
z-clinched playoff berth
___
Thursday’s Games
Houston 11, Athletics 5
Detroit 4, Cleveland 2
Toronto 6, Boston 1
N.Y. Yankees 5, Chicago White Sox 3
Friday’s Games
Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
Detroit at Boston, 7:10 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Saturday’s Games
Baltimore (Sugano 10-9) at N.Y. Yankees (Schlittler 3-3), 1:05 p.m.
Detroit (TBD) at Boston (Early 1-1), 4:10 p.m.
Houston (TBD) at L.A. Angels (Dana 0-3), 9:38 p.m.
Sunday’s Games
Baltimore at N.Y. Yankees, 3:05 p.m.
Detroit at Boston, 3:05 p.m.
Houston at L.A. Angels, 3:07 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|y-Chicago
|89
|70
|.560
|+7
|y-San Diego
|87
|72
|.547
|+5
|New York
|82
|77
|.516
|—
|Cincinnati
|81
|78
|.509
|1
|Arizona
|80
|79
|.503
|2
|San Francisco
|78
|81
|.491
|4
|St. Louis
|78
|81
|.491
|4
y-clinched wild card
___
Thursday’s Games
Cincinnati 2, Pittsburgh 1
L.A. Dodgers 8, Arizona 0
N.Y. Mets 8, Chicago Cubs 5
Friday’s Games
St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 8:10 p.m.
Arizona at San Diego, 9:40 p.m.
Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday’s Games
St. Louis (McGreevy 8-3) at Chicago Cubs (Taillon 10-7), 2:20 p.m.
Colorado (Freeland 5-16) at San Francisco (Verlander 3-11), 4:05 p.m.
N.Y. Mets (TBD) at Miami (Pérez 7-5), 4:10 p.m.
Cincinnati (Abbott 9-7) at Milwaukee (TBD), 7:15 p.m.
Arizona (Rodriguez 9-8) at San Diego (King 5-3), 8:40 p.m.
Sunday’s Games
Colorado at San Francisco, 3:05 p.m.
Arizona at San Diego, 3:10 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 3:10 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 3:10 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs, 3:20 p.m.
___
