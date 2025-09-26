Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

September 26, 2025, 10:04 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
Boston 87 72 .547 +1
z-New York 91 68 .572
Detroit 86 73 .541
Houston 85 74 .535 1

z-clinched playoff berth

___

Thursday’s Games

Houston 11, Athletics 5

Detroit 4, Cleveland 2

Toronto 6, Boston 1

N.Y. Yankees 5, Chicago White Sox 3

Friday’s Games

Baltimore at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Detroit at Boston, 7:10 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Saturday’s Games

Baltimore (Sugano 10-9) at N.Y. Yankees (Schlittler 3-3), 1:05 p.m.

Detroit (TBD) at Boston (Early 1-1), 4:10 p.m.

Houston (TBD) at L.A. Angels (Dana 0-3), 9:38 p.m.

Sunday’s Games

Baltimore at N.Y. Yankees, 3:05 p.m.

Detroit at Boston, 3:05 p.m.

Houston at L.A. Angels, 3:07 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
y-Chicago 89 70 .560 +7
y-San Diego 87 72 .547 +5
New York 82 77 .516
Cincinnati 81 78 .509 1
Arizona 80 79 .503 2
San Francisco 78 81 .491 4
St. Louis 78 81 .491 4

y-clinched wild card

___

Thursday’s Games

Cincinnati 2, Pittsburgh 1

L.A. Dodgers 8, Arizona 0

N.Y. Mets 8, Chicago Cubs 5

Friday’s Games

St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 7:10 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 8:10 p.m.

Arizona at San Diego, 9:40 p.m.

Colorado at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

St. Louis (McGreevy 8-3) at Chicago Cubs (Taillon 10-7), 2:20 p.m.

Colorado (Freeland 5-16) at San Francisco (Verlander 3-11), 4:05 p.m.

N.Y. Mets (TBD) at Miami (Pérez 7-5), 4:10 p.m.

Cincinnati (Abbott 9-7) at Milwaukee (TBD), 7:15 p.m.

Arizona (Rodriguez 9-8) at San Diego (King 5-3), 8:40 p.m.

Sunday’s Games

Colorado at San Francisco, 3:05 p.m.

Arizona at San Diego, 3:10 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 3:10 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 3:10 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs, 3:20 p.m.

___

