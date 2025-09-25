Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

September 25, 2025, 10:05 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
z-Toronto 90 68 .570 +5
Boston 87 71 .551 +2
Detroit 85 73 .538
Houston 84 74 .532 1

z-clinched playoff berth

___

Wednesday’s Games

Cleveland 5, Detroit 1

Boston 7, Toronto 1

Athletics 6, Houston 0

Thursday’s Games

Houston at Athletics, 3:35 p.m.

Detroit at Cleveland, 6:40 p.m.

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

Friday’s Games

Tampa Bay (Houser 8-4) at Toronto (Bieber 3-2), 7:07 p.m.

Detroit (TBD) at Boston (TBD), 7:10 p.m.

Houston (Alexander 4-2) at L.A. Angels (Hendricks 8-10), 9:38 p.m.

Saturday’s Games

Tampa Bay at Toronto, 3:07 p.m.

Detroit at Boston, 4:10 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
z-Chicago 89 69 .563 +8
z-San Diego 87 72 .547 +5½
New York 81 77 .513
Arizona 80 78 .506 1
Cincinnati 80 78 .506 1
San Francisco 78 81 .491
St. Louis 78 81 .491
Miami 77 81 .487 4

z-clinched playoff berth

___

Wednesday’s Games

Milwaukee 3, San Diego 1

Philadelphia 11, Miami 1

Pittsburgh 4, Cincinnati 3, 11 innings

Chicago Cubs 10, N.Y. Mets 3

San Francisco 4, St. Louis 3

L.A. Dodgers 5, Arizona 4, 11 innings

Thursday’s Games

Pittsburgh at Cincinnati, 12:40 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 3:40 p.m.

Miami at Philadelphia, 6:05 p.m.

N.Y. Mets at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Friday’s Games

St. Louis (Mikolas 8-10) at Chicago Cubs (TBD), 2:20 p.m.

N.Y. Mets (Sproat 0-1) at Miami (Alcantara 10-12), 7:10 p.m.

Cincinnati (Littell 10-8) at Milwaukee (Priester 13-2), 8:10 p.m.

Arizona (TBD) at San Diego (TBD), 9:40 p.m.

Colorado (Márquez 3-15) at San Francisco (McDonald 0-0), 10:15 p.m.

Saturday’s Games

St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 7:15 p.m.

Arizona at San Diego, 8:40 p.m.

___

