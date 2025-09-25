Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|z-Toronto
|90
|68
|.570
|+5
|Boston
|87
|71
|.551
|+2
|Detroit
|85
|73
|.538
|—
|Houston
|84
|74
|.532
|1
z-clinched playoff berth
___
Wednesday’s Games
Cleveland 5, Detroit 1
Boston 7, Toronto 1
Athletics 6, Houston 0
Thursday’s Games
Houston at Athletics, 3:35 p.m.
Detroit at Cleveland, 6:40 p.m.
Boston at Toronto, 7:07 p.m.
Friday’s Games
Tampa Bay (Houser 8-4) at Toronto (Bieber 3-2), 7:07 p.m.
Detroit (TBD) at Boston (TBD), 7:10 p.m.
Houston (Alexander 4-2) at L.A. Angels (Hendricks 8-10), 9:38 p.m.
Saturday’s Games
Tampa Bay at Toronto, 3:07 p.m.
Detroit at Boston, 4:10 p.m.
Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|z-Chicago
|89
|69
|.563
|+8
|z-San Diego
|87
|72
|.547
|+5½
|New York
|81
|77
|.513
|—
|Arizona
|80
|78
|.506
|1
|Cincinnati
|80
|78
|.506
|1
|San Francisco
|78
|81
|.491
|3½
|St. Louis
|78
|81
|.491
|3½
|Miami
|77
|81
|.487
|4
z-clinched playoff berth
___
Wednesday’s Games
Milwaukee 3, San Diego 1
Philadelphia 11, Miami 1
Pittsburgh 4, Cincinnati 3, 11 innings
Chicago Cubs 10, N.Y. Mets 3
San Francisco 4, St. Louis 3
L.A. Dodgers 5, Arizona 4, 11 innings
Thursday’s Games
Pittsburgh at Cincinnati, 12:40 p.m.
L.A. Dodgers at Arizona, 3:40 p.m.
Miami at Philadelphia, 6:05 p.m.
N.Y. Mets at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
Friday’s Games
St. Louis (Mikolas 8-10) at Chicago Cubs (TBD), 2:20 p.m.
N.Y. Mets (Sproat 0-1) at Miami (Alcantara 10-12), 7:10 p.m.
Cincinnati (Littell 10-8) at Milwaukee (Priester 13-2), 8:10 p.m.
Arizona (TBD) at San Diego (TBD), 9:40 p.m.
Colorado (Márquez 3-15) at San Francisco (McDonald 0-0), 10:15 p.m.
Saturday’s Games
St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.
N.Y. Mets at Miami, 4:10 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 7:15 p.m.
Arizona at San Diego, 8:40 p.m.
___
