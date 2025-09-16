Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

September 16, 2025, 10:03 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
New York 83 67 .553 +1½
Boston 82 68 .547
Houston 82 69 .543
Texas 79 72 .523 3
Cleveland 78 71 .523 3

___

Monday’s Games

Minnesota 7, N.Y. Yankees 0

Houston 6, Texas 3

Tuesday’s Games

Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.

Athletics at Boston, 6:45 p.m.

N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.

Texas at Houston, 8:10 p.m.

Wednesday’s Games

Cleveland (Allen 7-11) at Detroit (Flaherty 8-13), 6:40 p.m.

Athletics (Barnett 1-1) at Boston (Giolito 10-4), 6:45 p.m.

N.Y. Yankees (Gil 4-1) at Minnesota (Bradley 6-7), 7:40 p.m.

Texas (deGrom 12-7) at Houston (Javier 1-3), 8:10 p.m.

Thursday’s Games

Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.

Athletics at Boston, 1:35 p.m.

N.Y. Yankees at Baltimore, 7:15 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 86 64 .573 +9
San Diego 82 68 .547 +5
New York 77 73 .513
Arizona 76 75 .503
Cincinnati 75 75 .500 2
San Francisco 75 75 .500 2

___

Monday’s Games

Chicago Cubs 4, Pittsburgh 0

Cincinnati 11, St. Louis 6

Arizona 8, San Francisco 1

Tuesday’s Games

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 7:45 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

Wednesday’s Games

Chicago Cubs (Boyd 13-8) at Pittsburgh (Oviedo 2-0), 12:35 p.m.

Cincinnati (Singer 13-10) at St. Louis (Pallante 6-14), 1:15 p.m.

San Francisco (Verlander 3-10) at Arizona (Pfaadt 13-8), 3:40 p.m.

San Diego (Pivetta 13-5) at N.Y. Mets (Peterson 9-5), 7:10 p.m.

Thursday’s Games

San Diego at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Chicago Cubs at Cincinnati, 7:15 p.m.

San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

___

