Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|83
|67
|.553
|+1½
|Boston
|82
|68
|.547
|+½
|Houston
|82
|69
|.543
|—
|Texas
|79
|72
|.523
|3
|Cleveland
|78
|71
|.523
|3
___
Monday’s Games
Minnesota 7, N.Y. Yankees 0
Houston 6, Texas 3
Tuesday’s Games
Cleveland at Detroit, 6:40 p.m.
Athletics at Boston, 6:45 p.m.
N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.
Texas at Houston, 8:10 p.m.
Wednesday’s Games
Cleveland (Allen 7-11) at Detroit (Flaherty 8-13), 6:40 p.m.
Athletics (Barnett 1-1) at Boston (Giolito 10-4), 6:45 p.m.
N.Y. Yankees (Gil 4-1) at Minnesota (Bradley 6-7), 7:40 p.m.
Texas (deGrom 12-7) at Houston (Javier 1-3), 8:10 p.m.
Thursday’s Games
Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.
Athletics at Boston, 1:35 p.m.
N.Y. Yankees at Baltimore, 7:15 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|86
|64
|.573
|+9
|San Diego
|82
|68
|.547
|+5
|New York
|77
|73
|.513
|—
|Arizona
|76
|75
|.503
|1½
|Cincinnati
|75
|75
|.500
|2
|San Francisco
|75
|75
|.500
|2
___
Monday’s Games
Chicago Cubs 4, Pittsburgh 0
Cincinnati 11, St. Louis 6
Arizona 8, San Francisco 1
Tuesday’s Games
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
San Diego at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 7:45 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
Wednesday’s Games
Chicago Cubs (Boyd 13-8) at Pittsburgh (Oviedo 2-0), 12:35 p.m.
Cincinnati (Singer 13-10) at St. Louis (Pallante 6-14), 1:15 p.m.
San Francisco (Verlander 3-10) at Arizona (Pfaadt 13-8), 3:40 p.m.
San Diego (Pivetta 13-5) at N.Y. Mets (Peterson 9-5), 7:10 p.m.
Thursday’s Games
San Diego at N.Y. Mets, 1:10 p.m.
Chicago Cubs at Cincinnati, 7:15 p.m.
San Francisco at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
___
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.