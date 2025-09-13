Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|82
|65
|.558
|+2½
|Boston
|81
|67
|.547
|+1
|Seattle
|80
|68
|.541
|—
|Texas
|78
|70
|.527
|2
|Cleveland
|76
|71
|.517
|3½
___
Friday’s Games
Chicago Cubs 6, Tampa Bay 4
Cleveland 4, Chicago White Sox 0
Texas 8, N.Y. Mets 3
N.Y. Yankees 4, Boston 1
Minnesota 9, Arizona 8
Athletics 3, Cincinnati 0
Seattle 2, L.A. Angels 1
Saturday’s Games
Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 4:10 p.m.
Texas at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 6:10 p.m.
Arizona at Minnesota, 7:10 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Chicago White Sox (Gómez 3-2) at Cleveland (Cecconi 6-6), 1:40 p.m.
Texas (Latz 2-0) at N.Y. Mets (McLean 4-1), 1:40 p.m.
Arizona (Crismatt 2-0) at Minnesota (Ober 5-7), 2:10 p.m.
Tampa Bay (Houser 8-4) at Chicago Cubs (Imanaga 9-7), 2:20 p.m.
Cincinnati (Lodolo 8-7) at Athletics (Morales 3-1), 4:05 p.m.
L.A. Angels (TBD) at Seattle (Kirby 8-7), 4:10 p.m.
N.Y. Yankees (Warren 8-6) at Boston (Crochet 15-5), 7:10 p.m.
Monday’s Games
N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.
Texas at Houston, 8:10 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|84
|63
|.571
|+8½
|San Diego
|80
|68
|.541
|+4
|New York
|76
|72
|.514
|—
|San Francisco
|75
|72
|.510
|½
|Cincinnati
|74
|73
|.503
|1½
|Arizona
|73
|75
|.493
|3
|St. Louis
|72
|76
|.486
|4
___
Friday’s Games
Chicago Cubs 6, Tampa Bay 4
Texas 8, N.Y. Mets 3
Milwaukee 8, St. Louis 2
Minnesota 9, Arizona 8
Colorado 4, San Diego 2
Athletics 3, Cincinnati 0
San Francisco 5, L.A. Dodgers 1, 10 innings
Saturday’s Games
Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Texas at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Arizona at Minnesota, 7:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 8:15 p.m.
Colorado at San Diego, 8:40 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 9:05 p.m.
Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Texas (Latz 2-0) at N.Y. Mets (McLean 4-1), 1:40 p.m.
Arizona (Crismatt 2-0) at Minnesota (Ober 5-7), 2:10 p.m.
St. Louis (Mikolas 7-10) at Milwaukee (Quintana 11-6), 2:10 p.m.
Tampa Bay (Houser 8-4) at Chicago Cubs (Imanaga 9-7), 2:20 p.m.
Cincinnati (Lodolo 8-7) at Athletics (Morales 3-1), 4:05 p.m.
L.A. Dodgers (Glasnow 2-3) at San Francisco (Ray 11-6), 4:05 p.m.
Colorado (Márquez 3-13) at San Diego (Darvish 3-5), 4:10 p.m.
Monday’s Games
Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Cincinnati at St. Louis, 7:45 p.m.
San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.
___
