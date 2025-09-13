Live Radio
Home » Sports » Wild Card Glance

Wild Card Glance

The Associated Press

September 13, 2025, 10:01 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
New York 82 65 .558 +2½
Boston 81 67 .547 +1
Seattle 80 68 .541
Texas 78 70 .527 2
Cleveland 76 71 .517

___

Friday’s Games

Chicago Cubs 6, Tampa Bay 4

Cleveland 4, Chicago White Sox 0

Texas 8, N.Y. Mets 3

N.Y. Yankees 4, Boston 1

Minnesota 9, Arizona 8

Athletics 3, Cincinnati 0

Seattle 2, L.A. Angels 1

Saturday’s Games

Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 4:10 p.m.

Texas at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 6:10 p.m.

Arizona at Minnesota, 7:10 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Chicago White Sox (Gómez 3-2) at Cleveland (Cecconi 6-6), 1:40 p.m.

Texas (Latz 2-0) at N.Y. Mets (McLean 4-1), 1:40 p.m.

Arizona (Crismatt 2-0) at Minnesota (Ober 5-7), 2:10 p.m.

Tampa Bay (Houser 8-4) at Chicago Cubs (Imanaga 9-7), 2:20 p.m.

Cincinnati (Lodolo 8-7) at Athletics (Morales 3-1), 4:05 p.m.

L.A. Angels (TBD) at Seattle (Kirby 8-7), 4:10 p.m.

N.Y. Yankees (Warren 8-6) at Boston (Crochet 15-5), 7:10 p.m.

Monday’s Games

N.Y. Yankees at Minnesota, 7:40 p.m.

Texas at Houston, 8:10 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 84 63 .571 +8½
San Diego 80 68 .541 +4
New York 76 72 .514
San Francisco 75 72 .510 ½
Cincinnati 74 73 .503
Arizona 73 75 .493 3
St. Louis 72 76 .486 4

___

Friday’s Games

Chicago Cubs 6, Tampa Bay 4

Texas 8, N.Y. Mets 3

Milwaukee 8, St. Louis 2

Minnesota 9, Arizona 8

Colorado 4, San Diego 2

Athletics 3, Cincinnati 0

San Francisco 5, L.A. Dodgers 1, 10 innings

Saturday’s Games

Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Texas at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Arizona at Minnesota, 7:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 8:15 p.m.

Colorado at San Diego, 8:40 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 9:05 p.m.

Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Texas (Latz 2-0) at N.Y. Mets (McLean 4-1), 1:40 p.m.

Arizona (Crismatt 2-0) at Minnesota (Ober 5-7), 2:10 p.m.

St. Louis (Mikolas 7-10) at Milwaukee (Quintana 11-6), 2:10 p.m.

Tampa Bay (Houser 8-4) at Chicago Cubs (Imanaga 9-7), 2:20 p.m.

Cincinnati (Lodolo 8-7) at Athletics (Morales 3-1), 4:05 p.m.

L.A. Dodgers (Glasnow 2-3) at San Francisco (Ray 11-6), 4:05 p.m.

Colorado (Márquez 3-13) at San Diego (Darvish 3-5), 4:10 p.m.

Monday’s Games

Chicago Cubs at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Cincinnati at St. Louis, 7:45 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

___

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up