Wild Card Glance

All Times EDT
AMERICAN LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|New York
|81
|65
|.555
|+2½
|Boston
|81
|66
|.551
|+2
|Seattle
|79
|68
|.537
|—
|Texas
|77
|70
|.524
|2
|Cleveland
|75
|71
|.514
|3½
___
Thursday’s Games
Cleveland 3, Kansas City 2
N.Y. Yankees 9, Detroit 3
Seattle 7, L.A. Angels 6, 12 innings
Friday’s Games
Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.
Texas at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Arizona at Minnesota, 8:10 p.m.
Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Tampa Bay (Rasmussen 10-5) at Chicago Cubs (Rea 10-6), 2:20 p.m.
N.Y. Yankees (Fried 16-5) at Boston (Bello 11-6), 4:10 p.m.
Texas (Corbin 7-9) at N.Y. Mets (Sproat 0-1), 4:10 p.m.
Chicago White Sox (Martin 6-9) at Cleveland (Messick 2-0), 6:10 p.m.
Arizona (Nelson 7-3) at Minnesota (Ryan 13-8), 7:10 p.m.
L.A. Angels (Farris 1-0) at Seattle (Woo 13-7), 9:40 p.m.
Cincinnati (Greene 6-4) at Athletics (Severino 6-11), 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Chicago White Sox at Cleveland, 1:40 p.m.
Texas at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Arizona at Minnesota, 2:10 p.m.
Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cincinnati at Athletics, 4:05 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 4:10 p.m.
N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.
___
NATIONAL LEAGUE
|W
|L
|Pct
|WCGB
|Chicago
|83
|63
|.568
|+7½
|San Diego
|80
|67
|.544
|+4
|New York
|76
|71
|.517
|—
|Cincinnati
|74
|72
|.507
|1½
|San Francisco
|74
|72
|.507
|1½
|Arizona
|73
|74
|.497
|3
|St. Louis
|72
|75
|.490
|4
___
Thursday’s Games
Philadelphia 6, N.Y. Mets 4
San Diego 2, Colorado 0
Friday’s Games
Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Texas at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Arizona at Minnesota, 8:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 8:10 p.m.
Colorado at San Diego, 9:40 p.m.
Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 10:15 p.m.
Saturday’s Games
Tampa Bay (Rasmussen 10-5) at Chicago Cubs (Rea 10-6), 2:20 p.m.
Texas (Corbin 7-9) at N.Y. Mets (Sproat 0-1), 4:10 p.m.
Arizona (Nelson 7-3) at Minnesota (Ryan 13-8), 7:10 p.m.
St. Louis (Gray 13-8) at Milwaukee (Woodruff 6-2), 8:15 p.m.
Colorado (TBD) at San Diego (Cease 7-11), 8:40 p.m.
L.A. Dodgers (Kershaw 10-2) at San Francisco (Teng 2-4), 9:05 p.m.
Cincinnati (Greene 6-4) at Athletics (Severino 6-11), 10:05 p.m.
Sunday’s Games
Texas at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Arizona at Minnesota, 2:10 p.m.
St. Louis at Milwaukee, 2:10 p.m.
Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
Cincinnati at Athletics, 4:05 p.m.
L.A. Dodgers at San Francisco, 4:05 p.m.
Colorado at San Diego, 4:10 p.m.
___
