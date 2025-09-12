Live Radio
Wild Card Glance

The Associated Press

September 12, 2025, 10:03 AM

All Times EDT

AMERICAN LEAGUE

W L Pct WCGB
New York 81 65 .555 +2½
Boston 81 66 .551 +2
Seattle 79 68 .537
Texas 77 70 .524 2
Cleveland 75 71 .514

___

Thursday’s Games

Cleveland 3, Kansas City 2

N.Y. Yankees 9, Detroit 3

Seattle 7, L.A. Angels 6, 12 innings

Friday’s Games

Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.

Texas at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Arizona at Minnesota, 8:10 p.m.

Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Tampa Bay (Rasmussen 10-5) at Chicago Cubs (Rea 10-6), 2:20 p.m.

N.Y. Yankees (Fried 16-5) at Boston (Bello 11-6), 4:10 p.m.

Texas (Corbin 7-9) at N.Y. Mets (Sproat 0-1), 4:10 p.m.

Chicago White Sox (Martin 6-9) at Cleveland (Messick 2-0), 6:10 p.m.

Arizona (Nelson 7-3) at Minnesota (Ryan 13-8), 7:10 p.m.

L.A. Angels (Farris 1-0) at Seattle (Woo 13-7), 9:40 p.m.

Cincinnati (Greene 6-4) at Athletics (Severino 6-11), 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Chicago White Sox at Cleveland, 1:40 p.m.

Texas at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Arizona at Minnesota, 2:10 p.m.

Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cincinnati at Athletics, 4:05 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.

___

NATIONAL LEAGUE

W L Pct WCGB
Chicago 83 63 .568 +7½
San Diego 80 67 .544 +4
New York 76 71 .517
Cincinnati 74 72 .507
San Francisco 74 72 .507
Arizona 73 74 .497 3
St. Louis 72 75 .490 4

___

Thursday’s Games

Philadelphia 6, N.Y. Mets 4

San Diego 2, Colorado 0

Friday’s Games

Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Texas at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Arizona at Minnesota, 8:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 8:10 p.m.

Colorado at San Diego, 9:40 p.m.

Cincinnati at Athletics, 10:05 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 10:15 p.m.

Saturday’s Games

Tampa Bay (Rasmussen 10-5) at Chicago Cubs (Rea 10-6), 2:20 p.m.

Texas (Corbin 7-9) at N.Y. Mets (Sproat 0-1), 4:10 p.m.

Arizona (Nelson 7-3) at Minnesota (Ryan 13-8), 7:10 p.m.

St. Louis (Gray 13-8) at Milwaukee (Woodruff 6-2), 8:15 p.m.

Colorado (TBD) at San Diego (Cease 7-11), 8:40 p.m.

L.A. Dodgers (Kershaw 10-2) at San Francisco (Teng 2-4), 9:05 p.m.

Cincinnati (Greene 6-4) at Athletics (Severino 6-11), 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Texas at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Arizona at Minnesota, 2:10 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 2:10 p.m.

Tampa Bay at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Cincinnati at Athletics, 4:05 p.m.

L.A. Dodgers at San Francisco, 4:05 p.m.

Colorado at San Diego, 4:10 p.m.

___

