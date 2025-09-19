Live Radio
Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G Scores

The Associated Press

September 19, 2025, 8:15 PM

Friday

At Pinnacle Country Club

Rogers, Ark.

Purse: $3 million

Yardage: 6,438; Par: 71

First Round

Minami Katsu 32-31—63
Sarah Schmelzel 34-29—63
Carlota Ciganda 33-31—64
Nasa Hataoka 33-31—64
Somi Lee 32-32—64
Alison Lee 34-30—64
Leona Maguire 33-31—64
Lilia Vu 31-33—64
Celine Boutier 32-33—65
Robyn Choi 33-32—65
Karis Davidson 33-32—65
Muni He 32-33—65
Soo Bin Joo 34-31—65
Danielle Kang 32-33—65
Jennifer Kupcho 32-33—65
Ruixin Liu 32-33—65
Mao Saigo 35-30—65
Na Rin An 33-33—66
Pajaree Anannarukarn 36-30—66
Aditi Ashok 34-32—66
Jenny Bae 32-34—66
Ayaka Furue 35-31—66
Sofia Garcia 33-33—66
Nataliya Guseva 33-33—66
Wei-Ling Hsu 35-31—66
Jin Hee Im 33-33—66
Chisato Iwai 34-32—66
Eun-Hee Ji 36-30—66
Alexa Pano 34-32—66
Jessica Porvasnik 34-32—66
Paula Reto 35-31—66
Miranda Wang 37-29—66
Miyu Yamashita 32-34—66
Amanda Doherty 35-32—67
Kristen Gillman 35-32—67
Linn Grant 35-32—67
Haeji Kang 35-32—67
Yealimi Noh 31-36—67
Anna Nordqvist 34-33—67
Pornanong Phatlum 34-33—67
Pauline Roussin 35-32—67
Hinako Shibuno 34-33—67
Rio Takeda 35-32—67
Weiwei Zhang 34-33—67
Hye Jin Choi 35-33—68
Allisen Corpuz 36-32—68
Lauren Coughlin 34-34—68
Brianna Do 33-35—68
Jodi Ewart Shadoff 34-34—68
Mariel Galdiano 35-33—68
Savannah Grewal 36-32—68
Esther Henseleit 33-35—68
Jiwon Jeon 35-33—68
Hyo Joo Kim 34-34—68
A Lim Kim 33-35—68
Sei Young Kim 36-32—68
Stacy Lewis 35-33—68
Lucy Li 35-33—68
Yan Liu 35-33—68
Julia Lopez Ramirez 36-32—68
Maria Marin 36-32—68
Hae-Ran Ryu 34-34—68
Linnea Strom 36-32—68
Dewi Weber 33-35—68
Arpichaya Yubol 36-32—68
Peiyun Chien 36-33—69
Daniela Darquea 36-33—69
Manon De Roey 35-34—69
Perrine Delacour 37-32—69
Gemma Dryburgh 34-35—69
Hannah Green 35-34—69
Caroline Inglis 34-35—69
Megan Khang 36-33—69
Jin Young Ko 36-33—69
Nelly Korda 35-34—69
Aline Krauter 34-35—69
Mirim Lee 35-34—69
Jeongeun Lee6 35-34—69
Caroline Masson 35-34—69
Stephanie Meadow 37-32—69
Lauren Morris 35-34—69
Kum Kang Park 34-35—69
Lexi Thompson 35-34—69
Amy Yang 35-34—69
Madison Young 35-34—69
Brittany Altomare 35-35—70
Ana Belac 36-34—70
In Gee Chun 39-31—70
Olivia Cowan 37-33—70
Akie Iwai 36-34—70
Gurleen Kaur 38-32—70
Frida Kinhult 37-33—70
Andrea Lee 37-33—70
Gaby Lopez 38-32—70
Azahara Munoz 38-32—70
Hira Naveed 38-32—70
Bianca Pagdanganan 34-36—70
Sung Hyun Park 37-33—70
Sophia Popov 35-35—70
Gabriela Ruffels 37-33—70
Kate Smith-Stroh 35-35—70
Patty Tavatanakit 35-35—70
Kendall Todd 37-33—70
Chanettee Wannasaen 33-37—70
Xiaowen Yin 37-33—70
Celine Borge 36-35—71
Lindy Duncan 36-35—71
Auston Kim 35-36—71
Grace Kim 37-34—71
Bronte Law 35-36—71
Ilhee Lee 35-36—71
Ingrid Lindblad 35-36—71
Mary Liu 37-34—71
Caley McGinty 36-35—71
Benedetta Moresco 34-37—71
Yuna Nishimura 34-37—71
Ryann O’Toole 37-34—71
Emily Pedersen 36-35—71
Cassie Porter 37-34—71
Jenny Shin 36-35—71
Bailey Tardy 33-38—71
Yuri Yoshida 37-34—71
Yahui Zhang 38-33—71
Saki Baba 35-37—72
Adela Cernousek 36-36—72
Jeong Eun Lee5 38-34—72
Alena Sharp 37-35—72
Gigi Stoll 40-32—72
Hyo Joon Jang 37-36—73
Yu Liu 37-36—73
Brooke Matthews 36-37—73
Morgane Metraux 36-37—73
Madelene Sagstrom 39-34—73
Yuka Saso 39-34—73
Jasmine Suwannapura 39-34—73
Lottie Woad 37-36—73
Ina Yoon 39-34—73
Maria Fassi 36-38—74
Maude-Aimee Leblanc 35-39—74
Maja Stark 38-36—74
Stephanie Kyriacou 38-38—76
Lauren Hartlage 41-37—78
Mi Hyang Lee WD
Wichanee Meechai WD

