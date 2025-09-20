Live Radio
Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G Par Scores

The Associated Press

September 20, 2025, 9:30 PM

Friday

At Pinnacle Country Club

Rogers, Ark.

Purse: $3 million

Yardage: 6,438; Par: 71

First Round

Minami Katsu 32-31—63 -8
Sarah Schmelzel 34-29—63 -8
Alison Lee 34-30—64 -7
Carlota Ciganda 33-31—64 -7
Nasa Hataoka 33-31—64 -7
Somi Lee 32-32—64 -7
Leona Maguire 33-31—64 -7
Lilia Vu 31-33—64 -7
Celine Boutier 32-33—65 -6
Robyn Choi 33-32—65 -6
Karis Davidson 33-32—65 -6
Muni He 32-33—65 -6
Soo Bin Joo 34-31—65 -6
Danielle Kang 32-33—65 -6
Jennifer Kupcho 32-33—65 -6
Ruixin Liu 32-33—65 -6
Mao Saigo 35-30—65 -6
Na Rin An 33-33—66 -5
Pajaree Anannarukarn 36-30—66 -5
Aditi Ashok 34-32—66 -5
Jenny Bae 32-34—66 -5
Ayaka Furue 35-31—66 -5
Sofia Garcia 33-33—66 -5
Nataliya Guseva 33-33—66 -5
Wei-Ling Hsu 35-31—66 -5
Jin Hee Im 33-33—66 -5
Chisato Iwai 34-32—66 -5
Eun-Hee Ji 36-30—66 -5
Alexa Pano 34-32—66 -5
Jessica Porvasnik 34-32—66 -5
Paula Reto 35-31—66 -5
Miranda Wang 37-29—66 -5
Miyu Yamashita 32-34—66 -5
Kristen Gillman 35-32—67 -4
Amanda Doherty 35-32—67 -4
Linn Grant 35-32—67 -4
Haeji Kang 35-32—67 -4
Yealimi Noh 31-36—67 -4
Anna Nordqvist 34-33—67 -4
Pornanong Phatlum 34-33—67 -4
Pauline Roussin 35-32—67 -4
Hinako Shibuno 34-33—67 -4
Rio Takeda 35-32—67 -4
Weiwei Zhang 34-33—67 -4
Hye Jin Choi 35-33—68 -3
Allisen Corpuz 36-32—68 -3
Lauren Coughlin 34-34—68 -3
Brianna Do 33-35—68 -3
Jodi Ewart Shadoff 34-34—68 -3
Mariel Galdiano 35-33—68 -3
Savannah Grewal 36-32—68 -3
Esther Henseleit 33-35—68 -3
Jiwon Jeon 35-33—68 -3
Hyo Joo Kim 34-34—68 -3
A Lim Kim 33-35—68 -3
Sei Young Kim 36-32—68 -3
Stacy Lewis 35-33—68 -3
Lucy Li 35-33—68 -3
Yan Liu 35-33—68 -3
Julia Lopez Ramirez 36-32—68 -3
Maria Marin 36-32—68 -3
Hae-Ran Ryu 34-34—68 -3
Linnea Strom 36-32—68 -3
Dewi Weber 33-35—68 -3
Arpichaya Yubol 36-32—68 -3
Nelly Korda 35-34—69 -2
Mirim Lee 35-34—69 -2
Lauren Morris 35-34—69 -2
Peiyun Chien 36-33—69 -2
Daniela Darquea 36-33—69 -2
Manon De Roey 35-34—69 -2
Perrine Delacour 37-32—69 -2
Gemma Dryburgh 34-35—69 -2
Hannah Green 35-34—69 -2
Caroline Inglis 34-35—69 -2
Megan Khang 36-33—69 -2
Jin Young Ko 36-33—69 -2
Aline Krauter 34-35—69 -2
Jeongeun Lee6 35-34—69 -2
Caroline Masson 35-34—69 -2
Stephanie Meadow 37-32—69 -2
Kum Kang Park 34-35—69 -2
Lexi Thompson 35-34—69 -2
Amy Yang 35-34—69 -2
Madison Young 35-34—69 -2
Olivia Cowan 37-33—70 -1
Patty Tavatanakit 35-35—70 -1
Brittany Altomare 35-35—70 -1
Ana Belac 36-34—70 -1
In Gee Chun 39-31—70 -1
Akie Iwai 36-34—70 -1
Gurleen Kaur 38-32—70 -1
Frida Kinhult 37-33—70 -1
Andrea Lee 37-33—70 -1
Gaby Lopez 38-32—70 -1
Azahara Munoz 38-32—70 -1
Hira Naveed 38-32—70 -1
Bianca Pagdanganan 34-36—70 -1
Sung Hyun Park 37-33—70 -1
Sophia Popov 35-35—70 -1
Kate Smith-Stroh 35-35—70 -1
Kendall Todd 37-33—70 -1
Chanettee Wannasaen 33-37—70 -1
Xiaowen Yin 37-33—70 -1
Gabriela Ruffels 37-33—70 -1
Yuri Yoshida 37-34—71 E
Celine Borge 36-35—71 E
Lindy Duncan 36-35—71 E
Auston Kim 35-36—71 E
Grace Kim 37-34—71 E
Bronte Law 35-36—71 E
Ilhee Lee 35-36—71 E
Ingrid Lindblad 35-36—71 E
Mary Liu 37-34—71 E
Caley McGinty 36-35—71 E
Benedetta Moresco 34-37—71 E
Yuna Nishimura 34-37—71 E
Ryann O’Toole 37-34—71 E
Emily Pedersen 36-35—71 E
Cassie Porter 37-34—71 E
Jenny Shin 36-35—71 E
Bailey Tardy 33-38—71 E
Yahui Zhang 38-33—71 E
Saki Baba 35-37—72 +1
Adela Cernousek 36-36—72 +1
Jeong Eun Lee5 38-34—72 +1
Alena Sharp 37-35—72 +1
Gigi Stoll 40-32—72 +1
Ina Yoon 39-34—73 +2
Hyo Joon Jang 37-36—73 +2
Yu Liu 37-36—73 +2
Brooke Matthews 36-37—73 +2
Morgane Metraux 36-37—73 +2
Madelene Sagstrom 39-34—73 +2
Yuka Saso 39-34—73 +2
Jasmine Suwannapura 39-34—73 +2
Lottie Woad 37-36—73 +2
Maria Fassi 36-38—74 +3
Maude-Aimee Leblanc 35-39—74 +3
Maja Stark 38-36—74 +3
Stephanie Kyriacou 38-38—76 +5
Lauren Hartlage 41-37—78 +7
Mi Hyang Lee WD
Wichanee Meechai WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

