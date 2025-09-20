Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G Par Scores

Friday
At Pinnacle Country Club
Rogers, Ark.
Purse: $3 million
Yardage: 6,438; Par: 71
First Round
|Minami Katsu
|32-31—63
|-8
|Sarah Schmelzel
|34-29—63
|-8
|Alison Lee
|34-30—64
|-7
|Carlota Ciganda
|33-31—64
|-7
|Nasa Hataoka
|33-31—64
|-7
|Somi Lee
|32-32—64
|-7
|Leona Maguire
|33-31—64
|-7
|Lilia Vu
|31-33—64
|-7
|Celine Boutier
|32-33—65
|-6
|Robyn Choi
|33-32—65
|-6
|Karis Davidson
|33-32—65
|-6
|Muni He
|32-33—65
|-6
|Soo Bin Joo
|34-31—65
|-6
|Danielle Kang
|32-33—65
|-6
|Jennifer Kupcho
|32-33—65
|-6
|Ruixin Liu
|32-33—65
|-6
|Mao Saigo
|35-30—65
|-6
|Na Rin An
|33-33—66
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|36-30—66
|-5
|Aditi Ashok
|34-32—66
|-5
|Jenny Bae
|32-34—66
|-5
|Ayaka Furue
|35-31—66
|-5
|Sofia Garcia
|33-33—66
|-5
|Nataliya Guseva
|33-33—66
|-5
|Wei-Ling Hsu
|35-31—66
|-5
|Jin Hee Im
|33-33—66
|-5
|Chisato Iwai
|34-32—66
|-5
|Eun-Hee Ji
|36-30—66
|-5
|Alexa Pano
|34-32—66
|-5
|Jessica Porvasnik
|34-32—66
|-5
|Paula Reto
|35-31—66
|-5
|Miranda Wang
|37-29—66
|-5
|Miyu Yamashita
|32-34—66
|-5
|Kristen Gillman
|35-32—67
|-4
|Amanda Doherty
|35-32—67
|-4
|Linn Grant
|35-32—67
|-4
|Haeji Kang
|35-32—67
|-4
|Yealimi Noh
|31-36—67
|-4
|Anna Nordqvist
|34-33—67
|-4
|Pornanong Phatlum
|34-33—67
|-4
|Pauline Roussin
|35-32—67
|-4
|Hinako Shibuno
|34-33—67
|-4
|Rio Takeda
|35-32—67
|-4
|Weiwei Zhang
|34-33—67
|-4
|Hye Jin Choi
|35-33—68
|-3
|Allisen Corpuz
|36-32—68
|-3
|Lauren Coughlin
|34-34—68
|-3
|Brianna Do
|33-35—68
|-3
|Jodi Ewart Shadoff
|34-34—68
|-3
|Mariel Galdiano
|35-33—68
|-3
|Savannah Grewal
|36-32—68
|-3
|Esther Henseleit
|33-35—68
|-3
|Jiwon Jeon
|35-33—68
|-3
|Hyo Joo Kim
|34-34—68
|-3
|A Lim Kim
|33-35—68
|-3
|Sei Young Kim
|36-32—68
|-3
|Stacy Lewis
|35-33—68
|-3
|Lucy Li
|35-33—68
|-3
|Yan Liu
|35-33—68
|-3
|Julia Lopez Ramirez
|36-32—68
|-3
|Maria Marin
|36-32—68
|-3
|Hae-Ran Ryu
|34-34—68
|-3
|Linnea Strom
|36-32—68
|-3
|Dewi Weber
|33-35—68
|-3
|Arpichaya Yubol
|36-32—68
|-3
|Nelly Korda
|35-34—69
|-2
|Mirim Lee
|35-34—69
|-2
|Lauren Morris
|35-34—69
|-2
|Peiyun Chien
|36-33—69
|-2
|Daniela Darquea
|36-33—69
|-2
|Manon De Roey
|35-34—69
|-2
|Perrine Delacour
|37-32—69
|-2
|Gemma Dryburgh
|34-35—69
|-2
|Hannah Green
|35-34—69
|-2
|Caroline Inglis
|34-35—69
|-2
|Megan Khang
|36-33—69
|-2
|Jin Young Ko
|36-33—69
|-2
|Aline Krauter
|34-35—69
|-2
|Jeongeun Lee6
|35-34—69
|-2
|Caroline Masson
|35-34—69
|-2
|Stephanie Meadow
|37-32—69
|-2
|Kum Kang Park
|34-35—69
|-2
|Lexi Thompson
|35-34—69
|-2
|Amy Yang
|35-34—69
|-2
|Madison Young
|35-34—69
|-2
|Olivia Cowan
|37-33—70
|-1
|Patty Tavatanakit
|35-35—70
|-1
|Brittany Altomare
|35-35—70
|-1
|Ana Belac
|36-34—70
|-1
|In Gee Chun
|39-31—70
|-1
|Akie Iwai
|36-34—70
|-1
|Gurleen Kaur
|38-32—70
|-1
|Frida Kinhult
|37-33—70
|-1
|Andrea Lee
|37-33—70
|-1
|Gaby Lopez
|38-32—70
|-1
|Azahara Munoz
|38-32—70
|-1
|Hira Naveed
|38-32—70
|-1
|Bianca Pagdanganan
|34-36—70
|-1
|Sung Hyun Park
|37-33—70
|-1
|Sophia Popov
|35-35—70
|-1
|Kate Smith-Stroh
|35-35—70
|-1
|Kendall Todd
|37-33—70
|-1
|Chanettee Wannasaen
|33-37—70
|-1
|Xiaowen Yin
|37-33—70
|-1
|Gabriela Ruffels
|37-33—70
|-1
|Yuri Yoshida
|37-34—71
|E
|Celine Borge
|36-35—71
|E
|Lindy Duncan
|36-35—71
|E
|Auston Kim
|35-36—71
|E
|Grace Kim
|37-34—71
|E
|Bronte Law
|35-36—71
|E
|Ilhee Lee
|35-36—71
|E
|Ingrid Lindblad
|35-36—71
|E
|Mary Liu
|37-34—71
|E
|Caley McGinty
|36-35—71
|E
|Benedetta Moresco
|34-37—71
|E
|Yuna Nishimura
|34-37—71
|E
|Ryann O’Toole
|37-34—71
|E
|Emily Pedersen
|36-35—71
|E
|Cassie Porter
|37-34—71
|E
|Jenny Shin
|36-35—71
|E
|Bailey Tardy
|33-38—71
|E
|Yahui Zhang
|38-33—71
|E
|Saki Baba
|35-37—72
|+1
|Adela Cernousek
|36-36—72
|+1
|Jeong Eun Lee5
|38-34—72
|+1
|Alena Sharp
|37-35—72
|+1
|Gigi Stoll
|40-32—72
|+1
|Ina Yoon
|39-34—73
|+2
|Hyo Joon Jang
|37-36—73
|+2
|Yu Liu
|37-36—73
|+2
|Brooke Matthews
|36-37—73
|+2
|Morgane Metraux
|36-37—73
|+2
|Madelene Sagstrom
|39-34—73
|+2
|Yuka Saso
|39-34—73
|+2
|Jasmine Suwannapura
|39-34—73
|+2
|Lottie Woad
|37-36—73
|+2
|Maria Fassi
|36-38—74
|+3
|Maude-Aimee Leblanc
|35-39—74
|+3
|Maja Stark
|38-36—74
|+3
|Stephanie Kyriacou
|38-38—76
|+5
|Lauren Hartlage
|41-37—78
|+7
|Mi Hyang Lee
|WD
|Wichanee Meechai
|WD
